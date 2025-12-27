search
Sâmbătă, 27 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Studiu: O mutație genetică rară declanșează moartea neuronilor la copii și arată mecanismele Alzheimer și Parkinson

0
0
Publicat:

O mutație rară la copii declanșează moartea neuronilor printr-un mecanism descoperit recent, arată un nou studiu privind bolile neurodegenerative precum Alzheimer sau Parkinson.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Deşi demenţa este asociată de obicei cu vârsta înaintată, există şi forme rare de demenţă pediatrică, legate de peste 100 de boli genetice diferite. Analiza unor astfel de cazuri dramatice oferă cercetătorilor informaţii esenţiale despre modul în care apare neurodegenerarea, potrivit News.ro.

Experimente recente, realizate pe o mutaţie genetică ultra-rară, asociată cu neurodegenerare severă la copii, au permis identificarea unui mecanism nou care declanşează moartea neuronilor.

Cercetarea sugerează că aceleaşi căi de moarte celulară ar putea fi implicate şi în alte boli ale creierului, precum boala Alzheimer, Parkinson sau Huntington.

Cum a fost realizat studiul

Studiul a fost coordonat de o echipă de la centrul german de cercetare Helmholtz Munich, care a arătat că mutaţiile dintr-o singură genă determină, la şoareci, inflamaţie progresivă şi moarte neuronală.

În celule cerebrale umane crescute în laborator, obţinute din celule de piele ale pacienţilor cu aceeaşi mutaţie, neuronii au prezentat un tipar de moarte celulară foarte asemănător.

Forma specifică de moarte celulară identificată se numeşte feroptoză, un tip de moarte celulară programată declanşată de acumularea de fier şi de deteriorarea oxidativă a membranei celulare.

Analiza proteinelor exprimate de neuroni a arătat că acest mecanism seamănă cu procese descrise anterior în demenţă, iar dovezi recente au asociat deja feroptoza cu boala Alzheimer.

Afecţiunea genetică studiată la om poartă numele de displazia spondilometafizară de tip Sedaghatian (SSMD), o boală extrem de rară, caracterizată prin anomalii severe ale creierului şi scheletului. A fost descrisă pentru prima dată în 1980, iar de atunci au fost raportate oficial doar câteva zeci de cazuri, multe dintre ele implicând decesul copiilor în primele luni de viaţă.

Ce au descoperit cercetătorii

Secvenţierea genomică a arătat că SSMD este legată de mutaţii în gena care codifică enzima GPX4, considerată un „protector” împotriva feroptozei, deoarece apără membranele celulare de leziunile oxidative.

Deşi mutaţiile acestei gene nu duc neapărat la demenţă cu debut precoce, experimentele pe celule de şoarece şi pe mini-creiere obţinute în laborator arată cum GPX4 protejează neuronii şi cum disfuncţia sa poate duce la moarte celulară.

Cercetarea s-a concentrat pe trei copii cu SSMD din Statele Unite, care prezentau grade diferite de atrofie cerebrală şi mutaţii în aceeaşi regiune funcţională a genei GPX4, datele fiind apoi folosite pentru studii suplimentare pe modele animale şi pe celule nervoase obţinute din celulele de piele ale unui pacient.

Directorul Institutului de Metabolism şi Moarte Celulară din cadrul Helmholtz Munich, Marcus Conrad, a explicat că, în mod normal, enzima GPX4 se ancorează în membrana celulară şi neutralizează rapid peroxizii lipidici pe măsură ce aceştia se formează. În cazul mutaţiei studiate, această „ancoră” lipseşte, iar enzima nu mai poate îndeplini funcţia de protecţie a neuronului.

Neuronii crescuţi în laborator din celule stem ale pacienţilor cu SSMD s-au dovedit deosebit de vulnerabili la feroptoză, iar blocarea acestui proces, printr-un compus chimic utilizat experimental la şoareci şi în culturi celulare, a încetinit moartea neuronală. Cercetătorii subliniază că aceste substanţe nu sunt aprobate pentru uz clinic.

