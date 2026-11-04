 Curs BNR, 4 noiembrie 2026. Euro crește la 5,3443 lei. Ce se întâmplă cu dolarul, francul elvețian și lira sterlină | adevarul.ro
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Curs BNR, 4 noiembrie 2026. Euro crește la 5,3443 lei. Ce se întâmplă cu dolarul, francul elvețian și lira sterlină

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Euro s-a apreciat în ședința de miercuri, 4 noiembrie, și a ajuns la 5,3443 lei, potrivit cursului de schimb anunțat de Banca Națională a României (BNR). Moneda europeană a crescut cu 0,0027 lei față de ziua precedentă, când fusese cotată la 5,3416 lei.

Bancnote de euro, dolari si lei
Euro a crescut Foto: Shutterstock

În schimb, dolarul american și francul elvețian s-au depreciat în raport cu leul. Lira sterlină a înregistrat o scădere ușoară, în timp ce forintul maghiar s-a apreciat.

Euro a urcat la 5,3443 lei

BNR a calculat miercuri un curs de 5,3443 lei pentru un euro, în creștere cu 0,0027 lei față de cotația de marți, de 5,3416 lei.

Evoluția monedei europene este urmărită în special de românii care au rate la credite în euro, dar și de cei care au de făcut plăți în această valută sau pregătesc călătorii în străinătate. O creștere a cursului înseamnă că pentru aceeași sumă în euro este nevoie de mai mulți lei.

Dolarul și francul elvețian au scăzut

Dolarul american a fost cotat la 4,7518 lei, în scădere cu 0,0243 lei față de ședința precedentă, când valora 4,7761 lei.

Francul elvețian a coborât la 5,8128 lei, de la 5,8375 lei marți. Scăderea a fost de 0,0247 lei.

Francul elvețian este urmărit și de persoanele care au credite în această monedă. Variațiile cursului influențează valoarea în lei a ratelor și a celorlalte obligații financiare exprimate în franci.

Lira sterlină a coborât ușor. Forintul s-a apreciat

Lira sterlină a fost cotată de BNR la 6,4050 lei, cu 0,0013 lei sub valoarea din ziua precedentă, de 6,4063 lei.

În cazul forintului maghiar, cursul pentru 100 de unități a ajuns la 1,4704 lei, în creștere cu 0,0067 lei față de cotația anterioară, de 1,4637 lei.

Cursul BNR este un reper pentru schimburile valutare

Cursul publicat de Banca Națională a României este un reper oficial, însă nu reprezintă neapărat valoarea la care băncile și casele de schimb cumpără sau vând valută. Acestea își stabilesc propriile cotații, care pot include diferențe între prețul de cumpărare și cel de vânzare, precum și eventuale comisioane.

Prin urmare, persoanele care au nevoie să schimbe valută ar trebui să verifice și cursurile practicate de instituțiile financiare sau de casele de schimb înainte de a face tranzacția.

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