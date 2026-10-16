Noua Dacia Striker, prezentată oficial la Salonul Auto de la Paris 2026, a atras atenția presei britanice de specialitate, care vede în modelul constructorului român o schimbare importantă de direcție pentru un brand asociat până acum mai ales cu accesibilitatea și pragmatismul.

Foto: captură YouTube crospotter13

Într-o analiză dedicată noului crossover, publicația britanică de profil ElectricVehicleWeb descrie Striker drept un model care îmbină caracteristicile unui break, ale unui SUV și ale unei berline, fiind conceput pentru clienții care își doresc un automobil cu design atractiv, fără a depăși un buget rezonabil.

O schimbare de imagine pentru Dacia

Jurnaliștii britanici consideră că Striker marchează „o schimbare binevenită” pentru marca românească, păstrând accentul pe raportul calitate-preț, dar adăugând mai multă personalitate și rafinament.

Analiza arată că noul model se remarcă printr-un design exterior agresiv, specific Dacia, însă completat de elemente mai elegante și mai moderne. Potrivit ElectricVehicleWeb, în partea frontală, Striker impresionează prin capota sculptată, grila îngustă, prizele generoase de aer și semnătura luminoasă în formă de „T”, realizată prin extensiile verticale ale luminilor de zi.

„Învelișurile de protecție pe aripile roților și pe partea inferioară a caroseriei, garda la sol relativ ridicată comparativ cu un break tipic din segmentul C și jantele din aliaj de 19 inch îi conferă o rezistență asemănătoare unui SUV”, remarcă publicația britanică.

Interior modern și numeroase dotări

La interior, ElectricVehicleWeb remarcă organizarea ergonomică a habitaclului și accentul pus pe funcționalitate. Bordul are un design modern, cu un instrumentar digital de 7 inci și un ecran multimedia de 10,1 inci amplasat deasupra gurilor de ventilație.

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Un aspect apreciat de autorul evaluării este păstrarea comenzilor fizice pentru funcțiile utilizate frecvent, inclusiv climatizarea, sistemul audio și setările de asistență la condus.

„Reducerea costurilor este vizibilă prin numeroasele suprafețe din plastic, însă materialele se ridică la nivelul așteptărilor pentru acest segment de preț”, notează publicația.

Printre dotările menționate se află plafonul panoramic din sticlă, hayonul acționat electric, climatizarea automată pe două zone, încălzirea scaunelor față și a volanului.

Tehnologie și sisteme de siguranță

Autorii analizei subliniază că Dacia a echipat Striker cu o serie de sisteme moderne de asistență, inclusiv pilot automat adaptiv, avertizare pentru unghiul mort, frânare automată de urgență, alertă la părăsirea în siguranță a vehiculului și cameră video cu vizualizare multiplă.

Motorizare hibridă de 155 CP

Versiunea de top prezentată la Paris utilizează noul sistem Hybrid 155, care combină un motor pe benzină de 1,8 litri și 109 CP cu două motoare electrice. Puterea totală a sistemului ajunge la 155 CP.

Potrivit datelor prezentate de Dacia, bateria de 1,4 kWh recuperează energie la frânare și decelerare, iar în traficul urban automobilul poate rula în mod electric până la 80% din timp.

Spațiu generos și portbagaj de până la 600 de litri

Cu o lungime de 4,62 metri și o gardă la sol de până la 200 mm pentru versiunile cu tracțiune integrală, Striker se poziționează în segmentul C. Modelul oferă un portbagaj cu o capacitate de până la 600 de litri, unul dintre argumentele importante pentru familii.

Cât va costa noua Dacia Striker

Potrivit publicației britanice, Dacia intenționează să lanseze Striker pe piața din Regatul Unit la începutul anului 2027. Prețul de pornire va fi de sub 25.000 de lire sterline, ceea ce îl poate transforma într-unul dintre cele mai competitive modele din segment.

ElectricVehicleWeb apreciază că noul Striker are șanse să devină unul dintre cele mai importante modele ale mărcii, datorită combinației dintre designul modern, spațiul interior generos, tehnologiile noi și prețul accesibil.

Amuintim că noul model Dacia Striker a fost analizat și de jurnaliștii britanici de la Top Gear, care au avut numai cuvinte de laudă la adresa celui mai mare și mai sofisticat automobil lansat până acum de constructorul român.

„Ar fi trebuit, de fapt, să o numească «Dacia: Totul peste tot și toate deodată». Asta pentru că producătorii săi susțin că este un SUV, dar și un sedan, și un break. Hai să-i spunem, pur și simplu, «Mașină»”, au scris britanicii.