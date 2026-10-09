 Economia României a crescut sub 1% în 2025. Ce arată noile date ale Institutului Național de Statistică | adevarul.ro
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Economia României a crescut sub 1% în 2025. Ce arată noile date ale Institutului Național de Statistică

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Economia României a crescut cu 0,8% în 2025, comparativ cu anul precedent, potrivit datelor semidefinitive publicate vineri, 9 octombrie, de Institutul Național de Statistică (INS). Produsul Intern Brut (PIB) a ajuns la 1.929,93 miliarde de lei, în prețuri curente, valoarea estimată fiind cu 0,7% mai mare decât cea din varianta provizorie.

Construcțiile au susținut economia
Construcțiile au susținut economia Foto: arhivă, adevărul

Potrivit INS, revizuirea datelor a adus modificări în contribuția mai multor sectoare economice la creșterea PIB. Construcțiile și tranzacțiile imobiliare au avut contribuții pozitive, în timp ce industria nu a contribuit la creșterea economică.

Construcțiile și investițiile au susținut economia

În sectorul construcțiilor, contribuția la creșterea PIB a fost revizuită în creștere, de la 0,5% la 0,7%. Volumul de activitate a rămas la 106,9% față de anul precedent, potrivit Agerpres.

Agricultura, silvicultura și pescuitul au avut o contribuție de 0,2% la creșterea PIB, iar volumul de activitate a ajuns la 106,9%, față de 106,6% în estimarea provizorie.

În schimb, industria nu a contribuit la creșterea economică, contribuția sa fiind de 0%. Volumul de activitate a fost de 99,9% față de anul precedent, ușor peste nivelul de 99,8% indicat în estimarea inițială.

Sectorul informațiilor și comunicațiilor a avut o contribuție de 0,3% la creșterea PIB, iar volumul de activitate a ajuns la 104,3%. De asemenea, tranzacțiile imobiliare au înregistrat o contribuție pozitivă de 0,1%, față de zero în varianta provizorie.

În sectorul care include repararea autovehiculelor și motocicletelor, transportul și depozitarea, precum și hotelurile și restaurantele, contribuția la creșterea PIB a fost revizuită de la zero la minus 0,1%.

Intermedierile financiare și asigurările nu au contribuit la creșterea PIB, deși volumul de activitate a fost revizuit ușor în creștere, de la 99% la 99,3%.

Cum au evoluat consumul și investițiile

Datele INS arată că, în 2025, consumul final al gospodăriilor populației a avut o contribuție de 0,3% la creșterea PIB, neschimbată față de estimarea provizorie.

În schimb, cheltuielile pentru consumul final individual al administrațiilor publice au avut o contribuție revizuită în scădere, de la plus 0,1% la minus 0,5%. Volumul acestui indicator a coborât de la 101% la 93,9%.

Formarea brută de capital fix, indicator care reflectă investițiile în active fixe, a avut o contribuție de 0,9% la creșterea PIB. Volumul său a fost revizuit în creștere, de la 103,4% la 103,6%.

Totodată, volumul impozitelor nete pe produs a fost revizuit în scădere, de la 100,9% la 100,4%.

INS precizează că seriile de date pentru perioada 2018-2023 au fost revizuite în conformitate cu cerințele Eurostat. Datele semidefinitive pentru anul 2025 au fost, la rândul lor, actualizate în urma unor îmbunătățiri metodologice și a revizuirilor de rutină.

PIB-ul a depășit 1.767 de miliarde de lei

Produsul Intern Brut (PIB) al României a crescut cu 1,1% în 2024, comparativ cu anul precedent, potrivit datelor definitive publicate vineri, 9 octombrie, de Institutul Național de Statistică (INS). Avansul economic a fost revizuit în creștere cu 0,2 puncte procentuale față de estimarea semidefinitivă, iar valoarea PIB a fost ajustată în plus cu peste 8,3 miliarde de lei.

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Potrivit INS, Produsul Intern Brut al României a ajuns în 2024 la 1.767,517 miliarde de lei, în prețuri curente, față de 1.759,183 miliarde de lei, cât indica estimarea anterioară.

Revizuirea datelor a adus modificări importante în ceea ce privește contribuția principalelor sectoare economice la creșterea PIB. Agricultura și industria au avut rezultate mai slabe decât cele estimate anterior, în timp ce construcțiile, comerțul și tranzacțiile imobiliare au înregistrat evoluții mai bune.

Agricultura și industria, rezultate sub estimările inițiale

Conform datelor definitive, contribuția agriculturii la creșterea economică a fost revizuită de la minus 0,2% la minus 0,8%. Modificarea vine în contextul unei scăderi semnificative a volumului de activitate, de la 94,3% la 76,2%.

Și industria a avut o contribuție negativă mai mare decât cea estimată inițial. Aceasta a fost revizuită de la minus 0,1% la minus 2,8%, pe fondul diminuării volumului de activitate de la 99,5% la 85,6%.

În schimb, construcțiile au înregistrat o evoluție mai bună decât cea anticipată. Contribuția acestui sector la creșterea PIB a fost revizuită de la minus 0,2% la plus 1%, după ce volumul de activitate a fost ajustat de la 97,2% la 111,9%.

Rezultate mai bune au fost consemnate și în comerț, transporturi, hoteluri și restaurante. Contribuția cumulată a acestor activități la creșterea economică a urcat de la 0,4% la 1,1%, iar volumul de activitate a fost revizuit de la 101,9% la 105,6%.

În sectorul informațiilor și comunicațiilor, contribuția la creșterea PIB a fost ajustată de la 0% la 0,1%, în timp ce volumul de activitate a crescut de la 100,4% la 101,2%.

În cazul intermedierilor financiare și al asigurărilor, contribuția la creșterea economică a rămas nulă, la 0%, deși volumul de activitate a fost revizuit în scădere, de la 99,9% la 98,5%.

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O altă modificare importantă vizează tranzacțiile imobiliare. Contribuția acestui sector la creșterea PIB a fost revizuită de la minus 0,1% la plus 1,8%.

Potrivit INS, ajustarea a fost determinată de revizuirea în creștere a volumului de activitate, de la 99,1% la 124,8%.

Consumul populației și investițiile, revizuite în scădere

Din perspectiva utilizării PIB, datele definitive indică o contribuție mai redusă a consumului final al gospodăriilor populației. Aceasta a fost revizuită de la 3,5% la 3,1%, în condițiile în care volumul consumului a fost ajustat în scădere de la 105,7% la 105,1%.

Și contribuția investițiilor, reprezentate de formarea brută de capital fix, a fost revizuită în sens negativ, de la minus 0,7% la minus 1,9%. Volumul acestora a fost ajustat de la 97,5% la 92,7%.

Totodată, contribuția exportului net de bunuri și servicii la evoluția PIB a fost revizuită de la minus 2,7% la minus 3%.

Datele definitive privind Produsul Intern Brut al României pentru anul 2025 urmează să fie publicate la 11 octombrie 2027, potrivit calendarului Institutului Național de Statistică.

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