 Curs valutar BNR, 12 octombrie 2026. Euro a scăzut, iar dolarul a crescut. Cum au evoluat principalele valute | adevarul.ro
search
Luni, 12 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Curs valutar BNR, 12 octombrie 2026. Euro a scăzut, iar dolarul a crescut. Cum au evoluat principalele valute

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Banca Națională a României (BNR) a publicat luni, 12 octombrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a scăzut la 5,3373 lei, în timp ce dolarul american a crescut la 4,7714 lei. Francul elvețian a înregistrat o ușoară scădere, în timp ce lira sterlină s-a apreciat.

Bancnote euro și dolari peste lei
Euro a scăzut, dolarul a crescut Foto: Shutterstock

Euro a fost cotat luni, 12 octombrie, la 5,3373 lei, în scădere cu 0,0041 lei față de ședința precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,3414 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,7714 lei, după o creștere de 0,0102 lei față de cotația de vineri, 9 octombrie, de 4,7612 lei.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,7273 lei, cu 0,0007 lei mai puțin decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,7280 lei.

Lira sterlină a crescut și a ajuns la 6,3160 lei, față de 6,3029 lei în ședința precedentă, înregistrând o apreciere de 0,0131 lei.

Extremele euro în perioada 3 aprilie 2026 – 12 octombrie 2026

  • Cursul maxim al euro a fost de 5,3527 lei, înregistrat la data de 6 octombrie 2026.
  • Cursul minim al euro a fost de 5,0914 lei, înregistrat la data de 15 aprilie 2026.

Cursul valutar BNR de astăzi

  • Euro (EUR): 5,3373 lei — variație: -0,0041 lei
  • Dolar SUA (USD): 4,7714 lei — variație: +0,0102 lei
  • Franc elvețian (CHF): 5,7273 lei — variație: -0,0007 lei
  • Liră sterlină (GBP): 6,3160 lei — variație: +0,0131 lei
  • 100 de forinți maghiari (HUF): 1,4611 lei — variație: -0,0031 lei

Cum au evoluat valutele față de ședința precedentă

Față de cursul stabilit de BNR vineri, 9 octombrie, euro a scăzut de la 5,3414 lei la 5,3373 lei, în timp ce dolarul american a crescut de la 4,7612 lei la 4,7714 lei.

