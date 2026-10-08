 Curs valutar BNR, 8 octombrie 2026. Euro, lira sterlină şi francul elvețian au scăzut, dolarul a crescut | adevarul.ro
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Curs valutar BNR, 8 octombrie 2026. Euro, lira sterlină şi francul elvețian au scăzut, dolarul a crescut

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Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 8 octombrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a ajuns la 5,3470 lei, în scădere față de ședința precedentă, în timp ce dolarul american a crescut ușor, la 4,7814 lei. Francul elvețian și lira sterlină au înregistrat evoluții diferite, francul scăzând, iar lira sterlină coborând.

Bancnote euro, lei si dolari
Euro, lira sterlină şi francul elvețian au scăzut, dolarul a crescut Foto: arhivă

Euro a fost cotat joi, 8 octombrie, la 5,3470 lei, în scădere cu 0,0031 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,3501 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,7814 lei, după o creștere de 0,0013 lei față de cotația de miercuri, 7 octombrie, de 4,7801 lei.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,7304 lei, cu 0,0051 lei mai puțin decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,7355 lei.

Lira sterlină a scăzut și a ajuns la 6,3058 lei, față de 6,3236 lei în ziua precedentă, înregistrând o variație de -0,0178 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit un curs de 1,4577 lei, în scădere cu 0,0010 lei față de ședința precedentă, când valoarea a fost de 1,4587 lei.

Extremele valutare înregistrate de cursul EUR între 3 aprilie 2026 - 8 octombrie 2026

Cursul maxim Euro este 5,3527 lei, înregistrat la data de 6 octombrie 2026.

Cursul minim Euro este 5,0914 lei, înregistrat la data de 15 aprilie 2026.

Cursul valutar BNR de astăzi

Euro (EUR): 5,3470 lei — variație: -0,0031 lei

Dolar SUA (USD): 4,7814 lei — variație: +0,0013 lei

Franc elvețian (CHF): 5,7304 lei — variație: -0,0051 lei

Liră sterlină (GBP): 6,3058 lei — variație: -0,0178 lei

100 forinți maghiari (HUF): 1,4577 lei — variație: -0,0010 lei

Cum au evoluat valutele în ultimele ședințe

Față de cursul stabilit de BNR marți, 6 octombrie, euro a ajuns de la 5,3527 lei la 5,3470 lei, în timp ce dolarul american a urcat de la 4,7616 lei la 4,7814 lei.

Francul elvețian a fost cotat la 5,7285 lei pe 6 octombrie și a ajuns la 5,7304 lei pe 8 octombrie. Lira sterlină a crescut inițial de la 6,3036 lei pe 6 octombrie la 6,3236 lei pe 7 octombrie, pentru ca joi să coboare la 6,3058 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul BNR este joi de 1,4577 lei, față de 1,4650 lei pe 6 octombrie.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.

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