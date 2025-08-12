Cum îți poți pierde toate criptomonedele cu un singur click

Odată cu creșterea tranzacțiilor digitale și accesul mai facil la ținte valoroase, escrocheriile au devenit tot mai sofisticate: e-mailurile de tip phishing, care conțin fișiere malware, reprezintă acum o amenințare serioasă, care poate fi însă înlăturată dacă posesorii portofelelor virtuale aplică sfaturile specialiștilor.

În 2025, amenințările malware continuă să evolueze. Și vin din toate colțurile internetului, prin orice canal de comunicare: de la motoare de căutare la rețele de social media și chiar aplicații de mesagerie obișnuite. Infractorii cibernetici caută constant noi modalități de exploatare a neștiinței sau lipsei de atenție a utilizatorilor.

Deși aceste amenințări sunt foarte răspândite, o tactică în creștere merită o atenție specială, potrivit specialiștilor în securitate de la Binance: e-mailurile de tip phishing cu atașamente malware.

De ce atașamentele din mail-uri sunt un risc major

Livrarea malware prin e-mail a devenit una dintre metodele preferate ale infractorilor cibernetici datorită simplității și eficienței sale. Odată cu avansul inteligenței artificiale și al automatizării, atacatorii pot crea acum e-mailuri convingătoare care par legitime, incluzând (de cele mai multe ori) fișiere ZIP sau atașamente care par inofensive.

Odată deschise, aceste fișiere pot instala, fără să ai habar, scripturi sau programe malițioase menite să fure informații personale, să acceseze portofelele de criptomonede sau să compromită setările de securitate ale dispozitivului.

Schema exploatează încrederea victimelor. Te păcălește ca să deschizi un fișier, apoi lansează malware direct pe sistemul tău. Infractorii cibernetici au trecut la alt nivel, combinând manipularea psihologică cu exploatarea tehnică în această abordare recentă.

Cum transmit e-mailurile de phishing programe malware în 2025

Malware-ul (prescurtare de la software malițios) a fost mult timp o problemă pentru utilizatorii de internet, dar integrarea sa cu e-mailurile de tip phishing a marcat o bornă importantă. Aceste atacuri încep cu un e-mail, care pare transmis de o entitate de încredere (comunicarea pare legitimă), precum un exchange cripto.

E-mailul include de obicei un fișier ZIP sau un atașament executabil care, odată deschis, eliberează malware pe dispozitivul tău. Acest malware poate varia de la keyloggere, care înregistrează tastele apăsate și secvența putând descoperi astfel parolele folosite, la troieni cu acces de la distanță (RAT) care oferă hackerilor control total.

Cu API-urile, atacatorii nu au nevoie de datele tale de conectare, ci doar de un dispozitiv vulnerabil și câteva secunde pentru a accesa fondurile, după ce ai dat doar un click. Aceste escrocherii pot afecta pe oricine, oriunde, în doar câteva momente.

Cum te poți proteja de astfel de atacuri

Potrivit experților Binance, posesorii de portofele virtuale se pot proteja de astfel de atacuri dacă parcurg câțiva pași simpli:

1) Instalează un antivirus: Folosește un software de încredere pentru a bloca malware-ul.

2) Evită atașamentele din e-mailuri: Nu deschide niciodată fișiere de la expeditori necunoscuți, chiar dacă par legitime.

3) Securizează API-ul: Verifică și restricționează regulat permisiunile API în aplicația Binance.

4) Folosește cheia de acces (passkey): Adaugă o protecție mai puternică contului tău.

5) Monitorizează activitatea: Verifică retragerile neobișnuite și raportează-le rapid.