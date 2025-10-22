Coreea de Sud aduce blindatele în România. Fabrică nouă construită de la zero pentru noul proiect militar

Compania sud coreeană Hanwha Aerospace va începe în primul trimestru al anului 2026 construirea unei fabrici noi de vehicule blindate la Petreşti, judeţul Dâmboviţa, anunţă ministrul Economiei, Radu Miruţă.

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, se află în vizită oficială în Republica Coreea de Sud, prilejuită de participarea la expoziţia ADEX 2025, la invitaţia autorităţilor sud‑coreene. De aceasta dată, delegaţia oficială a inclus şi oameni de afaceri din România, din diverse industrii, cărora le-au fost facilitate întâlniri cu parteneri specifici obiectului fiecăruia de activitate.

„În cadrul agendei de lucru, ministrul Miruţă a avut convorbiri 1:1 cu ministrul Apărării al Coreei de Sud, Ahn Gyu‑back, cu directorul agenţiei sud‑coreene pentru achiziţii militare (DAPA), Jong Gun Seok, precum şi o masă rotundă cu secretarul general adjunct al NATO, Radmila Şekerinska. Discuţiile au vizat modalităţile de extindere a cooperării în industria de apărare, inclusiv producţia locală în România, prin parteneriate cu companii sud‑coreene. În cadrul acestui dialog au fost discutate şi condiţiile în care companiile din Coreea de Sud pot participa în programul Uniunii Europene – SAFE”, anunţă ministerul într-un comunicat.

Obiectivul vizitei îl reprezintă identificarea oportunităţilor concrete de cooperare în domeniul industriei de apărare, cu accent pe investiţiile companiilor sud‑coreene în producţia de echipamente militare şi proiectele de dezvoltare tehnologică în parteneriat cu România. România poartǎ în aceastǎ perioadǎ discuţii intense cu mai mulţi parteneri străini pentru a găsi cea mai bunǎ variantǎ pentru economia locală de a investi banii alocaţi prin programul european SAFE.

„Ca ministru al Economiei, am obligaţia să mă asigur că cerinţele operaţionale ale Armatei Române sunt transpuse într‑o ofertă comercială eficientă. Asta nu înseamnă doar investiţia în sine, ci şi costurile care derivă ulterior şi impactul pe care aceste noi parteneriate îl au pentru economia locală – de la noi locuri de muncă până la implicarea companiilor româneşti în lanţul de producţie şi la faptul că trebuie să ne asigurăm că aceste investiţii sunt făcute cu o gândire orientată spre competitivitate, pentru a avea o sustenablitate pe termen lung”, afirmă Radu Miruţă.

Totodată, au fost abordate clarificări privind contractul în derulare dintre România şi compania Hanwha Aerospace pentru livrarea a 54 de obuziere autopropulsate K‑9 şi 36 de vehicule de sprijin K‑10 – cu livrarea estimată începând din 2027 – şi construirea unei fabrici noi la Petreşti, judeţul Dâmboviţa, programată să înceapă în primul trimestru al anului 2026, mai arată ministerul.

De asemenea, agenda ministrului Miruţă include întâlniri cu reprezentanţii companiilor sud‑coreene Hanwha Aeronautics şi Hyundai Rotem pentru explorarea unor potenţiale parteneriate, precum şi întâlniri de interes pentru firmele româneşti care fac parte din delegaţie.

Ministrul este însoţit de secretarul de stat Iulian Mărgeloiu, dar şi de o delegaţie de firme româneşti (din domeniile software, automatizări, producţie electrică şi cosmetică: UiPath, Cargo Truck, East Electric, Farmec, Skinguru‑Pirios). Ministerul Economiei a lansat apelul ca societăţile româneşti să prezinte propriile oferte de parteneriat la Seul.

„Vizita subliniază poziţia României ca partener strategic credibil într‑o perioadă în care competiţia globală pentru investiţii industriale şi tehnologice este intensă”, subliniază ministerul.