Curs valutar BNR, 10 septembrie 2026. Euro, dolarul, lira sterlină și francul elvețian au scăzut

Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 10 septembrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro, dolarul american, francul elvețian și lira sterlină au scăzut față de ședința precedentă, în timp ce forintul maghiar a crescut.

Euro, dolarul, lira și francul elvețian au scăzut Foto: arhivă

Euro a fost cotat joi, 10 septembrie, la 5,2537 lei, în scădere cu 0,0005 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,2542 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,5164 lei, după o scădere de 0,0030 lei față de cotația de miercuri, 9 septembrie, de 4,5194 lei.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,5707 lei, cu 0,0061 lei mai puțin decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,5768 lei.

Lira sterlină a fost cotată la 6,1178 lei, în scădere cu 0,0006 lei față de ședința precedentă. Miercuri, 9 septembrie, moneda britanică fusese cotată la 6,1184 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul stabilit de BNR joi este de 1,4449 lei, în creștere cu 0,0010 lei față de valoarea de 1,4439 lei consemnată în ședința precedentă.

Cursul valutar BNR de astăzi

Euro (EUR): 5,2537 lei, variație de -0,0005 lei față de ziua precedentă.

Dolar SUA (USD): 4,5164 lei, variație de -0,0030 lei.

Franc elvețian (CHF): 5,5707 lei, variație de -0,0061 lei.

Liră sterlină (GBP): 6,1178 lei, variație de -0,0006 lei.

100 de forinți maghiari (HUF): 1,4449 lei, variație de +0,0010 lei.

Cum au evoluat valutele față de 4 septembrie

Față de cursul stabilit de BNR vineri, 4 septembrie, euro a scăzut de la 5,2524 lei la 5,2537 lei. Diferența este de 0,0013 lei.

Dolarul american a avut o evoluție descendentă în aceeași perioadă. De la 4,5199 lei pe 4 septembrie, moneda americană a ajuns la 4,5164 lei pe 10 septembrie, în scădere cu 0,0035 lei.

Francul elvețian a coborât de la 5,5832 lei pe 4 septembrie la 5,5707 lei pe 10 septembrie. Diferența este de 0,0125 lei.

În schimb, lira sterlină a crescut de la 6,1135 lei pe 4 septembrie la 6,1178 lei pe 10 septembrie, ceea ce înseamnă o creștere de 0,0043 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul BNR a scăzut de la 1,4464 lei pe 4 septembrie la 1,4449 lei pe 10 septembrie, cu 0,0015 lei mai puțin.

Astfel, în intervalul dintre ultima ședință BNR din săptămâna precedentă și cea de joi, euro, dolarul american, francul elvețian și forintul maghiar au înregistrat scăderi, în timp ce lira sterlină a crescut.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar. Cursul de referință este publicat de banca centrală în fiecare zi lucrătoare în care sunt stabilite noile cotații.