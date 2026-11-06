 De ce vrea cel mai mare producător de ulei de măsline din lume să retragă de pe piață 188.000 de tone | adevarul.ro
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De ce vrea cel mai mare producător de ulei de măsline din lume să retragă de pe piață 188.000 de tone

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O țară europeană, care este și cel mai mare producător de ulei de măsline din lume, a decis să aplice o măsură în premieră pentru industria locală. Aproximativ 188.000 de tone vor fi ținute departe de piață până în toamna anului viitor.

Producţie de ulei de măsline peste aşteptări în 2026
Producţie de ulei de măsline peste aşteptări în 2026 Foto: arhivă

Pentru prima dată, autoritățile spaniole le impun producătorilor să retragă temporar de la vânzare o parte importantă din uleiul obținut. Măsura va afecta aproximativ 188.000 de tone și va rămâne în vigoare până în toamna anului viitor.

Spania, cel mai mare producător de ulei de măsline din lume, va scoate temporar de pe piață aproximativ 188.000 de tone din acest produs. Începând din noiembrie 2026, fabricile de ulei vor fi obligate să păstreze în depozite 12% din producția lunară, cantitate care nu va putea fi comercializată până la 30 septembrie 2027.

Este pentru prima dată când guvernul spaniol recurge la un asemenea mecanism.

Decizia a fost publicată vineri, 6 noiembrie, în Monitorul Oficial și se aplică uleiului produs și declarat începând din noiembrie. Fabricile pot folosi propriile spații de depozitare sau pot închiria locuri în depozitele unor terți. Producția raportată pentru octombrie și pentru lunile anterioare nu intră sub incidența noilor reguli, notează euronews.

Autoritățile încearcă astfel să evite o scădere și mai accentuată a prețurilor, după ce producătorii s-au trezit cu stocuri mari și cu perspectiva unei recolte foarte bogate. La începutul sezonului, Spania avea în depozite 357.040 de tone de ulei de măsline, iar producția estimată pentru acest an ajunge la 1.602.596 de tone.

Legislația permite intervenția statului atunci când stocurile existente la începutul sezonului, împreună cu producția estimată, depășesc cu cel puțin 20% media ultimelor șase sezoane. În acest an, condiția a fost îndeplinită, iar Ministerul Agriculturii estimează că aproximativ 188.000 de tone vor fi ținute departe de piață.

Presiunea asupra prețurilor se vede deja în sumele încasate de producători. La începutul lunii noiembrie, aceștia primeau aproximativ 3 euro pentru un kilogram de ulei de măsline extravirgin, față de circa 4 euro în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit publicației El País.

Spania asigură aproximativ 45% din producția mondială de ulei de măsline și 70% din cea a Uniunii Europene, conform estimărilor Ministerului Agriculturii. Procentele diferă de la un an la altul, în funcție de recolte.

Piața a trecut în ultimii ani printr-o perioadă dificilă. Seceta și valurile de căldură au afectat culturile de măslini, au redus cantitățile recoltate și au dus la scumpiri puternice. Odată cu revenirea producției, prețurile au început să coboare, iar Spania încearcă acum să evite o nouă cădere a pieței.

Dcoop și Acesur vor să cumpere Deoleo Holding

În același timp, industria spaniolă a uleiului de măsline se pregătește pentru o tranzacție importantă. Companiile Dcoop și Acesur au convenit să cumpere Deoleo Holding, o filială a grupului Deoleo, listat la bursă.

Deoleo deține mărci cunoscute precum Carbonell și Hojiblanca și se prezintă drept cel mai mare producător din lume de ulei de măsline comercializat sub branduri proprii.

Tranzacția evaluează Deoleo Holding la 520 de milioane de euro, inclusiv datoriile, și vizează preluarea unei participații de 91,99%. Pachetul include și întreaga participație de 50,99% deținută de Deoleo.

Dacă și ceilalți acționari vor accepta să-și vândă acțiunile, Dcoop și Acesur ar putea ajunge să controleze întreaga companie. Acesur a precizat că cele două firme intenționează să dețină participații egale.

Acordul mai trebuie aprobat de autoritățile de reglementare și votat de acționarii Deoleo. După anunțarea tranzacției, acțiunile grupului au scăzut cu 21,1% la închiderea ședinței de joi.

Negocierile au durat mai multe luni. Înainte de încheierea acordului, o ofertă concurentă pentru preluarea companiei fusese făcută de Migasa, din Spania, și Coricelli, din Italia.

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