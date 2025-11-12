Romarm, despre acuzațiile privind numirile ilegale în Consiliul de Administrație: „Au fost desfășurate în mod transparent, echitabil și conform legislației”

Compania Națională ROMARM S.A. a venit cu un răspuns după ce ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat că, în urma sesizărilor primite, a trimis Corpul de Control să verifice modul în care s-au făcut selecțiile pentru Consiliul de Administrație al ROMARM și pentru funcția de director al companiei.

În cadrul unei conferințe de presă susținute miercuri, 12 noiembrie, Miruță a anunțat că selecțiile s-au desfăşurat cu încălcarea legii, drept pentru care a fost sesizat Parchetul, dar şi DNA şi AMEPIP.

„În urma sesizărilor pe care le-am primit cu privire la conducerea ROMARM, am trimis Corpul de Control, care a făcut o activitate de control care s-a încheiat aseară (marţi seara n.r). Activitatea de control spune, cu subiect şi predicat, că modul în care s-a desfăşurat selecţia pentru Consiliul de Administraţie şi pentru director a fost cu încălcarea legii şi nu s-a finalizat aşa cum spune legea. (...)

Prin urmare, au fost îndeplinite absolut toate criteriile pentru care modul de numire a conducerii ROMARM a fost în această dimineaţă trimis la Parchet, cât şi al conducerii Consiliului de Administraţie la Parchet, la DNA şi la AMEPIP. Aşteptarea este ca aceste lucruri să fie clarificate de DNA şi de AMEPIP în cel mai rapid mod cu putinţă", a anunţat Miruţă.

Potrivit acestuia, raportul Corpului de control arată că numirile au fost făcute cu o destinaţie clară, iar documentele de selecţie depuse de actualul director al ROMARM „nu au putut fi dovedite".

Romarm: „Toate procedurile de selecție au fost desfășurate în mod transparent, echitabil și conform legislației în vigoare”

„CN ROMARM S.A. reafirmă transparența proceselor de selecție și condamnă atacurile mediatice ce afectează industria națională de apărare”, transmite compania într-un comunicat.

Compania transmite că „se află în plin proces de negociere cu parteneri internaționali de prestigiu, vizând consolidarea capacităților de producție și dezvoltarea de parteneriate strategice care să contribuie la modernizarea și competitivitatea industriei naționale de apărare.”

Despre numiri, Romarm precizează că „au fost desfășurate în mod transparent, echitabil și conform legislației în vigoare”. Procesul de recrutare a fost realizat prin intermediul unor firme private specializate în selecția de management profesionist, pentru a asigura independența, transparența și obiectivitatea deciziei.

„Toate procedurile de selecție privind Directorul General, Directorul Economic și membrii Consiliului de Administrație au fost desfășurate în mod transparent, echitabil și conform legislației în vigoare, în spiritul OUG nr. 109/2011 și al Directivelor Europene privind guvernanța corporativă.

Procesul de recrutare a fost derulat prin intermediul unor companii private specializate în selecția de management profesionist cu un joint venture creat dintre o firmă specializată în guvernanță corporativă și o firmă cu peste 800 de recrutări de succes la nivel de top management, ambele fiind recunoscute la nivel internațional pentru Directorat și la o altă firmă cu experiență vastă în domeniu pentru recrutarea membrilor din CA, garantând astfel independența, transparența și obiectivitatea deciziei”, adaugă Romarm.

De asmenea, compania subliniază că declarațiile politice nu trebuie să afecteze obiectivele industriei de apărare sau procesul de modernizare al companiei.

„Mai mult, ROMARM are întreaga deschidere de a prezenta instituțiilor publice și de control, publicului și presei, în limitele legal permise, toate procedurile și documentele aferente proceselor de numire, în spiritul transparenței și al respectului față de contribuabilii și partenerii de afaceri. Orice persoană interesată poate solicita acces la aceste informații, în limitele legale și ale confidențialității impuse de parteneriatele internaționale.”

„Astfel de acțiuni destabilizează procesele de colaborare”

De aceea, Romarm „atrage atenția că intervențiile mediatice nefondate sau tendențioase, care aduc atingere imaginii companiilor din cadrul grupului ROMARM, pot avea consecințe directe asupra negocierilor în curs.”

„Astfel de acțiuni destabilizează procesele de colaborare, pot altera echilibrul negocierilor internaționale și slăbesc poziția strategică a companiei și a industriei naționale de apărare.”

Nu în ultimul rând, Romarm declară că atacurile repetate asupra conducerii și companiilor din portofoliul ROMARM pot afecta atât imaginea, cât și perspectivele economice ale companiei.

„În prezent, Consiliul de Administrație al CN ROMARM S.A. lucrează intens la dezvoltarea unor parteneriate strategice cu actori internaționali de prim rang.

Aceste colaborări sunt esențiale pentru viitorul industriei românești de apărare, iar menținerea unui climat public stabil, echilibrat și bazat pe încredere este o condiție fundamentală pentru deschiderea de noi linii de business și investiții străine”, încheie compania.