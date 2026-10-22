 Olguța Vasilescu: „Nu se pot majora impozitele prin calculul la valoarea de piață” de la 1 ianuarie 2027. Simularea făcută pentru un apartament în Craiova | adevarul.ro
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Olguța Vasilescu: „Nu se pot majora impozitele prin calculul la valoarea de piață” de la 1 ianuarie 2027. Simularea făcută pentru un apartament în Craiova

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Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a explicat de ce taxele și impozitele locale nu pot fi recalculate la valoarea de piață a proprietăților începând cu 1 ianuarie 2027, în ciuda prevederilor existente în programul de guvernare și a angajamentelor asumate de România prin PNRR.

Lia-Olguța Vasilescu
Lia-Olguța Vasilescu Foto: FB Lia-Olguța Vasilescu

Întrebată la Antena 3 CNN, dacă, de la 1 ianuarie 2027 ne cresc iar taxele locale și vor fi ridicate la valoarea de piață a proprietății, social-democrata a explicat că aplicarea noului sistem este imposibilă din punct de vedere administrativ și legal în următorul an fiscal.

„Ca să încep cu concluzia: nu se pot majora impozitele prin calculul la valoarea de piață în 2027, și o să vă spun pe ce mă bazez. În primul rând, pe declarația ministrului Nazare de la audierile din Parlament, care a spus că nu se va aplica în 2027. În al doilea rând, ca să se poată calcula noile impozite, ar trebui să fie gata aplicația E-proprietate, prin care se pot calcula acestea”, a declarat Lia-Olguța Vasilescu.

Potrivit acesteia, principalul motiv este că sistemul informatic RO E-Proprietate, care ar urma să stea la baza noii metodologii de calcul, nu poate fi utilizat la stabilirea taxelor aferente anului 2027.

„Aplicația este jalon în PNRR (...) și are termen de implementare 1 ianuarie 2027. Chiar dacă ar fi gata în 2027, oricum nu mai poate ajuta la calculul noilor impozite, pentru că acestea trebuie să fie deja aprobate de consiliile locale la finalul anului 2026”, a explicat primarul.

Olguța Vasilescu a precizat că multe administrații locale au început deja procedurile pentru stabilirea taxelor aferente anului viitor.

„Craiova, de exemplu, le va pune pe site luni și le va aproba în noiembrie. Deci, dacă se aprobă taxele la final de an 2026 în forma de acum, în niciun caz nu se mai pot schimba după 1 ianuarie 2027”, a afirmat aceasta.

„Nu guvernul Niculescu a inventat acest regim de taxare”

Primarul Craiovei a subliniat  că discuțiile privind impozitarea proprietăților la valoarea de piață sunt mai vechi și au fost incluse în documentele asumate de România înainte de actualul Executiv.

„Nu guvernul Niculescu a inventat acest regim de taxare”, a spus Vasilescu, arătând că măsura apare atât în jaloanele din PNRR, cât și în angajamentele asumate în procesul de aderare la OCDE.

Edilul a făcut referire și la OUG 16/2022, act normativ care prevedea calcularea impozitelor pe baza grilelor notariale, dar care nu a fost aplicat.

Simulare pentru Craiova: creștere de 10%

Întrebată despre scenariile care indică majorări spectaculoase ale impozitelor, de până la 20 de ori, Olguța Vasilescu a afirmat:

„Am făcut o simulare pentru un apartament cu o suprafață medie în zona 1 a Craiovei, iar creșterea a fost de 10%”, a declarat aceasta.

„Din păcate s-a negociat prost”

În opinia primăriței Craiovei, actuala situație este consecința modului în care au fost negociate obligațiile asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Din păcate s-a negociat prost. S-a negociat prost PNRR-ul, și nu numai aici, în foarte multe situații”, a afirmat Olguța Vasilescu.

Social-democrata a susținut că unele dintre angajamentele asumate de statul român riscă să genereze costuri semnificative pentru populație și pentru administrațiile locale.

„Se plătesc taxe mai mari, dar sunt mai puține persoane care le achită”

Primărița Craiovei a atras atenția și asupra efectelor majorării taxelor locale din acest an, susținând că încasările suplimentare au fost mult sub așteptări.

„Din dublarea taxelor ar fi trebuit să încasăm undeva peste 250 de milioane de lei. La ora actuală, în plus față de anul trecut, sunt doar 5 milioane de lei”, a spus Lia Olguța Vasilesc.

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Potrivit edilului, explicația este simplă:

„Se plătesc taxe mai mari, dar sunt mai puține persoane care le achită, în mare parte pentru că nu au de unde”.

Lia Olguța Vasilescu a oferit exemplul pensionarilor cu venituri reduse.

„Unei persoane care are o pensie de 2.000 de lei îi e aproape imposibil să plătească aceste impozite deja majorate”, a afirmat primarul Craiovei.

Critici privind redistribuirea fondurilor către administrațiile locale

În aceeași intervenție, Olguța Vasilescu a criticat modul în care au fost redistribuite fondurile între autoritățile locale.

„De la Craiova s-au luat 10 milioane de euro din buget, care au ajuns la bugetul statului”, a spus aceasta.

Edilul a susținut că, la nivel național, administrațiile locale au pierdut aproximativ 3 miliarde de lei și a criticat alocarea unei părți din aceste sume către Municipiul București.

„Nu este în regulă să iei de la amărâtul dintr-o comună, care nu are să-și plătească iluminatul stradal, ca să dai la cea mai bogată primărie din România”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

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