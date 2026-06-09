Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție Fidelis. Ce dobânzi primesc investitorii

Ministerul Finanțelor lansează, în perioada 15-22 iunie, o nouă ediție a programului FIDELIS, prin care populația poate investi în titluri de stat cu dobânzi de până la 7,60% pe an. Cel mai ridicat randament este oferit pentru emisiunea în lei cu scadența la 10 ani, iar ediția din această lună aduce și două tranșe speciale dedicate donatorilor de sânge.

Programul FIDELIS VI se va desfășura în perioada 15-22 iunie 2026, iar persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani vor putea subscrie prin intermediul instituțiilor partenere.

Pentru emisiunile în lei, Ministerul Finanțelor oferă următoarele dobânzi:

6,35% pe an pentru titlurile cu scadență la 2 ani;

6,90% pe an pentru titlurile cu scadență la 4 ani;

7,60% pe an pentru titlurile cu scadență la 10 ani.

În cazul emisiunilor în euro, dobânzile sunt:

4,00% pe an pentru scadența la 3 ani;

4,85% pe an pentru scadența la 5 ani;

5,80% pe an pentru scadența la 10 ani.

Titlurile de stat vor putea fi cumpărate prin BT Capital Partners, Salt Bank și Banca Transilvania, BCR, BRD, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank.

Două tranșe speciale pentru donatorii de sânge

Noutatea ediției din iunie este introducerea a două tranșe speciale dedicate persoanelor care au donat sânge începând cu 1 ianuarie 2026.

Pentru investitorii-donatori, Ministerul Finanțelor a pregătit:

o emisiune în lei, cu scadență la 2 ani și dobândă de 7,35% pe an;

o emisiune în euro, cu scadență la 10 ani și dobândă de 6,80% pe an.

În plus, pragurile minime de subscriere sunt reduse semnificativ.

Astfel, pentru tranșa în lei, suma minimă necesară scade de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei.

Pentru tranșa în euro, subscrierea poate începe de la doar 100 de euro, față de pragul obișnuit de 1.000 de euro, plafonul maxim fiind de 20.000 de euro.

Inițiativa face parte din campania „România are sânge de rocker, acum și de investitor”, derulată de Ministerul Finanțelor împreună cu emisiunea „Morning Glory cu Răzvan Exarhu” și Rock FM.

Cu cât au crescut dobânzile față de ediția precedentă

În raport cu ediția precedentă, nivelul dobânzilor oferite prin programul FIDELIS din iunie 2026 indică o serie de ajustări care pot fi observate pe fiecare maturitate și monedă în parte.

Ce avantaje au investitorii în titlurile FIDELIS

Ministerul Finanțelor subliniază că veniturile obținute din aceste investiții sunt neimpozabile, iar titlurile pot fi tranzacționate la Bursa de Valori București înainte de maturitate.

Investitorii beneficiază astfel de flexibilitate în administrarea economiilor și de posibilitatea diversificării portofoliului.

Valoarea nominală a unui titlu este de 100 de lei pentru emisiunile în moneda națională și de 100 de euro pentru cele în moneda europeană. Pentru tranșele obișnuite, pragul minim de subscriere rămâne de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Ministerul Finanțelor majorează stimulentele pentru donatori

Prin introducerea tranșelor speciale dedicate donatorilor de sânge, autoritățile încearcă să încurajeze atât economisirea, cât și implicarea civică.

Măsura vine în contextul marcării Zilei Internaționale a Donatorului de Sânge, sărbătorită anual pe 14 iunie, și oferă donatorilor acces la unele dintre cele mai avantajoase dobânzi din cadrul ediției FIDELIS din această lună.