 Noua Dacia Striker, comparată de britanici cu un Audi A6 Allroad la o treime din preț | adevarul.ro
search
Vineri, 16 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Noua Dacia Striker, comparată de britanici cu un Audi A6 Allroad la o treime din preț

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Noua Dacia Striker, prezentată oficial la Salonul Auto de la Paris 2026, a atras atenția presei britanice de specialitate, care vede în modelul constructorului român o schimbare importantă de direcție pentru un brand asociat până acum mai ales cu accesibilitatea și pragmatismul.

image
Foto: captură YouTube crospotter13

Într-o analiză dedicată noului crossover, publicația britanică de profil ElectricVehicleWeb descrie Striker drept un model care îmbină caracteristicile unui break, ale unui SUV și ale unei berline, fiind conceput pentru clienții care își doresc un automobil cu design atractiv, fără a depăși un buget rezonabil.

O schimbare de imagine pentru Dacia

Jurnaliștii britanici consideră că Striker marchează „o schimbare binevenită” pentru marca românească, păstrând accentul pe raportul calitate-preț, dar adăugând mai multă personalitate și rafinament.

Analiza arată că noul model se remarcă printr-un design exterior agresiv, specific Dacia, însă completat de elemente mai elegante și mai moderne. Potrivit ElectricVehicleWeb, în partea frontală, Striker impresionează prin capota sculptată, grila îngustă, prizele generoase de aer și semnătura luminoasă în formă de „T”, realizată prin extensiile verticale ale luminilor de zi.

„Învelișurile de protecție pe aripile roților și pe partea inferioară a caroseriei, garda la sol relativ ridicată comparativ cu un break tipic din segmentul C și jantele din aliaj de 19 inch îi conferă o rezistență asemănătoare unui SUV”, remarcă publicația britanică.

Interior modern și numeroase dotări

La interior, ElectricVehicleWeb remarcă organizarea ergonomică a habitaclului și accentul pus pe funcționalitate. Bordul are un design modern, cu un instrumentar digital de 7 inci și un ecran multimedia de 10,1 inci amplasat deasupra gurilor de ventilație.

Noua Dacia Striker i-a cucerit pe britanicii de la Top Gear: „Pare să ofere multe pentru puțin”

Un aspect apreciat de autorul evaluării este păstrarea comenzilor fizice pentru funcțiile utilizate frecvent, inclusiv climatizarea, sistemul audio și setările de asistență la condus.

„Reducerea costurilor este vizibilă prin numeroasele suprafețe din plastic, însă materialele se ridică la nivelul așteptărilor pentru acest segment de preț”, notează publicația.

Printre dotările menționate se află plafonul panoramic din sticlă, hayonul acționat electric, climatizarea automată pe două zone, încălzirea scaunelor față și a volanului.

Tehnologie și sisteme de siguranță

Autorii analizei subliniază că Dacia a echipat Striker cu o serie de sisteme moderne de asistență, inclusiv pilot automat adaptiv, avertizare pentru unghiul mort, frânare automată de urgență, alertă la părăsirea în siguranță a vehiculului și cameră video cu vizualizare multiplă.

Motorizare hibridă de 155 CP

Versiunea de top prezentată la Paris utilizează noul sistem Hybrid 155, care combină un motor pe benzină de 1,8 litri și 109 CP cu două motoare electrice. Puterea totală a sistemului ajunge la 155 CP.

Potrivit datelor prezentate de Dacia, bateria de 1,4 kWh recuperează energie la frânare și decelerare, iar în traficul urban automobilul poate rula în mod electric până la 80% din timp.

Spațiu generos și portbagaj de până la 600 de litri

Cu o lungime de 4,62 metri și o gardă la sol de până la 200 mm pentru versiunile cu tracțiune integrală, Striker se poziționează în segmentul C. Modelul oferă un portbagaj cu o capacitate de până la 600 de litri, unul dintre argumentele importante pentru familii.

Cât va costa noua Dacia Striker

Potrivit publicației britanice, Dacia intenționează să lanseze Striker pe piața din Regatul Unit la începutul anului 2027. Prețul de pornire va fi de sub 25.000 de lire sterline, ceea ce îl poate transforma într-unul dintre cele mai competitive modele din segment.

ElectricVehicleWeb apreciază că noul Striker are șanse să devină unul dintre cele mai importante modele ale mărcii, datorită combinației dintre designul modern, spațiul interior generos, tehnologiile noi și prețul accesibil.

Amuintim că noul model Dacia Striker a fost analizat și de jurnaliștii britanici de la Top Gear, care au avut numai cuvinte de laudă la adresa celui mai mare și mai sofisticat automobil lansat până acum de constructorul român. 

