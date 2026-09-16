Mihai Bordeanu, Managing Director al Dacia pentru Europa de Sud-Est, a avertizat în cadrul unei conferințe organizată de Confederația Concordia că România își pierde competitivitatea în industria auto, în condițiile în care prețul energiei s-a dublat în țara noastră față de perioada de dinaintea pandemiei.

Mihai Bordeanu, directorul Dacia Foto: Adevărul

Mihai Bordeanu, Managing Director al Dacia pentru Europa de Sud-Est, trage un semnal de alarmă cu privire la viitorul producției auto din România.

Acesta avertizează că, în lipsa unor măsuri urgente, giganți precum Renault și Ford Otosan ar putea decide să își mute operațiunile în alte țări,

Declarațiile au fost făcute la lansarea Manifestului pentru Arhitectura Economică a României, document prin care Concordia propune autorităților un plan în 10 puncte pentru creșterea competitivității economiei românești.

„Industria auto e responsabilă pentru o treime din exporturile României, o industrie care face 14% din PIB-ul României, care angajează, orizontal și vertical, 200 de mii de oameni, un oraș. O industrie care a pus România pe hartă. Suntem pe locul 6 în Europa la producția de mașini. În ultimii ani, am început să nu mai fim competitivi. Lucrurile astea se măsoară foarte simplu, pentru că o mașină e făcută de oameni și e făcută din metal. Metalul ăsta, piesele respective, pe unele dintre ele suntem capabili să le facem la noi în uzine. Pe celelalte le cumpărăm de la furnizori. Și unele, și altele sunt foarte mult influențate de prețul energiei. Prețul energiei, dacă comparăm astăzi, și nu refer la ultimele variațiii, ci la 2026, cu perioada antepandemică, oriunde punem cursorul suntem la dublu. Prețul energiei în România, față de România, acum câțiva ani, s-a dublat. Noi nu putem să dublăm numărul mașinilor, pentru că evident am ieși de pe piață. Avem o problemă de competitivitate internă”, a declarat Mihai Bordeanu.

Șeful Dacia mai spune că România a pierdut deja două oportunități importante în industria auto: producția primului model Dacia electric, care va fi fabricat în Slovenia, și a modelului Dacia Striker, care va fi produs în Turcia:

„Ca să nu fie singura, avem și o problemă de competitivitate externă. Grupul Renault, Ford Otosan, pot produce mașini în România, dar le pot produce foarte bine și în altă parte. Fiecare companie ia o decizie strategică pe baza eficienței, a competitivității, și spune vreau să produc acolo. Veste bună, în sfârșit, Dacia va produce o mașină electrică în Europa. Vestea proastă, o va produce în Slovenia, nu în România. O să producem o mașină extraordinară de segment C, Dacia Striker, pe care o vom produce în Turcia. Astea sunt două meciuri pe care România le-a pierdut. Hai să ne uităm în viitor și să nu mai pierdem următoarele meciuri. E timpul să trecem la acțiune”.

Bordeanu a criticat ritmul în care sunt abordate problemele de competitivitate și a spus că România a rămas, în mare parte, în etapa discuțiilor. El susține că un astfel de program nu trebuie privit exclusiv ca un sprijin pentru industria auto, întrucât generează și venituri la buget, potrivit economedia.ro.