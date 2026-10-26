Curs valutar BNR, 26 octombrie 2026. Euro și dolarul au scăzut. Cotațiile principalelor valute

Banca Națională a României (BNR) a publicat luni, 26 octombrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a scăzut la 5,3467 lei, în timp ce dolarul american a coborât la 4,7745 lei. Francul elvețian, lira sterlină și forintul maghiar au înregistrat, de asemenea, scăderi față de ședința precedentă.

Euro și dolarul au scăzut Foto: arhivă

Euro a fost cotat luni, 26 octombrie, la 5,3467 lei, în scădere cu 0,0028 lei față de vineri, 23 octombrie, când moneda europeană a avut o valoare de 5,3495 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,7745 lei, după o scădere de 0,0025 lei față de cotația de vineri, de 4,7770 lei.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,7808 lei, cu 0,0285 lei mai puțin decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,8093 lei.

Lira sterlină a scăzut la 6,3727 lei, față de 6,3909 lei în ședința precedentă, înregistrând o depreciere de 0,0182 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit un curs de 1,4540 lei, în scădere cu 0,0040 lei față de cotația de vineri, de 1,4580 lei.

Cursul valutar BNR de astăzi, 26 octombrie 2026

Euro (EUR): 5,3467 lei — variație: -0,0028 lei

Dolar SUA (USD): 4,7745 lei — variație: -0,0025 lei

Franc elvețian (CHF): 5,7808 lei — variație: -0,0285 lei

Liră sterlină (GBP): 6,3727 lei — variație: -0,0182 lei

100 de forinți maghiari (HUF): 1,4540 lei — variație: -0,0040 lei

Cum au evoluat valutele față de joi, 22 octombrie

Comparativ cu ședința BNR de joi, 22 octombrie, euro a scăzut de la 5,3485 lei la 5,3467 lei. Dolarul american a crescut de la 4,7640 lei la 4,7745 lei. Francul elvețian a coborât de la 5,8104 lei la 5,7808 lei, iar lira sterlină a scăzut de la 6,3851 lei la 6,3727 lei. În aceeași perioadă, cursul pentru 100 de forinți maghiari a coborât de la 1,4606 lei la 1,4540 lei.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.