Cercetările în demenţă s-au concentrat multă vreme pe depozitele proteice din creier, precum plăcile de beta-amiloid, însă acest studiu mută atenţia asupra deteriorării membranei celulare ca eveniment iniţial al degenerării neuronale.

Autorii studiului arată că stabilirea legăturii dintre o caracteristică structurală a unei enzime şi o boală umană severă a necesitat aproape 14 ani de cercetare, subliniind importanţa finanţării pe termen lung a cercetărilor de bază şi a colaborării internaţionale multidisciplinare.

Studiul a fost publicat recent în revista Cell.

Știință

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea tânărului care, la 21 de ani, a câștigat la loto 28 de milioane de dolari. Decizia care l-a ajutat să nu ajungă la faliment
digi24.ro
image
Rusia ar fi făcut o mutare strategică în Belarus. Ce au descoperit doi cercetători care au studiat imagini din satelit
stirileprotv.ro
image
Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară
gandul.ro
image
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
mediafax.ro
image
Cum au ajuns cumnați Gică Hagi și Gică Popescu? „A zăpăcit-o pe femeie cu trandafiri. I-a umplut casa”
fanatik.ro
image
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
libertatea.ro
image
Putin va băga mâna în buzunarele contribuabililor ruşi pentru a-şi finanţa războiul din Ucraina. Măsuri economice dure
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Crimele care au șocat Moldova. Un bărbat este acuzat că ar fi ucis mai mulți oameni și a hrănit porcii cu cadavrele lor
antena3.ro
image
Cea mai geroasă dimineaţă din an. Temperaturile au scăzut până la minus 12 grade: "A îngheţat parbrizul"
observatornews.ro
image
Mesajul postat de sora artistului Ion Drăgan, cu o zi înainte de înmormântarea acestuia: 'Ne-ai distrus pe toți'
cancan.ro
image
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
prosport.ro
image
Vârsta de pensionare în România vs. Spania: diferențe mari pentru aceleași meserii
playtech.ro
image
Marius Lăcătuș, la Dinamo!? Fostul șef al „Fiarei” de la Steaua spune care este, de fapt, adevărul
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Obsesie!" Denise Rifai a aflat totul despre Dan Alexa și Anamaria Prodan
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
Din ce cauză s-a stins, de fapt, Ion Drăgan. Afecțiunea care i-a adus sfârșitul la doar 54 de ani
kanald.ro
image
Bani în plus de la stat pentru pensii. Milioane de pensionari au promisiunea că vor primi...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Români, pregătiți-vă! Se schimbă BANII de luni, 29 decembrie 2025! BNR a făcut anunțul, NIMENI nu se aștepta
romaniatv.net
image
Zelenski, pregătit să convoace un referendum! Anunț privind planul lui Trump
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Mesajul de Crăciun al lui Dragoș Dolănescu pentru fratele lui și Maria Ciobanu: „Tata ar fi fericit în Cer dacă...” Cum petrece în Costa Rica: „Nu vor lipsi sărmăluțele”
click.ro
image
Accesări record de Crăciun pentru un film „extrem de captivant” de pe Netflix
click.ro
image
Ce carne se folosește la salata boeuf. Câți morcovi și cartofi se pun în preparat?
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 1061613550 jpg
Charlotte, steaua Crăciunului regal. Superba prințesă de 10 ani a fost în centrul atenției la Sandringham
okmagazine.ro
Ciuperci umplutute Sursa foto shutterstock 2644006253 jpg
Ciuperci umplute. Rețetă cu puține calorii
clickpentrufemei.ro
alexandru cel mare captura video jpg
Cinci momente în care Alexandru cel Mare nu a fost „cel Mare”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
image
Mesajul de Crăciun al lui Dragoș Dolănescu pentru fratele lui și Maria Ciobanu: „Tata ar fi fericit în Cer dacă...” Cum petrece în Costa Rica: „Nu vor lipsi sărmăluțele”

OK! Magazine

image
Charlotte, steaua Crăciunului regal. Superba prințesă de 10 ani a fost în centrul atenției la Sandringham

Click! Pentru femei

image
Eva Măruță: „Să nu îmi fie frică să greșesc. Părinții îmi spun mereu că din greșeli înveți cel mai bine”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit