Miercuri, 6 Mai 2026
Adevărul
Fostul premier Ludovic Orban, la Interviurile Adevărul

Nou record istoric pentru euro, aproape 5,27 lei. Unele bănci îl vând cu 5,38

Cursul BNR a ajuns miercuri la 5,2688 lei/euro, un nou record istoric, o creștere cu 5 bani față de ziua precedentă. Moneda românească a continuat să se deprecieze, în a doua zi după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.

BNR a cotat marți euro la 5,2180 lei, cu +0.0182 lei mai mult decât luni, 4 mai, când banca centrală îl cotase la 5.1998 lei, cu aproape șase bani mai mult decât era joi, 30 aprilie, când înregistrase valoarea de 5.1417 lei.

Unele bănci vând euro cu aproape 5,38 lei

Potrivit informațiilor oficiale consultate de „Adevărul”, imediat după ce BNR a anunțat cursul, unele bănci au scos euro la vânzare la aproape 5,38 de lei (Intesa Sanpaolo), al doilea cel mai mare preț fiind la ING Bank (5,3719 lei), la Banca Transilvania fiind vândut cu 5,3550 lei.

Printre cele mai mici prețuri de vânzare pentru euro se numără Exim Banca Românească (5,28 lei), BRD (5,3150 lei) și Raiffeisen (5,3198 lei).

Inflația va ajunge zilele acestea la peste 10% ceea ce va diminua puterea de cumpărare cu circa 15%, lovind în special persoanele vulnerabile, precum pensionarii și copiii. Această inflație este generată de ideea stupidă a unor politicieni de a da jos un om. E cântecul de lebădă pentru stabilitatea României.

Dacă mâine va cădea Guvernul, leul se va duce pe o pantă semnificativă, iar România va înregistra căderi masive pe bursă și o creștere a costurilor de finanțare la 7,8%, față de 7,4% cu cât ne împrumutăm în prezent. Suntem oaia neagră a Europei, iar politicienii au creat această situație”, a declarat Negrescu pentru „Adevărul”.

Cotațiile de pe piața interbancară indicau încă din data de 1 mai o nouă creștere a monedei europene în raport cu leul, în prima zi a lunii mai, după ce joi, 30 aprilie, BNR a cotat euro la 5,14 lei, valoare care a atins un nou nivel istoric, după cel de acum un an din preajma alegerilor prezidențiale.

Potrivit lui Negrescu, Banca Naţională încearcă „să reducă presiunea asupra cursului de schimb", reuşind treptat să ducă euro către un nivel mai adecvat actualei situaţii economice şi politice din ţara noastră.

Problema este că, dacă vom continua pe acest trend de depreciere, aşa cum vedem în ultimele trei zile, există riscul ca, în următoarele săptămâni, cursul să ajungă la 5,5 lei sau chiar 6 lei pentru un euro, în cel mai nefavorabil scenariu", a adăugat specialistul.

În opinia sa, presiunea pe curs ar putea continua dacă la Bucureşti nu va exista un guvern stabil, cu puteri depline, capabil să reafirme angajamentele investiţionale şi de reformă ale statului român în cadrul înţelegerilor pe care le are cu Comisia Europeană, cu agenţiile de rating şi cu marii finanţatori ai României.