Francul elvețian a coborât de la 5,7280 lei la 5,7273 lei. În schimb, lira sterlină s-a apreciat, de la 6,3029 lei la 6,3160 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul BNR a scăzut de la 1,4642 lei vineri, 9 octombrie, la 1,4611 lei luni, 12 octombrie.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase. Motivul este deprimant
digi24.ro
image
FOTO/ VIDEO Cum arată noua Dacia Spring, care costă 18.000 de euro. A fost prezentată oficial la Salonul auto de la Paris
stirileprotv.ro
image
Luca Niculescu a făcut ANUNȚUL despre noul GUVERN. Ce le propune partidelor
gandul.ro
image
Poveste de dragoste în perioada comunistă. Cum a păcălit Securitatea o tânără româncă îndrăgostită de un englez
mediafax.ro
image
L-au dat afară după a treia înfrângere la rând: antrenorul și-a luat deja rămas-bun! Claudiu Niculescu, favorit să-i ia locul
fanatik.ro
image
Cum evoluează piața imobiliară în plină criză: „Avem unul din cele mai ridicate grade de aglomerare a locuințelor”
libertatea.ro
image
De ce plătesc românii energie scumpă, deși hidrocentralele și reactoarele nucleare o produc la costuri reduse
digi24.ro
image
Omul de afaceri adus să o salveze pe CFR Cluj, dat „dispărut” de club: „Nu l-am mai văzut niciodată”
gsp.ro
image
La mai bine de 4 ani de la divorț, Shakira ar avea o nouă relație: e cu 12 ani mai tânăr și are 2,08 metri
digisport.ro
image
Cât costă un gram de aur astăzi, 12 octombrie, potrivit BNR
click.ro
image
A fost eliminat "principalul obstacol" în calea deschiderii A0 Nord. Pasajul DN3 peste A0 a fost deschis circulației
antena3.ro
image
Harta salariilor pe judeţe. Unde se câştigă cel mai bine în România şi unde sunt cele mai mici salarii
zf.ro
image
Ploşniţele ajung în tot mai mult locuri din Bucureşti. Primăria, solicitată să vină cu un plan de combatere
observatornews.ro
image
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1
cancan.ro
image
Dezastru cu pensiile militare și ale polițiștilor. „Am pierdut 16.000 lei la pensie!” Ce va fi în 2027?
newsweek.ro
image
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
prosport.ro
image
Cât câștigă șefa ANM, Elena Mateescu. Veniturile lunare sunt uriaşe pentru cei mai mulţi români, scandal mare...
playtech.ro
image
Carlos Mora, transfer în Franța? „Avem discuții. Suma este de câteva milioane euro!”
fanatik.ro
image
Greșelile care îți pot afecta sănătatea după 40 de ani și pe care încă le poți corecta înainte de 60
ziare.com
image
ADIO, Alanyaspor! Transfer de 1 milion de euro pentru Ianis Hagi: au bătut palma
digisport.ro
image
Kate Middleton și prințesa Charlotte, surprinse în timp ce călătoreau cu metroul! Imaginile inedite cu cele două
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
E de vis! Imagini FABULOASE din casa Vlăduței Lupău. Are cea mai luxoasă locuință din Cluj. A costat-o 3 milioane de euro, dar a muncit din greu pentru a-și îndeplini acest vis / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Traian Băsescu a recunoscut ce pensie are după recalculare. Câți bani primește lunar fostul președinte al României
mediaflux.ro
image
Fiica fostului internațional român a urmărit de pe Arena Națională victoria celor de la FCSB: „Tata e de vină”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Cristela Georgescu susține că fiul său de 14 ani și tatăl ei de aproape 90 de ani au fost păziți de militari înarmați. Dezvăluiri despre perchezițiile DIICOT într-un interviu acordat în SUA
actualitate.net
image
Cristina Cioran o pune la zid pe Valerie Lungu, după ce tânăra a împins-o pe Mirela Vaida la Asia Express: „Această pișcoată”
click.ro
image
O româncă din Spania a dat lovitura în Zaragoza. Fenomenul „Plaxinta” a adunat mii de clienți: „Suntem uimiți”
click.ro
image
Atac armat într-o școală din Franța. Un adolescent de 14 ani a rănit directorul și o profesoară, după ce ar fi tras cu o pușcă de vânătoare
click.ro
Fan Bingbing a jucat o pe Împărăteasa Wu, GettyImages (4) jpg
Împărăteasa pulsa de dorință erotică! Doar partidele de amor o țineau în priză, era de nestăpânit în pat
okmagazine.ro
Prințesa Charlotte, Kate Middleton foto Profimedia jpg
Kate Middleton și fiica ei, Charlotte, le-au dat replica Ducilor de Sussex. Nimeni nu se aștepta să le vadă acolo, în weekend
okmagazine.ro
Petroglifa reprezentând un posibil conducător kushit
Ce reprezintă o petroglifă de dimensiuni impresionante, descoperită de arheologi în Sudan?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Mesajul tranșant al Andreei Raicu pentru Mugur Mihăescu, după comparația revoltătoare în Parlament: „Sunt femeie și antreprenor”
image
Cristina Cioran o pune la zid pe Valerie Lungu, după ce tânăra a împins-o pe Mirela Vaida la Asia Express: „Această pișcoată”

OK! Magazine

image
Regele care începea o partidă de amor cu metresa și-o încheia cu soția, doar pentru a concepe moștenitori legitimi