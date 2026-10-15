Statul trebuie să găsească aproape 5 miliarde de lei pentru plata restanțelor salariale ale magistraților, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul Guvernului. Decizia pune presiune pe buget, într-un moment în care Executivul trebuie să identifice bani pentru mai multe obligații de plată. Analistul economic Adrian Negrescu propune negocierea unei plăți eșalonate, în timp ce sociologul Robert Santa atrage atenția asupra sentimentului de nedreptate socială și a conflictului dintre generații, într-o țară în care numeroși copii trăiesc în sărăcie.

Dintr-o singură pensie specială a unui magistrat se pot plăti 90 de alocații Foto: arhivă

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) obligă Guvernul și Ministerul Finanțelor să asigure fondurile necesare achitării drepturilor salariale restante ale magistraților, estimate la aproximativ 4,8 miliarde de lei. Hotărârea Curții de Apel București, menținută în recurs, prevede un termen de 10 zile pentru executarea obligației, precum și penalități pentru întârziere.

Miza nu se rezumă însă la suma pe care statul trebuie să o achite. Potrivit instanței supreme, majorările și penalitățile acumulate în timp fac ca fiecare an de amânare să adauge peste 21% la datoria inițială, în condițiile în care dobânda medie a datoriei publice este de 7,4%.

„O proporție considerabilă este generată de majorări și penalități stabilite prin lege, între care dobânzile penalizatoare, făcând ca fiecare an de amânare să adauge peste 21% pe an la datoria inițială, grevând și mai mult bugetul public, față de 7,4% dobânda medie a datoriei publice”, precizează ÎCCJ într-un comunicat.

Astfel, problema nu mai este doar plata unor drepturi salariale recunoscute în instanță, ci și costul întârzierilor și capacitatea statului de a-și onora obligațiile fără să amplifice presiunea asupra finanțelor publice.

Adrian Negrescu: „De unde vor lua banii rămâne un mare semn de întrebare”

Analistul economic Adrian Negrescu avertizează că decizia instanței intervine într-un moment complicat pentru bugetul de stat, în condițiile în care autoritățile trebuie să identifice resurse pentru mai multe obligații de plată.

„Decizia instanței va influența rectificarea bugetară, care ar trebui finalizată până la 1 noiembrie. De unde vor lua banii rămâne un mare semn de întrebare. Ministrul Nazare abia a găsit fonduri pentru plata a 2 miliarde de lei către constructorii din PNRR”, a declarat analistul pentru „Adevărul”.

În opinia sa, una dintre variantele care ar putea fi luate în calcul este negocierea unei plăți eșalonate cu magistrații. O asemenea soluție ar permite distribuirea efortului financiar pe o perioadă mai lungă, în loc ca statul să încerce să mobilizeze întreaga sumă într-un interval foarte scurt.

„Plata eșalonată ar putea fi o soluție. Premierul Luca Niculescu ar trebui să negocieze plata eșalonată cu magistrații. Altfel, statul nu va avea de unde plăti, iar dobânzile sunt cămătărești. Nu se practică nicăieri o astfel de dobândă, e de trei ori mai mare decât dobânda pe care statul o plătește pentru datorie publică”, a afirmat Adrian Negrescu.

Analistul se referă la costul anual de peste 21% indicat de ÎCCJ, comparativ cu dobânda medie de 7,4% aferentă datoriei publice. Diferența arată cât de costisitoare poate deveni amânarea unei obligații, mai ales atunci când suma de la care se calculează majorările este de ordinul miliardelor de lei.

De unde ar putea veni banii și ce alte plăți sunt în pericol

Presiunea asupra bugetului nu se rezumă la obligația față de magistrați. Statul are și alte datorii, iar amânarea unor plăți poate produce efecte în economie, mai ales atunci când sunt implicați furnizori de bunuri și servicii esențiale.

Negrescu amintește dificultățile întâmpinate în identificarea fondurilor pentru constructorii implicați în proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). În paralel, România trebuie să își gestioneze deficitul bugetar și să își respecte angajamentele privind consolidarea finanțelor publice.

O plată de aproape 5 miliarde de lei ar pune, astfel, autoritățile în fața unei decizii dificile privind calendarul și sursele de finanțare. Dacă banii sunt alocați cu prioritate pentru executarea hotărârii, Guvernul trebuie să explice cum va gestiona celelalte obligații bugetare. Dacă plata este amânată, statul riscă să suporte costuri suplimentare.

În acest context, eșalonarea ar putea reduce presiunea imediată asupra bugetului, dar nu ar elimina obligația de plată și nici costurile întârzierii, în lipsa unei soluții juridice care să reglementeze efectele acesteia.

Robert Santa: „Este o povară intergenerațională crasă”

Dincolo de calculele bugetare, decizia poate alimenta o dezbatere mai amplă despre echitatea socială, într-o perioadă în care populației i se cer sacrificii pentru reducerea deficitului.

