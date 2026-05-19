search
Marți, 19 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză e-Factura: experții fiscali spun că exceptarea unor persoane fizice corectează o eroare și reduce birocrația

0
Analize Adevărul
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Specialiștii în fiscalitate și drept consultați de „Adevărul” spun că exceptarea anumitor persoane fizice de la obligativitatea emiterii e-factura de la 1 iunie corectează o eroare legislativă care ar fi creat costuri administrative inutile pentru persoane fără activitate comercială propriu-zisă.

Imagine care arată un formular ieșind din ecranul unui laptop, sugerând factura electronică
e-Factura devine opțională pentru persoanele fizice. Foto arhivă

Măsura vine la timp, persoanele fizice care obțin venituri din activități independente ar fi trebuit să-și angajeze contabili pentru emiterea e-factura”, a declarat pentru „Adevărul” expertul contabil Cosmin Dumitrașcu.

Obligații inițiale și riscul de birocrație suplimentară

Acesta explică faptul că, în forma inițială, persoanele vizate, inclusiv cele care obțin venituri din drepturi de autor sau agricultură, ar fi trebuit să se înregistreze până la 1 iunie 2026 în SPV prin depunerea formularului 082 și să transmită facturile prin sistemul electronic, similar unei firme sau unui PFA. În opinia sa, această modificare corectează o situație care, deși necesară în sensul digitalizării, ar fi creat sarcini administrative excesive.

Inițial s-a creat confuzie, dar mai ales s-ar fi creat destul de multe sarcini fiscale dpdv administrativ pentru o categorie de contribuabili, care în esență nu desfășoară activitate economică într-un sens comercial”, a precizat Dumitrașcu, fondator ABS Group România.

Direcția de digitalizare rămâne, dar cu aplicare diferențiată

El subliniază că direcția de digitalizare este corectă, dar trebuie aplicată diferențiat, astfel încât să sprijine combaterea evaziunii fiscale fără a împovăra contribuabilii mici sau ocazionali.

„Trendul trebuie să fie în continuare spre digitalizarea fiscalității, întrucât România are nevoie de instrumente pentru combaterea evaziunii fiscale, dar și în ajutorarea mediului de afaceri prin măsuri care să îl susțină”, a adăugat acesta.

În același timp, el atrage atenția că impunerea obligatorie a e-Factura pentru persoane fizice identificate prin CNP, în condițiile utilizării unui sistem conceput pentru operatori economici, ar fi reprezentat o sarcină disproporționată.

„Totuși o sarcină fiscală obligatorie pentru persoanele fizice care se identifică cu CNP-ul, în a utiliza un instrument conceput pentru firme și PFA-uri (adică cei care desfășoară activitate economică propriu zisă), ar fi fost o încărcare din punct de vedere administrativ nejustificată”, a mai spus consultantul fiscal.

Regimul fiscal rămâne neschimbat pentru veniturile existente

Acesta precizează că, în continuare, veniturile acestor persoane vor fi declarate prin Declarația Unică, în cazul celor fără contracte de muncă cu normă întreagă, sau impozitul va fi reținut la sursă și virat către ANAF, ca și până acum. Utilizarea sistemului rămâne opțională, fiind recomandată în special pentru contribuabilii cu venituri mai mari.

„Opțional sigur că se poate îmbrățișa noua structură declarativă, ceea ce și recomand mai ales pentru cei cu venituri mari în ideea de a monitoriza atent să nu se depășească plafonul de TVA”, a explicat el, adăugând că „este foarte bine că rămâne opțional, și nu va fi o nouă corvoadă fiscală”.

Avocata Elena Grecu: „O eroare de concepție a cadrului inițial”

Și avocata Elena Grecu susține că modificarea este una necesară, întrucât corectează o extindere nejustificată a unui instrument fiscal conceput inițial pentru relațiile dintre operatorii economici.

„Amendamentul corectează o eroare de concepție a cadrului inițial. Obligația de utilizare a sistemului RO e-Factura, introdusă prin Ordonanța de urgență nr. 120/2021, a fost gândită ca instrument de control fiscal în relațiile dintre operatorii economici”, a explicat aceasta.

Un traducător nu desfășoară activitate economică în sens comercial

Ea arată că extinderea sistemului către persoane fizice cu venituri din drepturi de autor sau agricultură a creat o suprapunere între regimul comercial al facturării electronice și raporturi de natură civilă.

