Curs valutar BNR, 13 octombrie 2026. Euro a scăzut, iar dolarul a crescut. Cum au evoluat principalele valute

Banca Națională a României (BNR) a publicat marți, 13 octombrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a ajuns la 5,3370 lei, în scădere față de ședința precedentă, în timp ce dolarul american a crescut la 4,7748 lei. Francul elvețian și lira sterlină au înregistrat, de asemenea, creșteri.

Euro a scăzut, iar dolarul a crescut Foto: Shutterstock

Euro a fost cotat marți, 13 octombrie, la 5,3370 lei, în scădere cu 0,0003 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,3373 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,7748 lei, după o creștere de 0,0034 lei față de cotația de luni, 12 octombrie, de 4,7714 lei.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,7316 lei, cu 0,0043 lei mai mult decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,7273 lei.

Lira sterlină a crescut ușor și a ajuns la 6,3193 lei, față de 6,3160 lei în ziua precedentă, înregistrând un avans de 0,0033 lei.

Cursul valutar BNR de astăzi, 13 octombrie 2026

Euro (EUR): 5,3370 lei — variație: -0,0003 lei

Dolar SUA (USD): 4,7748 lei — variație: +0,0034 lei

Franc elvețian (CHF): 5,7316 lei — variație: +0,0043 lei

Liră sterlină (GBP): 6,3193 lei — variație: +0,0033 lei

100 de forinți maghiari (HUF): 1,4653 lei — variație: +0,0042 lei

Cum au evoluat valutele în ultimele ședințe

Față de cursul stabilit de BNR vineri, 9 octombrie, euro a scăzut de la 5,3414 lei la 5,3370 lei. În aceeași perioadă, dolarul american a crescut de la 4,7612 lei la 4,7748 lei.

Francul elvețian a fost cotat la 5,7280 lei pe 9 octombrie și a ajuns la 5,7316 lei pe 13 octombrie. Lira sterlină a crescut de la 6,3029 lei la 6,3193 lei în același interval.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul BNR a ajuns marți la 1,4653 lei, față de 1,4642 lei vineri, 9 octombrie.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.