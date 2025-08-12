search
Marți, 12 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cum îți poți pierde toate criptomonedele cu un singur click

0
0
Publicat:

Odată cu creșterea tranzacțiilor digitale și accesul mai facil la ținte valoroase, escrocheriile au devenit tot mai sofisticate: e-mailurile de tip phishing, care conțin fișiere malware, reprezintă acum o amenințare serioasă, care poate fi însă înlăturată dacă posesorii portofelelor virtuale aplică sfaturile specialiștilor.

Portofel virtual din care ies câțiva Bitcoin
Un singur click te poate costa pierderea tuturor criptomonedelor. Foto Shutterstock

În 2025, amenințările malware continuă să evolueze. Și vin din toate colțurile internetului, prin orice canal de comunicare: de la motoare de căutare la rețele de social media și chiar aplicații de mesagerie obișnuite. Infractorii cibernetici caută constant noi modalități de exploatare a neștiinței sau lipsei de atenție a utilizatorilor.

Deși aceste amenințări sunt foarte răspândite, o tactică în creștere merită o atenție specială, potrivit specialiștilor în securitate de la Binance: e-mailurile de tip phishing cu atașamente malware.

De ce atașamentele din mail-uri sunt un risc major

Livrarea malware prin e-mail a devenit una dintre metodele preferate ale infractorilor cibernetici datorită simplității și eficienței sale. Odată cu avansul inteligenței artificiale și al automatizării, atacatorii pot crea acum e-mailuri convingătoare care par legitime, incluzând (de cele mai multe ori) fișiere ZIP sau atașamente care par inofensive.

Odată deschise, aceste fișiere pot instala, fără să ai habar, scripturi sau programe malițioase menite să fure informații personale, să acceseze portofelele de criptomonede sau să compromită setările de securitate ale dispozitivului.

Schema exploatează încrederea victimelor. Te păcălește ca să deschizi un fișier, apoi lansează malware direct pe sistemul tău. Infractorii cibernetici au trecut la alt nivel, combinând manipularea psihologică cu exploatarea tehnică în această abordare recentă.

Cum transmit e-mailurile de phishing programe malware în 2025

Malware-ul (prescurtare de la software malițios) a fost mult timp o problemă pentru utilizatorii de internet, dar integrarea sa cu e-mailurile de tip phishing a marcat o bornă importantă. Aceste atacuri încep cu un e-mail, care pare transmis de o entitate de încredere (comunicarea pare legitimă), precum un exchange cripto.

E-mailul include de obicei un fișier ZIP sau un atașament executabil care, odată deschis, eliberează malware pe dispozitivul tău. Acest malware poate varia de la keyloggere, care înregistrează tastele apăsate și secvența putând descoperi astfel parolele folosite, la troieni cu acces de la distanță (RAT) care oferă hackerilor control total.

Cu API-urile, atacatorii nu au nevoie de datele tale de conectare, ci doar de un dispozitiv vulnerabil și câteva secunde pentru a accesa fondurile, după ce ai dat doar un click. Aceste escrocherii pot afecta pe oricine, oriunde, în doar câteva momente.

Cum te poți proteja de astfel de atacuri

Potrivit experților Binance, posesorii de portofele virtuale se pot proteja de astfel de atacuri dacă parcurg câțiva pași simpli:

1) Instalează un antivirus: Folosește un software de încredere pentru a bloca malware-ul.

2) Evită atașamentele din e-mailuri: Nu deschide niciodată fișiere de la expeditori necunoscuți, chiar dacă par legitime.

3) Securizează API-ul: Verifică și restricționează regulat permisiunile API în aplicația Binance.

4) Folosește cheia de acces (passkey): Adaugă o protecție mai puternică contului tău.

5) Monitorizează activitatea: Verifică retragerile neobișnuite și raportează-le rapid.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
digi24.ro
image
Poliția londoneză a confiscat 72 de mașini de lux după ce a primit plângeri de la locuitori. FOTO
stirileprotv.ro
image
Șoferii români, amendați cu 8.000 de EURO în Grecia! Mare atenție în concediu!
gandul.ro
image
Aletă! Evadare de la Penitenciarul Mărgineni: Un bărbat de 32 de ani este căutat de poliție
mediafax.ro
image
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu pare”. Amintiri din internatul de la ”Gojdu”
fanatik.ro
image
Trump șochează înaintea întâlnirii cu Putin: „Tancurile rusești ajungeau la Kiev în 4 ore”
libertatea.ro
image
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
digi24.ro
image
Primarul Capitalei a venit în studioul GSP și a anunțat o investiție-GIGANT: „Vă spun în premieră”
gsp.ro
image
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
digisport.ro
image
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a cumpărat cu 35 de lei o geacă din piele dintr-un second hand a găsit ceva cu totul neașteptat în buzunarul acesteia
antena3.ro
image
Turiştii şocaţi de preţurile din Aeroportul Otopeni îşi aduc mâncare de acasă. "Un sandviş la 55 de lei?!"
observatornews.ro
image
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Locurile unde șoferii nu pot parca, chiar dacă au plătit taxa. Ce sancțiuni riscă
playtech.ro
image
Jackie Chan a rămas blocat sub apă în timpul unei filmări. Clipe de groază pentru faimosul actor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Alexandru Mitriță a intrat în istorie
digisport.ro
image
VIDEO Românii au început să uite de Grecia, Bulgaria și Turcia: Care este destinația verii anului 2025
stiripesurse.ro
image
Accident grav în județul Mehedimți! Două persoane au murit după ce un autoturism a intrat într-o mașină de poliție
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
romaniatv.net
image
Românii care pierd 500 de lei la pensie. Noua lege nu este pusă în aplicare
mediaflux.ro
image
Imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel au stârnit reacții jignitoare: „Ai editat prost pozele. Ăla nu are mâini, tu ești tunată toată”
gsp.ro
image
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, într-o închisoare de maximă securitate. Era să fie omorâtă în penitenciar
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Cine pe cine a părăsit, de fapt
actualitate.net
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Shaorma de pe litoral chiar este „cu de toate”. Conține bacterii care pot provoca toxiinfecții grave
click.ro
Michael Douglas, Foto Getty (2) jpg
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime
okmagazine.ro
Halle Berry foto Instagram jpg
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese pe strada ei, are parte de tot ce își dorește
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată

OK! Magazine

image
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime

Click! Pentru femei

image
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie