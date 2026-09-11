Curs valutar BNR, 11 septembrie 2026. Euro, dolarul și lira sterlină au crescut, în timp ce francul și forintul au scăzut

Banca Națională a României (BNR) a publicat vineri, 11 septembrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro, dolarul american și lira sterlină au crescut față de ședința precedentă, în timp ce francul elvețian și forintul maghiar au scăzut.

Euro, dolarul și lira sterlină au crescut Foto: arhivă

Euro a fost cotat vineri, 11 septembrie, la 5,2557 lei, în creștere cu 0,0020 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,2537 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,5316 lei, după o creștere de 0,0152 lei față de cotația de joi, 10 septembrie, de 4,5164 lei.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,5628 lei, cu 0,0079 lei mai puțin decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,5707 lei.

Lira sterlină a fost cotată la 6,1216 lei, în creștere cu 0,0038 lei față de ședința precedentă. Joi, 10 septembrie, moneda britanică fusese cotată la 6,1178 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul stabilit de BNR vineri este de 1,4426 lei, în scădere cu 0,0023 lei față de valoarea de 1,4449 lei consemnată în ședința precedentă.

Cursul valutar BNR de astăzi

Euro (EUR): 5,2557 lei, variație de +0,0020 lei față de ziua precedentă.

Dolar SUA (USD): 4,5316 lei, variație de +0,0152 lei.

Franc elvețian (CHF): 5,5628 lei, variație de -0,0079 lei.

Liră sterlină (GBP): 6,1216 lei, variație de +0,0038 lei.

100 de forinți maghiari (HUF): 1,4426 lei, variație de -0,0023 lei.

Cum au evoluat valutele față de 4 septembrie

Față de cursul stabilit de BNR vineri, 4 septembrie, euro a crescut de la 5,2524 lei la 5,2557 lei. Diferența este de 0,0033 lei.

Dolarul american a avut o evoluție ascendentă în aceeași perioadă. De la 4,5199 lei pe 4 septembrie, moneda americană a ajuns la 4,5316 lei pe 11 septembrie, în creștere cu 0,0117 lei.

Francul elvețian a coborât de la 5,5832 lei pe 4 septembrie la 5,5628 lei pe 11 septembrie. Diferența este de 0,0204 lei.

În schimb, lira sterlină a crescut de la 6,1135 lei pe 4 septembrie la 6,1216 lei pe 11 septembrie, ceea ce înseamnă o creștere de 0,0081 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul BNR a scăzut de la 1,4464 lei pe 4 septembrie la 1,4426 lei pe 11 septembrie, cu 0,0038 lei mai puțin.

Astfel, în intervalul dintre ultima ședință BNR din săptămâna precedentă și cea de vineri, euro, dolarul american și lira sterlină au înregistrat creșteri, în timp ce francul elvețian și forintul maghiar au scăzut.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar. Cursul de referință este publicat de banca centrală în fiecare zi lucrătoare în care sunt stabilite noile cotații.