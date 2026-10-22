 Inteligența artificială schimbă piața muncii. O mare bancă britanică va elimina 5.000 de posturi | adevarul.ro
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Inteligența artificială schimbă piața muncii. O mare bancă britanică va elimina 5.000 de posturi

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Banca britanică Barclays intenționează să reducă aproximativ 5.000 de posturi până la sfârșitul anului 2026, în cadrul unui program de eficientizare care include utilizarea tehnologiei și a inteligenței artificiale. În paralel, guvernul britanic analizează riscurile pe care automatizarea le-ar putea avea asupra pieței muncii.

Un angajat își cară lucrurile într-o cutie după ce a fost concediat
O bancă renunță la 5.000 de angajați Foto: Shutterstock

Barclays a început un proces de reducere a personalului, aproximativ 1.000 de posturi fiind deja eliminate. Alte reduceri sunt prevăzute până la sfârșitul anului. Planul vizează circa 5% din forța de muncă a băncii.

„Barclays va elimina 5.000 de locuri de muncă care vor fi înlocuite de inteligența artificială, într-una dintre cele mai mari reduceri de locuri de muncă determinate de tehnologie văzute până acum în Marea Britanie”, scrie The Telegraph.

Aproximativ 60% dintre reduceri vor afecta funcțiile de suport, inclusiv unele posturi de dezvoltatori. Restructurarea face parte din eforturile băncii de a reduce costurile și de a-și eficientiza activitatea.

În trimestrul al treilea, Barclays a raportat costuri de restructurare de 201 milioane de lire sterline. Reducerile de personal sunt legate de un program mai amplu de reorganizare, iar inteligența artificială reprezintă unul dintre factorii care schimbă modul de desfășurare a activităților.

Guvernul britanic avertizează asupra riscurilor pentru piața muncii

Autoritățile britanice analizează impactul pe care inteligența artificială l-ar putea avea asupra ocupării forței de muncă. Ministrul responsabil de domeniul AI, Kanishka Narayan, a declarat că guvernul trebuie să fie pregătit inclusiv pentru scenariul unor schimbări majore pe piața muncii.

Până în prezent, nu există dovezi privind o reducere generală a numărului de locuri de muncă din Marea Britanie provocată de inteligența artificială. Autoritățile urmăresc însă evoluția tehnologiei și posibilele efecte asupra angajaților.

Un studiu al institutului de cercetare economică IPPR indică faptul că, într-un scenariu sever, până la 8 milioane de locuri de muncă din Marea Britanie ar putea fi afectate negativ de AI. Cifra reprezintă o estimare de risc, nu o prognoză certă a numărului de concedieri.

Potrivit aceleiași analize, aproximativ 11% dintre locurile de muncă britanice sunt considerate foarte expuse automatizării prin instrumente de tip chatbot, în special în activitățile administrative și de secretariat.

Activitățile administrative și tehnice, printre cele vizate

Inteligența artificială poate automatiza sarcini precum procesarea documentelor, analiza datelor, redactarea rapoartelor și anumite activități de programare, relatează BBC. Aceste instrumente pot permite companiilor să gestioneze același volum de muncă folosind echipe mai mici.

Schimbările pot afecta și angajările. Companiile care își cresc productivitatea prin automatizare ar putea decide să nu mai ocupe anumite posturi vacante, chiar și în absența unui program oficial de concedieri.

Unele categorii de angajați ar putea fi mai vulnerabile. Potrivit analizei IPPR, femeile sunt cu 40% mai expuse decât bărbații la riscul automatizării prin AI, în parte din cauza reprezentării lor în anumite ocupații administrative și de servicii.

Expunerea la automatizare nu înseamnă însă că toate aceste locuri de muncă vor dispărea. În unele cazuri, tehnologia preia doar o parte dintre sarcini, iar angajații își continuă activitatea în roluri modificate.

Recalificarea angajaților, una dintre principalele provocări

Guvernul britanic discută despre măsuri care să ajute angajații să se adapteze schimbărilor tehnologice. Printre temele aflate în dezbatere se numără programele de recalificare, transparența companiilor în privința utilizării AI și implicarea angajaților în procesul de introducere a noilor tehnologii.

Reprezentanții sindicatelor au cerut ca personalul să fie consultat atunci când companiile implementează sisteme care pot modifica sau elimina anumite posturi.

Pentru angajații afectați, trecerea către alte ocupații poate necesita pregătire suplimentară și timp. În același timp, companiile urmăresc să reducă cheltuielile și să crească productivitatea prin automatizarea activităților.

Cazul Barclays evidențiază amploarea restructurărilor din sectorul bancar, în care reducerea costurilor și adoptarea noilor tehnologii schimbă organizarea muncii. Impactul pe termen lung va depinde de ritmul automatizării și de capacitatea economiei de a crea noi oportunități profesionale.

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