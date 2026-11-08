De la un profit de 272 de milioane de euro la vânzarea cu 200 de milioane. Cum a ajuns Liberty Galați în pragul falimentului

Combinatul siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, a ajuns să fie scos la vânzare cu un preț de pornire de 200 de milioane de euro, după ce în 2021 raportase un profit de aproximativ 272 de milioane de euro. În câțiva ani, compania a acumulat datorii de sute de milioane de euro, a oprit producția și a intrat într-un proces de restructurare pentru a evita falimentul.

Liberty Galai va fi vândut prin negociere directă Foto: arhivă

Creditorii au aprobat, în noiembrie 2026, vânzarea combinatului și a companiei Liberty Tubular Products prin negociere directă, la un preț de pornire de 200 de milioane de euro, fără TVA.

Prețul este mult sub cel solicitat la primele încercări de vânzare. Două licitații internaționale au pornit de la 709 milioane de euro, respectiv 463 de milioane de euro, fără să atragă cumpărători. Ulterior, evaluarea activelor a coborât la aproximativ 182 de milioane de euro.

De la Sidex la Liberty: schimbările de proprietar

Construcția combinatului siderurgic de la Galați a început în 1961. După 1989, unitatea a trecut prin mai multe etape de privatizare și schimbări de proprietar.

În 2001, combinatul a fost cumpărat de grupul indian LNM, controlat de Lakshmi Mittal, iar ulterior a funcționat sub umbrela ArcelorMittal.

În 2019, a fost preluat de Liberty House, parte a grupului GFG Alliance, controlat de omul de afaceri Sanjeev Gupta. Noua proprietate a venit cu promisiuni de dezvoltare și modernizare, însă, în anii următori, combinatul a fost afectat de dificultățile financiare ale grupului.

Profit de 272 de milioane de euro în 2021

Anul 2021 a fost unul excepțional pentru Liberty Galați. Compania a raportat un profit de aproximativ 1,36 miliarde de lei, echivalentul a 272 de milioane de euro. Rezultatul a fost susținut de prețurile ridicate ale oțelului, cererea puternică de produse siderurgice și revenirea economiei după pandemia de COVID-19.

Din 2022, situația industriei siderurgice europene s-a deteriorat. Creșterea costurilor cu energia, în contextul războiului din Ucraina, reducerea cererii și concurența importurilor au afectat producătorii de pe continent.

Potrivit planului de restructurare, Liberty Galați ajunsese să plătească aproximativ 130 de euro pentru un megawatt-oră, în timp ce unii competitori din Franța și Germania beneficiau de prețuri cuprinse între 45 și 57 de euro pe megawatt-oră, prin scheme de sprijin.

În același timp, comenzile au scăzut, iar importurile mai ieftine din Asia și Egipt au pus presiune asupra producătorilor europeni.

Achiziții și decizii de management care au agravat situația

Planul de restructurare indică și probleme interne, legate de gestionarea costurilor, contracte de servicii care nu permiteau reducerea cheltuielilor în perioadele cu producție scăzută și lipsa capitalului de lucru pentru achiziția materiilor prime.

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În 2023, grupul a cumpărat compania belgiană Liège-Dudelange, însă aceasta nu a generat beneficiile așteptate și a ajuns în faliment în 2025.

Liberty a achiziționat și active siderurgice din Coreea de Sud, într-o tranzacție de aproximativ 70 de milioane de dolari. Aceste operațiuni au consumat resurse financiare într-o perioadă în care combinatul avea nevoie de lichidități pentru a-și susține activitatea.

Datorii de 662 de milioane de euro și intrarea în concordat preventiv

În februarie 2025, obligațiile pe termen scurt ale companiei ajunseseră la aproximativ 528 de milioane de euro.

În martie 2025, Liberty a intrat în procedura de concordat preventiv, prin care o companie aflată în dificultate încearcă să negocieze restructurarea datoriilor și să evite insolvența sau falimentul.

Printre principalii creditori se numără Exim Banca Românească, ANAF și furnizorii de materii prime, energie și servicii. Potrivit datelor din ianuarie 2026, expunerea Exim Banca Românească era de aproximativ 292 de milioane de euro, iar datoriile către ANAF se ridicau la circa 120 de milioane de euro.

Datoriile totale ale combinatului erau estimate atunci la 662 de milioane de euro.

Producția a fost oprită, iar 3.000 de angajați au ajuns în șomaj tehnic

Problemele de finanțare au făcut tot mai dificilă susținerea activității industriale. Oprirea furnalului și lipsa capitalului de lucru au împiedicat funcționarea normală a combinatului.

În septembrie 2025, producția a fost suspendată, iar aproximativ 3.000 de angajați au fost trimiși în șomaj tehnic.

Oprirea producției a redus încasările companiei și a îngreunat plata furnizorilor și aprovizionarea cu materii prime. Fără finanțare pentru reluarea activității, combinatul nu a mai putut genera veniturile necesare pentru acoperirea datoriilor.

De la licitații de 709 milioane de euro la un preț de pornire de 200 de milioane

Vânzarea activelor a devenit una dintre soluțiile luate în calcul pentru recuperarea creanțelor și continuarea activității industriale.

Primele două licitații internaționale au pornit de la 709 milioane de euro și, respectiv, 463 de milioane de euro, dar nu au atras cumpărători. Ulterior, evaluarea activelor a coborât la aproximativ 182 de milioane de euro.

În noiembrie 2026, creditorii au aprobat vânzarea prin negociere directă, la un preț de pornire de 200 de milioane de euro, fără TVA, pentru Liberty Galați și Liberty Tubular Products.

Prețul nu include însă investițiile necesare pentru repornirea combinatului. Noul proprietar va trebui să asigure finanțarea pentru repunerea în funcțiune a instalațiilor, achiziția materiilor prime și reluarea producției.

Printre investitorii care și-au manifestat interesul în diferite etape ale procesului s-au numărat UMB Steel, compania asociată omului de afaceri Dorinel Umbrărescu, grupul indian Jindal, grupul ucrainean Metinvest și grupul chinez Risun.