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Robert Sânta, cercetător la Rethink România, consideră că tensiunile legate de pensiile și veniturile unor categorii profesionale privilegiate nu sunt specifice României. În opinia sa, problema trebuie privită și prin prisma raportului dintre generații și a modului în care sunt distribuite resursele publice.

„În întreaga Europă este o problemă legată de presiunea pe pensii. Este percepută ca o povară intergenerațională. Și în Franța sunt persoane din sectorul public care se pot pensiona mai devreme, cu pensii mari. La fel e și în România, unde pensiile magistraților sunt de câteva ori mai mari decât salariul mediu”, a explicat cercetătorul pentru „Adevărul”.

Acesta consideră că diferențele mari dintre veniturile unor categorii profesionale și resursele disponibile pentru restul societății pot alimenta percepția unei distribuiri inechitabile a banilor publici.

„Este nedrept, este o povară intergenerațională crasă. Niciun stat nu-și permite să plătească de n ori salariul minim”, afirmă cercetătorul.

El atrage atenția asupra contrastului dintre obligațiile bugetare și problemele sociale care continuă să afecteze România, în special sărăcia în rândul copiilor.

„Este un conflict uriaș: plătitorii de taxe susțin pensiile și alocațiile copiilor, o treime dintre copii fiind în sărăcie cruntă”, a declarat Robert Santa.

Pensia unui magistrat, comparată cu alocațiile a până la 100 de copii

Pentru a ilustra diferențele dintre nivelurile de venit, expertul face o comparație între pensiile mari din sistemul judiciar și sprijinul financiar acordat copiilor.

„Pe de altă parte, o pensie de 25.000 de lei – așa cum ați spus că sunt pensiile magistraților, conform datelor CNPP - înseamnă alocația a circa 80-100 de copii”, a declarat cercetătorul pentru „Adevărul”.

Comparația se referă la echivalența valorică dintre o pensie lunară de 25.682 de lei, conform datelor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) pe luna septembrie 2026, și alocațiile lunare ale copiilor cu vârste între 2 și 18 ani, de 292 de lei/lunar.

„Rămâne de văzut ce va face statul”

În privința plății celor aproape 5 miliarde de lei către magistrați, Robert Santa spune că efectul social va depinde și de deciziile pe care le va lua Guvernul în perioada următoare.

„Rămâne de văzut ce va face statul, dacă va prioritiza plata asta, în condițiile în care alte plăți sunt amânate”, a afirmat cercetătorul.

Santa face referire la restanțele pe care statul le-ar avea față de furnizorii de energie, producătorii de medicamente și alți furnizori de servicii medicale. Într-un asemenea context, prioritizarea unei obligații de miliarde de lei poate alimenta întrebări despre criteriile după care sunt distribuite resursele bugetare.

Pentru cetățeni, problema poate deveni una de echitate: de ce o anumită categorie își recuperează drepturile printr-o hotărâre judecătorească, în timp ce alți furnizori sau beneficiari ai banilor publici așteaptă să fie plătiți?

Decizia CCR în disputa Bolojan-Înalta Curte pentru 4,8 miliarde de lei. Ce se întâmplă cu banii magistraților

Din punct de vedere juridic, existența altor datorii nu anulează însă obligația statului de a executa hotărârile judecătorești definitive. ÎCCJ a insistat tocmai asupra acestui principiu în comunicatul publicat după pronunțarea deciziei, susținând că obligațiile stabilite prin hotărâri judecătorești trebuie achitate.

De ce poate deveni cazul o problemă de încredere în instituții

Atunci când populației i se cer taxe mai mari, reduceri de cheltuieli sau acceptarea unor măsuri de austeritate, plata unor restanțe foarte mari către o categorie profesională poate fi percepută ca un tratament inegal, chiar dacă obligația are la bază o hotărâre judecătorească.

Sentimentul că unele categorii beneficiază de o protecție juridică și financiară mai puternică decât altele poate accentua nemulțumirea față de modul în care sunt distribuite resursele publice. În acest context, comparația cu situația copiilor aflați în sărăcie sau cu obligațiile restante ale statului față de furnizori poate deveni un argument puternic în dezbaterea publică.

În același timp, respectarea hotărârilor definitive este esențială pentru funcționarea statului de drept. Discuția privind echitatea socială nu poate elimina obligația legală de plată, după cum nici constrângerile bugetare nu justifică automat ignorarea unei hotărâri judecătorești.

Provocarea pentru Guvern este să găsească o soluție care să respecte decizia instanței și să limiteze costurile suplimentare, fără să agraveze inutil dificultățile bugetare.

Cele aproape 5 miliarde de lei reprezintă, astfel, mai mult decât o datorie salarială. Suma concentrează o problemă de disciplină bugetară, o dispută privind raportul dintre puterile statului și o tensiune socială legată de echitate. Modul în care autoritățile vor gestiona plata va conta atât pentru finanțele publice, cât și pentru încrederea cetățenilor în instituțiile statului.