Numărul milionarilor în cripto a crescut substanțial. Pe ce loc în topul global se află România

Publicat:

Cripto a trecut de la o tehnologie experimentală la o clasă de active recunoscută, iar această tendință a fost urmată îndeaproape și la nível de reglementare. O analiză din 2024 a 75 de jurisdicții a constatat că 76% dintre ele permit acum criptomonedele în cadrul unor reguli definite, în timp ce doar 23% mențin restricții substanțiale. 

Bitcoin, criptomonede, portofel virtual FOTO Shutterstock

Sectorul cripto a creat o nouă clasă de investitori independenți financiar. La 30 iunie 2025 (final de semestru 1), peste 241.700 de persoane din întreaga lume dețineau active cripto de cel puțin 1 milion de dolari, față de 172.000 cu un an mai devreme. În total, la nivel global, peste 590 de milioane de persoane dețin cripto, arată o analiză Binance, potrivit căreia România se află pe locul 59 în Indicele Global de Adopție a Criptomonedelor al Chainalysis.

image

Financial Stability Board raportează că 93% dintre jurisdicțiile membre s-au angajat să introducă sau să revizuiască reglementările cripto până în 2025, aproximativ 60% planificând să implementeze recomandările sale privind monedele stabile și activele cripto.

Mai multe țări acceptă acum, explicit sau indirect, investițiile în criptomonede în procesul de obținere a cetățeniei sau rezidenței. Spre exemplu, Portugalia, consideră că ști eligibil “viza de aur” dacă ai investiții în fonduri sustenabile susținute de criptomonede, precum fondul „Bitcoin Eco”.

Hong Kong acceptă deținerile în Bitcoin și Ether ca și criterii de certificare legitimă a averii în cadrul Schemei de Intrare prin Investiții de Capital, iar El Salvador oferă cetățenie dacă dovedești că investești cripto în valoare de 1 milion de dolari în economia sa. Elementul comun este integrarea structurată a activelor digitale în instrumentele de mobilitate globală.

Cât de mult contează reglementarea

Dovezile sugerează tot mai mult că, atunci când guvernele stabilesc reguli rezonabile, bazate pe riscuri, pentru utilizarea criptomonedelor, oamenii le folosesc mai mult.

Indicele Global de Adopție a Criptomonedelor al Chainalysis oferă și date exacte. Țările care au clarificat în 2024 și 2025 modul în care activele digitale se integrează în arhitectura lor financiară au urcat în clasament, iar acestă evoluție este bazată pe activitate reală din respectivele state, nu doar pe sentimentul populației.

Chainalysis construiește clasamentele țărilor pe baza semnalelor on-chain și off-chain legate de modul în care utilizatorii și instituțiile interacționează cu criptomonedele.

image

Statele Unite: Claritatea stimulează încrederea

Statele Unite reprezintă cel mai vizibil exemplu în care reglementarea și adopția se susțin reciproc. În 2024, țara a urcat pe locul al patrulea în clasament, după apariția fondurilor de tranzacționare spot a Bitcoin pe bursele cripto care au deschis ușa către participarea unui public mai larg. În clasamentul din 2025, SUA a urcat pe poziția secundă, reflectând nu alocarea instituțională mai profundă, cât și o prezență mai extinsă a investitorilor de retail.

Citește și: Noi obligații pentru afacerile cu criptoactive din România

Contextul politic a fost esențial: dezvoltările cheie au inclus aprobarea ETF-urilor pe Bitcoin, progrese pentru un cadru federal al monedelor stabile și dezbateri active în Congres privind legislația structurii pieței. Când politica trece de la ambiguitate la un cadru funcțional, utilizarea se extinde și se maturizează, arată o altă analiză.

Brazilia: Reguli constructive, impuls la nivel local

Brazilia a adoptat o lege fundamentală pentru active virtuale la sfârșitul anului 2022, a pus-o în aplicare în 2023 și a petrecut 2024 venind cu standarde detaliate de licențiere și supraveghere a activelor digitale prin Banca Centrală și autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare. Această abordare constructivă a coincis cu o urcare constantă în clasamentul adopției, Brazilia ocupând acum locul al cincilea în Indicele Chainalysis din 2025.

Contextul local a ajutat. Sistemul național de plăți instantanee, Pix, a obișnuit consumatorii și comercianții cu fluxuri rapide de bani digitali. În 2025, Pix are peste 165 de milioane de clienți, mai mult de 75% din populație, și a procesat peste 63 de miliarde de tranzacții doar în 2024.

Coreea de Sud: Protecția utilizatorilor este folosită drept catalizator

În Coreea de Sud, Legea privind protecția utilizatorilor de active virtuale, care a intrat în vigoare anul acesta, a înăsprit standardele cripto, clarificând inclusiv obligațiile furnizorilor de servicii.

Efectul se reflectă în clasament: Coreea a urcat de pe locul 19 pe locul 15 între 2024 și 2025. Legea a contribuit la menținerea participării onshore și alinierea cu așteptările de supraveghere, îmbunătățind atât siguranța, cât și sustenabilitatea. Instituțiile și utilizatorii retail au acum o imagine mai clară a ceea ce înseamnă „bun”, iar platformele de active digitale pregătite să îndeplinească aceste standarde beneficiază de această încredere.

Adopția nu este benefică doar pentru retail

Regulile clare și previzibile reduc riscul de conformitate pentru instituții și oferă operatorilor din industrie o bază stabilă pentru investiții în custodie, integritatea pieței și protecția consumatorilor. De asemenea, oferă beneficii la nivel macro: plăți transfrontaliere mai eficiente decât în prezent și un mix mai sănătos de vehicule de economisire pentru gospodării și întreprinderi mici.

Citește și: Impact major în banking și plăți: legea stablecoins schimbă regulile pentru bănci și carduri

Pentru factorii de decizie, confirmă că doar aplicarea legii nu construiește piețe mai sigure, standardele clare o fac. Țările care au trecut la regimuri concrete de licențiere, cerințe de raportare și protecții pentru consumatori sunt cele care urcă în clasament.

Riscurile cu care se pot confrunta consumatorii în cazul tranzacțiilor cu criptoactive:

• fluctuații extreme ale prețurilor (chiar și în cazul criptoactivelor reglementate);

• riscuri de lichiditate (posibile dificultăți în a vinde criptoactivele la prețul sau momentul dorit, din cauza unor piețe ilichide);

• informații înșelătoare (în special pe rețelele sociale);

• fraude, escrocherii și atacuri cibernetice;

• protecție limitată: protecția oferită de MiCA (de ex. accesul la informații cuprinzătoare, proceduri uniforme și transparente de soluționare a plângerilor) este mai restrânsă decât cea oferită în cazul produselor financiare clasice, neexistând o schemă de compensare a pierderilor.  Totodată, pentru criptoactivele și serviciile prestate de firme din afara UE este posibil să nu existe nicio protecție pentru consumatori sau ca aceasta să fie mult mai redusă decat cea oferită în UE;

• complexitatea produsului (face dificilă întelegerea riscurilor implicate sau cunoașterea valorii criptoactivelor sau produselor de investiții conexe).

Economie

