Specialiștii în fiscalitate și drept consultați de „Adevărul” spun că exceptarea anumitor persoane fizice de la obligativitatea emiterii e-factura de la 1 iunie corectează o eroare legislativă care ar fi creat costuri administrative inutile pentru persoane fără activitate comercială propriu-zisă.

„Măsura vine la timp, persoanele fizice care obțin venituri din activități independente ar fi trebuit să-și angajeze contabili pentru emiterea e-factura”, a declarat pentru „Adevărul” expertul contabil Cosmin Dumitrașcu.

Obligații inițiale și riscul de birocrație suplimentară

Acesta explică faptul că, în forma inițială, persoanele vizate, inclusiv cele care obțin venituri din drepturi de autor sau agricultură, ar fi trebuit să se înregistreze până la 1 iunie 2026 în SPV prin depunerea formularului 082 și să transmită facturile prin sistemul electronic, similar unei firme sau unui PFA. În opinia sa, această modificare corectează o situație care, deși necesară în sensul digitalizării, ar fi creat sarcini administrative excesive.

„Inițial s-a creat confuzie, dar mai ales s-ar fi creat destul de multe sarcini fiscale dpdv administrativ pentru o categorie de contribuabili, care în esență nu desfășoară activitate economică într-un sens comercial”, a precizat Dumitrașcu, fondator ABS Group România.

Direcția de digitalizare rămâne, dar cu aplicare diferențiată

El subliniază că direcția de digitalizare este corectă, dar trebuie aplicată diferențiat, astfel încât să sprijine combaterea evaziunii fiscale fără a împovăra contribuabilii mici sau ocazionali.

„Trendul trebuie să fie în continuare spre digitalizarea fiscalității, întrucât România are nevoie de instrumente pentru combaterea evaziunii fiscale, dar și în ajutorarea mediului de afaceri prin măsuri care să îl susțină”, a adăugat acesta.

În același timp, el atrage atenția că impunerea obligatorie a e-Factura pentru persoane fizice identificate prin CNP, în condițiile utilizării unui sistem conceput pentru operatori economici, ar fi reprezentat o sarcină disproporționată.

„Totuși o sarcină fiscală obligatorie pentru persoanele fizice care se identifică cu CNP-ul, în a utiliza un instrument conceput pentru firme și PFA-uri (adică cei care desfășoară activitate economică propriu zisă), ar fi fost o încărcare din punct de vedere administrativ nejustificată”, a mai spus consultantul fiscal.

Regimul fiscal rămâne neschimbat pentru veniturile existente

Acesta precizează că, în continuare, veniturile acestor persoane vor fi declarate prin Declarația Unică, în cazul celor fără contracte de muncă cu normă întreagă, sau impozitul va fi reținut la sursă și virat către ANAF, ca și până acum. Utilizarea sistemului rămâne opțională, fiind recomandată în special pentru contribuabilii cu venituri mai mari.

„Opțional sigur că se poate îmbrățișa noua structură declarativă, ceea ce și recomand mai ales pentru cei cu venituri mari în ideea de a monitoriza atent să nu se depășească plafonul de TVA”, a explicat el, adăugând că „este foarte bine că rămâne opțional, și nu va fi o nouă corvoadă fiscală”.

Avocata Elena Grecu: „O eroare de concepție a cadrului inițial”

Și avocata Elena Grecu susține că modificarea este una necesară, întrucât corectează o extindere nejustificată a unui instrument fiscal conceput inițial pentru relațiile dintre operatorii economici.

„Amendamentul corectează o eroare de concepție a cadrului inițial. Obligația de utilizare a sistemului RO e-Factura, introdusă prin Ordonanța de urgență nr. 120/2021, a fost gândită ca instrument de control fiscal în relațiile dintre operatorii economici”, a explicat aceasta.

Un traducător nu desfășoară activitate economică în sens comercial

Ea arată că extinderea sistemului către persoane fizice cu venituri din drepturi de autor sau agricultură a creat o suprapunere între regimul comercial al facturării electronice și raporturi de natură civilă.

