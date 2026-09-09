 Curs valutar BNR, 9 septembrie 2026. Euro și francul elvețian au crescut, dolarul a scăzut | adevarul.ro
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Curs valutar BNR, 9 septembrie 2026. Euro și francul elvețian au crescut, dolarul a scăzut

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Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 9 septembrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro și francul elvețian au crescut față de ședința precedentă, în timp ce dolarul american a scăzut. Lira sterlină a rămas la aceeași valoare, iar forintul maghiar s-a apreciat.

Bancnote de euro și dolari peste lei
Euro și francul elvețian au crescut, dolarul a scăzut Foto: arhivă

Euro a fost cotat miercuri, 9 septembrie, la 5,2542 lei, în creștere cu 0,0019 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,2523 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,5194 lei, după o scădere de 0,0030 lei față de cotația de marți, 8 septembrie, de 4,5224 lei.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,5768 lei, cu 0,0029 lei mai mult decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,5739 lei.

Lira sterlină a rămas la aceeași valoare ca în ședința precedentă, respectiv 6,1184 lei. Marți, 8 septembrie, moneda britanică fusese cotată tot la 6,1184 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul stabilit de BNR miercuri este de 1,4439 lei, în creștere cu 0,0020 lei față de valoarea de 1,4419 lei consemnată în ședința precedentă.

Cursul valutar BNR de astăzi

  • Euro (EUR): 5,2542 lei, variație de +0,0019 lei față de ziua precedentă.
  • Dolar SUA (USD): 4,5194 lei, variație de -0,0030 lei.
  • Franc elvețian (CHF): 5,5768 lei, variație de +0,0029 lei.
  • Liră sterlină (GBP): 6,1184 lei, variație de 0 lei.
  • 100 de forinți maghiari (HUF): 1,4439 lei, variație de +0,0020 lei.

Cum au evoluat valutele față de 4 septembrie

Față de cursul stabilit de BNR vineri, 4 septembrie, euro a crescut de la 5,2524 lei la 5,2542 lei. Diferența este de 0,0018 lei.

Dolarul american a avut o evoluție ușor descendentă în aceeași perioadă. De la 4,5199 lei pe 4 septembrie, moneda americană a ajuns la 4,5194 lei pe 9 septembrie, în scădere cu 0,0005 lei.

Francul elvețian a coborât de la 5,5832 lei pe 4 septembrie la 5,5768 lei pe 9 septembrie. Diferența este de 0,0064 lei.

În schimb, lira sterlină a crescut de la 6,1135 lei pe 4 septembrie la 6,1184 lei pe 9 septembrie, ceea ce înseamnă o creștere de 0,0049 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul BNR a scăzut de la 1,4464 lei pe 4 septembrie la 1,4439 lei pe 9 septembrie, cu 0,0025 lei mai puțin.

Astfel, în intervalul dintre ultima ședință BNR din săptămâna precedentă și cea de miercuri, euro și lira sterlină au înregistrat creșteri, în timp ce dolarul american, francul elvețian și forintul maghiar au avut scăderi.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar. Cursul de referință este publicat de banca centrală în fiecare zi lucrătoare în care sunt stabilite noile cotații.

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