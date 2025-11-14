search
Vineri, 14 Noiembrie 2025
Diplomație pe banii gazdelor. Vizitele externe ale ministrului Economiei, plătite de Coreea de Sud și Arabia Saudită, stârnesc controverse

Publicat:

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a transmis un mesaj controversat după cele mai recente vizite externe. Anunță că „nu s-a plimbat pe banii României”, acceptând ca alte state să achite costurile și a făcut lobby pentru companiile private, ai căror reprezentanți l-au însoțit.

Radu Miruță în Coreea de Sud. Sursa Facebook
Radu Miruță în Coreea de Sud. Sursa Facebook

Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a stârnit controverse în urma ultimelor sale vizite în Arabia Saudită și Coreea de Sud. Acesta a relatat pe pagina sa de Facebook că „nu s-a plimbat pe banii României”, însă a acceptat ca statele vizitate să achite costurile transportului și cheltuielile delegației.

Vizită în Arabia Saudită pe cheltuiala gazdelor

În perioada 7-11 noiembrie, o delegaţie oficială condusă de ministrul Radu Miruţă a efectuat o vizită de lucru în Regatul Arabiei Saudite, cu prilejul participării la cea de-a 26-a întrunire a Adunării Generale a Organizaţiei Mondiale a Turismului - UN Tourism.

Vizita recentă a ministrului Miruță în Arabia Saudită a generat numeroase reacții. Ministrul a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că a avut o întâlnire lungă la Riad cu Faisal bin Fadhil Al-Ibrahim, ministrul Economiei și Planificării din Arabia Saudită, în care au fost discutate investiții în grafit, dezvoltarea unor domenii schiabile în România și o conectare directă între crescătorii români de oi și vaci și piața din Arabia Saudită.

La finalul textului, Miruță a mărturisit că toate cheltuielile întrevederii au fost achitate de Arabia Saudită, fapt care i-a adus critici din partea celor care consideră că acceptarea unei astfel de gratuități l-ar pune într-o poziție vulnerabilă față de gazdele sale.

„Și nu, «nu m-am plimbat» pe banii României. Chiar dacă a merge în deplasări externe este o necesitate, dacă nu mergi la plimbare, de această dată îi mulțumesc Regatului pentru invitație și pentru acoperirea integrală a costurilor!”, a notat ministrul.

Uimit că l-a sunat prințesa Sara Al Saud

Radu Miruță s-a întâlnit la Riad și cu prințesa Sara Al Saud a Regatului Arabiei Saudite. A relatat pe Facebook despre uluirea pe care a avut-o când a aflat că va fi sunat tocmai de Alteța Sa, lucru care a dat din nou naștere unor controverse legate de poziția adoptată de ministru în timpul vizitei.

Radu Miruță. alături de prințesa Sara Al Saud. Foto: Facebook. Radu Miruță
Radu Miruță. alături de prințesa Sara Al Saud. Foto: Facebook. Radu Miruță
„Prima noastră interacțiune a avut loc telefonic, într-un context în care nu puteam onora invitația de a participa la lucrările celei de-a 26-a Adunări a Națiunilor Unite pentru Turism, organizată la Riyadh, din cauza unei agende devenite extrem de încărcate. Recunosc că, la momentul în care colegii de la cabinet mi-au comunicat că voi avea o convorbire telefonică cu Alteța Sa, am crezut că este o glumă. Nu a fost. În schimb, am descoperit o voce caldă, fermă, extrem de bine ancorată în realitățile economice ale regiunii, și foarte convingătoare. Mă bucur că acel apel telefonic a deschis un canal de dialog direct și productiv”, a povestit ministrul Economiei.

Astfel de întâlniri reconfirmă că diplomația economică nu este despre vizite simbolice, ci despre dialog autentic, deschidere și decizii curajoase, în interesul României, a completat acesta.

Lobby pentru companii private în Coreea de Sud, pe cheltuiala gazdelor

La fel ca în Arabia Saudită, și Coreea de Sud a achitat cheltuielile de deplasare și cazare ale delegației conduse de ministrul Economiei la Seul, în perioada 17–22 octombrie 2025, pentru Expoziția Internațională de Aerospațială și Apărare ADEX 2025.

Un memorandum transmis de ministrul Economiei arată modul în care a fost finanțată vizita oficială, efectuată la invitația guvernului din Republica Coreea.

„Costurile aferente acestei deplasări vor fi suportate integral de către partea coreeană pentru ministru și directorul său de cabinet. Pentru secretarul de stat, ministerul de resort va suporta doar costurile aferente transportului, conform prevederilor legale, în timp ce costurile aferente logisticii interne în Republica Coreea vor fi suportate tot de partea coreeană”, arată memorandumul publicat de România TV.

Radu Miruță, în timpul vizitei în Coreea de Sud. Sursa: Facebook
Radu Miruță, în timpul vizitei în Coreea de Sud. Sursa: Facebook
Scopul vizitei plătite de statul sud-coreean a generat controverse, întrucât delegația condusă de Radu Miruță a inclus reprezentanți ai unor companii private românești, cărora ministrul le-a facilitat întâlniri cu firme și oficiali din Coreea de Sud.

Delegația condusă de ministru s-a deplasat la sediile unor companii coreene importante, precum Hanwha Aerospace și Dohwa Engineering, și a avut întrevederi cu Administrația Programului de Achiziții în Domeniul Apărării (DAPA).

„De această dată, în delegația oficială am inclus și oameni de afaceri din România, din diverse industrii, cărora le-au fost facilitate întâlniri cu parteneri specifici obiectului fiecăruia de activitate. Firme românești din domenii precum software, automatizări, producție electrică și cosmetică – UiPath, CargoTrack, East Electric, Farmec, Skinguru Pirios – au analizat astăzi potențiale colaborări în discuții directe cu proprietarii unora dintre cele mai mari firme din lume. Știu că este doar un pas, dar eu sunt sigur că este în direcția corectă, că este doar unul dintre pașii pe care îi voi mai face să sprijin antreprenorii români”, informa acesta pe pagina sa de Facebook, în 22 octombrie 2025.

România a participat la expoziția ADEX 2025 cu pavilion național, la standul României fiind prezenți reprezentanții companiilor românești ALRO, Automecanica SA, Bluespace Technology, CN ROMARM, Nova Modul, Tehnopro Engineering, în calitate de expozanți, și cei ai PATROMIL (Asociația Patronală Română a Producătorilor de Tehnică Militară), ARICE (Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior), alături de cei ai companiei Godmother, în calitate de organizatori.

