 Parlamentul Ungariei ridică imunitatea premierului și a doi foști miniștri ai guvernării Orbán. Pentru ce este anchetat Péter Magyar | adevarul.ro
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Alexandru Rogobete, la „Interviurile Adevărul”, de la 13:00

Parlamentul Ungariei ridică imunitatea premierului și a doi foști miniștri ai guvernării Orbán. Pentru ce este anchetat Péter Magyar

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Parlamentul Ungariei a votat luni ridicarea imunității premierului Péter Magyar și a doi foști miniștri din guvernările lui Viktor Orbán, deschizând calea unor anchete penale distincte.

Premierul maghiar Péter Magyar
Premierul maghiar Péter Magyar/FOTO:AFP

Investigațiile care îi vizează pe foștii miniștri sunt primele anchete pentru corupție care ajung la nivelul unor foști membri de rang înalt ai guvernului în legătură cu cei 16 ani în care Orbán s-a aflat la putere.

Péter Magyar, al cărui partid Tisza a câștigat alegerile din aprilie după ce a promis investigarea presupuselor acte de corupție și abuzuri comise în timpul guvernării lui Orbán, este anchetat într-un dosar separat privind presupusa sustragere a unui telefon, relatează Euronews.

Magyar a cerut personal ridicarea imunității parlamentare, afirmând că dorește să respingă ceea ce a numit o tentativă de „asasinare a caracterului”.

Parlamentarii au votat cu o majoritate covârșitoare pentru ridicarea imunității premierului, precum și a foștilor miniștri ai culturii și dezvoltării, Balázs Hankó și Miklós Seszták.

Partidul Fidesz al lui Viktor Orbán și aliatul său, KDNP, au boicotat ședința parlamentului.

Ancheta privind premierul

Votul a avut loc după ce procurorii au solicitat săptămâna trecută ridicarea imunității celor trei politicieni pentru a putea continua investigațiile.

În cazul lui Péter Magyar, procurorii susțin că acesta ar fi luat telefonul unui bărbat care îl filma într-un club de noapte în 2024 și l-ar fi aruncat apoi în Dunăre.

Magyar a respins acuzațiile și a calificat dosarul drept o „farsă”. El a acuzat procurorii că încearcă să asocieze anchetele foștilor miniștri cu ceea ce el consideră a fi o campanie de discreditare politică.

„Încearcă să amestece” cele două cazuri „cu tentativa de asasinare politică a caracterului”, a afirmat premierul săptămâna trecută.

Fost ministru, suspectat de deturnarea a peste 40 de milioane de euro

Balázs Hankó, deputat din partea Fidesz, este anchetat pentru presupusa deturnare a peste 40 de milioane de euro din fonduri publice, potrivit procurorilor.

Anchetatorii susțin că banii ar fi fost folosiți, printre altele, pentru finanțarea campaniei partidului la alegerile parlamentare din 2026 și în beneficiul personal al unor persoane.

În luna iulie, autoritățile au confiscat serverele Fidesz în cadrul anchetei. Viktor Orbán a acuzat atunci autoritățile că desfășoară o investigație politică menită să facă partidul „imposibil de funcționat din punct de vedere juridic”.

Hankó neagă acuzațiile.

Un alt fost ministru, anchetat pentru mită

Într-un dosar separat, Miklós Seszták, parlamentar din partea KDNP, este anchetat pentru că ar fi primit mită în valoare de milioane de dolari în perioada în care a fost ministru al dezvoltării naționale, între 2014 și 2018.

Cazul vizează achiziția unor autobuze second-hand la prețuri despre care procurorii susțin că ar fi fost supraevaluate.

Și Seszták neagă acuzațiile.

Anchetele reprezintă un test important pentru noul guvern condus de Péter Magyar, care și-a construit o parte importantă din campania electorală pe promisiunea de a investiga acuzațiile de corupție și abuz de funcție asociate celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán.

Magyar a declarat că dorește eliminarea completă a imunității parlamentare în cazul infracțiunilor pentru care procurorii solicită urmărirea penală.

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