De la 1 iunie, persoanele cu venituri din drepturi de autor sunt obligate să emită facturi

„Extinderea ei asupra persoanelor fizice identificate prin cod numeric personal, inclusiv a celor care obțin venituri ocazionale din drepturi de autor sau din activități agricole, a generat o suprapunere artificială între regimul comercial al facturării electronice și raporturi de natură civilă reglementate distinct - cum este cazul drepturilor patrimoniale de autor, guvernate de Legea nr. 8/1996”, a precizat Grecu.

Ea subliniază că aceste categorii nu pot fi tratate ca operatori economici în sens strict.

Un autor sau un traducător care încasează remunerații pentru opera sa nu desfășoară activitate economică în sens comercial și nu poate fi tratat administrativ identic cu un agent economic activ”, a adăugat avocata.

UE nu ne-a cerut implementarea e-Factura la persoane fizice

În opinia sa, soluția este în linie cu reglementările europene, care vizează în principal tranzacțiile dintre operatori economici și nu persoanele fizice cu venituri ocazionale.

„Oportunitatea modificării este susținută și de logica europeană. Directiva (UE) 2025/516, parte a pachetului ‘TVA în era digitală’ (ViDA), adoptată la 11 martie 2025, construiește facturarea electronică obligatorie în jurul tranzacțiilor B2B și transfrontaliere între operatori economici - nu în jurul persoanelor fizice cu venituri civile sau ocazionale”, a explicat aceasta.

Totodată, ea arată că extinderea obligației nu era impusă de legislația europeană.

„Extinderea românească asupra persoanelor identificate prin CNP nu era, așadar, cerută de dreptul Uniunii, ci reprezenta o sarcină administrativă impusă unilateral”, a precizat Grecu.

Ioana Rus Nastea: Agricultorii folosesc deja carnete de comercializare

La rândul său, Ioana Rus Nastea, fondator Grup Agercont, a explicat pentru „Adevărul” că modificările anunțate de Ministerul Finanțelor aduc o clarificare importantă: sistemul RO e-Factura a fost conceput pentru a combate evaziunea fiscală în mediul de afaceri, nu pentru a impune obligații administrative persoanelor fizice care obțin venituri ocazionale sau activează în regimuri fiscale speciale.

„Exceptarea agricultorilor care utilizează deja carnete de comercializare, a titularilor de drepturi de autor și a institutelor culturale străine fără cod fiscal românesc reprezintă o calibrare corectă a instrumentului. La fel, posibilitatea de radiere din registre elimină o rigiditate nejustificată a sistemului actual.

Noi reguli pentru închirierea locuințelor prin Airbnb și Booking, din 20 mai 2026

Digitalizarea fiscală rămâne un obiectiv legitim. Dar eficiența ei depinde tocmai de aplicarea proporțională — acolo unde riscul fiscal este real și unde infrastructura administrativă permite conformarea efectivă”, a explicat Ioana Rus Nastea.

Excepții și flexibilizarea sistemului e-Factura

Persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole nu vor mai fi obligate să utilizeze sistemul RO e-Factura, după adoptarea unui amendament inițiat de Ministerul Finanțelor. Măsura urmărește simplificarea regulilor de utilizare a sistemului și reducerea birocrației pentru persoanele fizice și anumite categorii de contribuabili, în condițiile în care se consideră că obligațiile inițiale ar fi fost disproporționate față de natura activităților vizate.

Amendamentul introduce și excepții clare: persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor, agricultorii persoane fizice care aplică regimul special, precum și institutele și centrele culturale străine care funcționează în baza unor acorduri interguvernamentale sunt exceptate de la obligativitatea utilizării e-Factura.

De asemenea, eliminarea obligativității pentru persoanele fizice cu CNP face ca sistemul să devină opțional pentru acestea, iar agricultorii beneficiază de excepție în contextul existenței carnetelor de comercializare, în timp ce institutele culturale sunt exceptate din cauza dificultăților tehnice și a lipsei codurilor fiscale.

