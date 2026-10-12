Curs valutar BNR, 12 octombrie 2026. Euro a scăzut, iar dolarul a crescut. Cum au evoluat principalele valute

Banca Națională a României (BNR) a publicat luni, 12 octombrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a scăzut la 5,3373 lei, în timp ce dolarul american a crescut la 4,7714 lei. Francul elvețian a înregistrat o ușoară scădere, în timp ce lira sterlină s-a apreciat.

Euro a scăzut, dolarul a crescut Foto: Shutterstock

Euro a fost cotat luni, 12 octombrie, la 5,3373 lei, în scădere cu 0,0041 lei față de ședința precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,3414 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,7714 lei, după o creștere de 0,0102 lei față de cotația de vineri, 9 octombrie, de 4,7612 lei.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,7273 lei, cu 0,0007 lei mai puțin decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,7280 lei.

Lira sterlină a crescut și a ajuns la 6,3160 lei, față de 6,3029 lei în ședința precedentă, înregistrând o apreciere de 0,0131 lei.

Extremele euro în perioada 3 aprilie 2026 – 12 octombrie 2026

Cursul maxim al euro a fost de 5,3527 lei, înregistrat la data de 6 octombrie 2026.

Cursul minim al euro a fost de 5,0914 lei, înregistrat la data de 15 aprilie 2026.

Cursul valutar BNR de astăzi

Euro (EUR): 5,3373 lei — variație: -0,0041 lei

Dolar SUA (USD): 4,7714 lei — variație: +0,0102 lei

Franc elvețian (CHF): 5,7273 lei — variație: -0,0007 lei

Liră sterlină (GBP): 6,3160 lei — variație: +0,0131 lei

100 de forinți maghiari (HUF): 1,4611 lei — variație: -0,0031 lei

Cum au evoluat valutele față de ședința precedentă

Față de cursul stabilit de BNR vineri, 9 octombrie, euro a scăzut de la 5,3414 lei la 5,3373 lei, în timp ce dolarul american a crescut de la 4,7612 lei la 4,7714 lei.

Francul elvețian a coborât de la 5,7280 lei la 5,7273 lei. În schimb, lira sterlină s-a apreciat, de la 6,3029 lei la 6,3160 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul BNR a scăzut de la 1,4642 lei vineri, 9 octombrie, la 1,4611 lei luni, 12 octombrie.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.