„Ar fi trebuit, de fapt, să o numească «Dacia: Totul peste tot și toate deodată». Asta pentru că producătorii săi susțin că este un SUV, dar și un sedan, și un break. Hai să-i spunem, pur și simplu, «Mașină»”, au scris britanicii.  

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump vede Crimeea drept teritoriu ucrainean, dar o crede înconjurată de ocean
digi24.ro
image
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
stirileprotv.ro
image
PNL, la un pas de FALIMENT! Trebuie să dea înapoi 14 milioane de lei
gandul.ro
image
Iarna lovește în plină toamnă pe Transfăgărășan! Ninge abundent, iar drumarii au scos utilajele de deszăpezire
mediafax.ro
image
Soția lui Duckadam a răbufnit din cauza indemnizațiilor de merit pentru Steaua 86: „Este inadmisibil! Helmut a fost lăsat de izbeliște de Armată!”
fanatik.ro
image
PNL întră în opoziție după 7 ani de guvernare. Liberalii se pregătesc pentru lupta de gherilă cu binomul PSD-Dan
libertatea.ro
image
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
digi24.ro
image
A divorțat de celebrul fotbalist după numai un an de căsnicie: „Parcă aș fi fost supusă unei operații pe cord deschis”
gsp.ro
image
"O rușine": au văzut reclama cu "femeia perfectă" și au cerut să fie scoasă de urgență de pe TV!
digisport.ro
image
Ce își amintesc nepoții cel mai mult despre bunici, potrivit psihologilor
click.ro
image
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore
antena3.ro
image
Pentru prima dată, un executiv recunoaşte: Calitatea produselor din magazinele din Germania e superioară celei din România şi Europa de Est
zf.ro
image
Reacţia unor youtuberi americani care au petrecut noaptea în Castelul Corvinilor şi au vânat "fantome"
observatornews.ro
image
Ramona Olaru începe o nouă emisiune. La ce post se mută asistenta de la Antena 1
cancan.ro
image
Pensiile magistraților au costat într-un singur an 2.075.652.178 lei. Banii, împărțiți de 5.875 pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
prosport.ro
image
Apartamentul este pe numele soțului, dar tu ai plătit ratele. Ce drepturi ai asupra locuinței în caz de divorț
playtech.ro
image
UEFA l-a evidențiat pe Vladimir Screciu, dar Andrei Vochin l-a pus la zid! Ce i-a reproșat fotbalistului de la Craiova
fanatik.ro
image
Stinge Ilie Bolojan lumina în cămară prin votul dat Guvernului PSD? Ce urmărește PNL prin acest compromis. Analiza unui expert în politică
ziare.com
image
"Cutremur" în Europa: UEFA, gata să excludă gigantul de 1,5 miliarde de euro din toate competițiile!
digisport.ro
image
Momentele pline de pasiune dintre Prințesa Diana și Clint Eastwood. Atracția dintre ei era electrică!
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Guvernul Luca Niculescu schimbă harta României! DECIZIE de ULTIMĂ ORĂ
romaniatv.net
image
Victor Ponta, cu iubita la doctor! Fostul premier, moment de tandrețe în public alături de Cristina Petrovici | Foto Paparazzi
mediaflux.ro
image
Vlad Chiricheș face dezvăluiri șocante din vestiarul echipei: „Nu știu dacă a mai spus cineva asta până acum”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile
actualitate.net
image
Așa arată Leonard Miron după ce a slăbit 60 de kilograme! Ce meserie cu risc are în Marea Britanie: „Nu m-am gândit că e periculos”
click.ro
image
Bogdan Vlădău, pe patul de spital! Ce se întâmplă cu fostul soț al Ginei Chirilă
click.ro
image
„Gătesc din nevoie, pentru că mi-e foame!” Violeta Bănică, dezvăluiri savuroase. Ce a moștenit de la Andreea Marin și cum se înțelege cu fratele ei
click.ro
Andrea Sunshine, Instagram (7) jpg
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta?
okmagazine.ro
Charlize Theron GettyImages (1) jpg
Orgasmul ei nu depinde de un bărbat! Diva nu mai poate sta fără dispozitivul care îi produce plăcere intimă: „E mai bine decât la 20 de ani!”
okmagazine.ro
Portretul lui Nicolas Fouquet, de Charles Le Brun
Căderea lui Nicolas Fouquet, omul care a sfidat fără voie gloria lui Ludovic al XIV-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Un celebru jurnalist, la capătul răbdării! Obiceiul din transportul public care îl scoate din sărite: „E ceva cu care nu mă împac”
image
Așa arată Leonard Miron după ce a slăbit 60 de kilograme! Ce meserie cu risc are în Marea Britanie: „Nu m-am gândit că e periculos”

OK! Magazine

image
Orgasmul ei nu depinde de un bărbat! Diva nu mai poate sta fără dispozitivul care îi produce plăcere intimă: „E mai bine decât la 20 de ani!”