Un alt element important este posibilitatea de radiere din registrele RO e-Factura pentru persoanele care nu mai au obligația sau nu mai doresc utilizarea sistemului, măsură considerată de specialiști ca fiind una de flexibilizare a sistemului și de adaptare la realitatea contribuabililor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
digi24.ro
image
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
stirileprotv.ro
image
Gândul publică plângerea penală făcută la DNA de fostul șef ADR, Dragoș Vlad, concediat de Oana Gheorghiu. O acuză atât pe ea, cât și pe ministrul USR Darău de „presiuni repetate, în vederea încălcării unor prevederi legale în domeniul achizițiilor publice”
gandul.ro
image
The Guardian a dat „nota 4” filmului lui Cristian Mungiu
mediafax.ro
image
Marius Baciu, despre implicarea lui Gigi Becali la FCSB: „Am zis că nu vreau să fiu o marionetă! Şi eu fac schimbări în minutul 20”
fanatik.ro
image
Traian Băsescu a numit principalul vinovat pentru criza politică prelungită: „Niște amatori de proastă calitate care îngroapă țara asta”
libertatea.ro
image
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian al Estoniei
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Un sat fără gară, cu 4 magazine și 13.000 de locuitori a lăsat ”mască” toată țara: a ajuns la ”masa bogaților”
digisport.ro
image
10 plante de apartament care elimină mirosurile neplăcute din casă
click.ro
image
Două românce ar fi fost primite „cadou” de un fost ministru din Spania. În schimb, ar fi aprobat contracte de 125 de milioane de euro
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
ANIMAŢIE. Semafoarele din Bucureşti vor avea inteligenţă artificială. Cum vor funcţiona
observatornews.ro
image
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin ce chin trecea
cancan.ro
image
Mugur Isărescu anunță că pensiile nu vor crește. Pensionarii pierd între 130 lei și 600 lei la pensie
newsweek.ro
image
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
prosport.ro
image
Câți litri de alcool poţi produce în gospodărie fără să încalci legea. Noile limite propuse de Parlament, aşa nu vei plăti accize
playtech.ro
image
Gerard Pique i-a scris un mesaj simplu, însă Shakira l-a uimit cu răspunsul ei: ”Doamne, nu e normală”
fanatik.ro
image
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia după „scenariul finlandez”. Analiștii JPMorgan Chase și-au schimbat prognoza
ziare.com
image
FOTO Lamine Yamal, în vacanță alături de un model! Câți ani ar avea noua parteneră
digisport.ro
image
Dumbo din Agigea este câștigătorul primei ediții „Desafio: Aventura”: „Mi-am dorit trofeul”. Ce gest frumos are de gând să facă după ce a câștigat 150.000 de euro
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
DESPĂRȚIRE bombă în showbiz. Vestea a venit la doar o săptămână de la nunta Andreei Bălan. Artista era tare fericită în ziua nunții, dar nimeni nu știa ce durere ascunde în suflet!
romaniatv.net
image
Probleme mari la ANAF! Românii se plâng, Ministerul Finanțelor promite un nou portal mai simplu
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Cele două momente-cheie ale vieții în care oamenii îmbătrânesc brusc, arată cercetările
actualitate.net
image
Câți bani costă un singur concert al Andrei la Sala Palatului. Măruță a vorbit despre cheltuielile uriașe
actualitate.net
image
Horoscop miercuri, 20 mai. Gemenii cer bani în plus la locul de muncă, iar Fecioarele fac schimbări în relația cu partenerul
click.ro
image
Cu ce fel de brânza trebuie să umpli ciupercile. Mihaela Bilic: „Se rumenește mai frumos decât cașcavalul și nu curge”
click.ro
image
Țușpaisul, o veche mâncare românească foarte sănătoasă, care aduna la masă germanii, maghiarii și românii
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
v468 peera 84 zodiac jpg
Cele 4 zodii chinezești care au noroc pe 19 mai 2026. Ești pe listă?
clickpentrufemei.ro
Restauratoarea Susanne Bretzel ține în mână caietul de ceară (© LWL-Archäologie für Westfalen / E. Daood)
Un caiet din secolul al XIII-lea, încă lizibil, descoperit într-o latrină medievală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daniel Pavel, primele declarații după ce și-a înmormântat tatăl chiar în ziua finalei „Desafio: Aventura”: „Nu știi niciodată când cel de Sus taie firul!”
image
Horoscop miercuri, 20 mai. Gemenii cer bani în plus la locul de muncă, iar Fecioarele fac schimbări în relația cu partenerul

OK! Magazine

image
Libidinoșeniile prințului repudiat continuă s-apară: cât de neobrăzat a fost cu o stewardesă, și-a desfăcut șlițul...

Click! Pentru femei

image
Tom Cruise și Pamela Anderson, noul cuplu de la Hollywood? Blodina recunoaște că „fac loc iubirii în viața mea”

Click! Sănătate

image
Care este vitamina controversată din cauza relației cu cancerul?