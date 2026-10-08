Curs valutar BNR, 8 octombrie 2026. Euro, lira sterlină şi francul elvețian au scăzut, dolarul a crescut

Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 8 octombrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a ajuns la 5,3470 lei, în scădere față de ședința precedentă, în timp ce dolarul american a crescut ușor, la 4,7814 lei. Francul elvețian și lira sterlină au înregistrat evoluții diferite, francul scăzând, iar lira sterlină coborând.

Euro, lira sterlină şi francul elvețian au scăzut, dolarul a crescut Foto: arhivă

Euro a fost cotat joi, 8 octombrie, la 5,3470 lei, în scădere cu 0,0031 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,3501 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,7814 lei, după o creștere de 0,0013 lei față de cotația de miercuri, 7 octombrie, de 4,7801 lei.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,7304 lei, cu 0,0051 lei mai puțin decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,7355 lei.

Lira sterlină a scăzut și a ajuns la 6,3058 lei, față de 6,3236 lei în ziua precedentă, înregistrând o variație de -0,0178 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit un curs de 1,4577 lei, în scădere cu 0,0010 lei față de ședința precedentă, când valoarea a fost de 1,4587 lei.

Extremele valutare înregistrate de cursul EUR între 3 aprilie 2026 - 8 octombrie 2026

Cursul maxim Euro este 5,3527 lei, înregistrat la data de 6 octombrie 2026.

Cursul minim Euro este 5,0914 lei, înregistrat la data de 15 aprilie 2026.

Cursul valutar BNR de astăzi

Euro (EUR): 5,3470 lei — variație: -0,0031 lei

Dolar SUA (USD): 4,7814 lei — variație: +0,0013 lei

Franc elvețian (CHF): 5,7304 lei — variație: -0,0051 lei

Liră sterlină (GBP): 6,3058 lei — variație: -0,0178 lei

100 forinți maghiari (HUF): 1,4577 lei — variație: -0,0010 lei

Cum au evoluat valutele în ultimele ședințe

Față de cursul stabilit de BNR marți, 6 octombrie, euro a ajuns de la 5,3527 lei la 5,3470 lei, în timp ce dolarul american a urcat de la 4,7616 lei la 4,7814 lei.

Francul elvețian a fost cotat la 5,7285 lei pe 6 octombrie și a ajuns la 5,7304 lei pe 8 octombrie. Lira sterlină a crescut inițial de la 6,3036 lei pe 6 octombrie la 6,3236 lei pe 7 octombrie, pentru ca joi să coboare la 6,3058 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul BNR este joi de 1,4577 lei, față de 1,4650 lei pe 6 octombrie.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.