De la 1 iunie, persoanele cu venituri din drepturi de autor sunt obligate să emită facturi

„Extinderea ei asupra persoanelor fizice identificate prin cod numeric personal, inclusiv a celor care obțin venituri ocazionale din drepturi de autor sau din activități agricole, a generat o suprapunere artificială între regimul comercial al facturării electronice și raporturi de natură civilă reglementate distinct - cum este cazul drepturilor patrimoniale de autor, guvernate de Legea nr. 8/1996”, a precizat Grecu.

Ea subliniază că aceste categorii nu pot fi tratate ca operatori economici în sens strict.

„Un autor sau un traducător care încasează remunerații pentru opera sa nu desfășoară activitate economică în sens comercial și nu poate fi tratat administrativ identic cu un agent economic activ”, a adăugat avocata.

UE nu ne-a cerut implementarea e-Factura la persoane fizice

În opinia sa, soluția este în linie cu reglementările europene, care vizează în principal tranzacțiile dintre operatori economici și nu persoanele fizice cu venituri ocazionale.

„Oportunitatea modificării este susținută și de logica europeană. Directiva (UE) 2025/516, parte a pachetului ‘TVA în era digitală’ (ViDA), adoptată la 11 martie 2025, construiește facturarea electronică obligatorie în jurul tranzacțiilor B2B și transfrontaliere între operatori economici - nu în jurul persoanelor fizice cu venituri civile sau ocazionale”, a explicat aceasta.

Totodată, ea arată că extinderea obligației nu era impusă de legislația europeană.

„Extinderea românească asupra persoanelor identificate prin CNP nu era, așadar, cerută de dreptul Uniunii, ci reprezenta o sarcină administrativă impusă unilateral”, a precizat Grecu.

Ioana Rus Nastea: Agricultorii folosesc deja carnete de comercializare

La rândul său, Ioana Rus Nastea, fondator Grup Agercont, a explicat pentru „Adevărul” că modificările anunțate de Ministerul Finanțelor aduc o clarificare importantă: sistemul RO e-Factura a fost conceput pentru a combate evaziunea fiscală în mediul de afaceri, nu pentru a impune obligații administrative persoanelor fizice care obțin venituri ocazionale sau activează în regimuri fiscale speciale.

„Exceptarea agricultorilor care utilizează deja carnete de comercializare, a titularilor de drepturi de autor și a institutelor culturale străine fără cod fiscal românesc reprezintă o calibrare corectă a instrumentului. La fel, posibilitatea de radiere din registre elimină o rigiditate nejustificată a sistemului actual.

Digitalizarea fiscală rămâne un obiectiv legitim. Dar eficiența ei depinde tocmai de aplicarea proporțională — acolo unde riscul fiscal este real și unde infrastructura administrativă permite conformarea efectivă”, a explicat Ioana Rus Nastea.

Excepții și flexibilizarea sistemului e-Factura

Persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole nu vor mai fi obligate să utilizeze sistemul RO e-Factura, după adoptarea unui amendament inițiat de Ministerul Finanțelor. Măsura urmărește simplificarea regulilor de utilizare a sistemului și reducerea birocrației pentru persoanele fizice și anumite categorii de contribuabili, în condițiile în care se consideră că obligațiile inițiale ar fi fost disproporționate față de natura activităților vizate.

Amendamentul introduce și excepții clare: persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor, agricultorii persoane fizice care aplică regimul special, precum și institutele și centrele culturale străine care funcționează în baza unor acorduri interguvernamentale sunt exceptate de la obligativitatea utilizării e-Factura.

De asemenea, eliminarea obligativității pentru persoanele fizice cu CNP face ca sistemul să devină opțional pentru acestea, iar agricultorii beneficiază de excepție în contextul existenței carnetelor de comercializare, în timp ce institutele culturale sunt exceptate din cauza dificultăților tehnice și a lipsei codurilor fiscale.

Un alt element important este posibilitatea de radiere din registrele RO e-Factura pentru persoanele care nu mai au obligația sau nu mai doresc utilizarea sistemului, măsură considerată de specialiști ca fiind una de flexibilizare a sistemului și de adaptare la realitatea contribuabililor.