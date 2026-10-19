Curs valutar BNR, 19 octombrie 2026. Euro a scăzut, iar dolarul și lira sterlină au crescut. Cum au evoluat principalele valute

Banca Națională a României (BNR) a publicat luni, 19 octombrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a scăzut la 5,3272 lei, în timp ce dolarul american a crescut la 4,7520 lei. Francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat, iar forintul maghiar a înregistrat o depreciere față de ședința precedentă.

Euro a scăzut, iar dolarul și lira sterlină au crescut Foto: arhivă

Euro a fost cotat luni, 19 octombrie, la 5,3272 lei, în scădere cu 0,0096 lei față de ședința precedentă, de vineri, 16 octombrie, când moneda europeană a avut o valoare de 5,3368 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,7520 lei, în creștere cu 0,0090 lei față de cotația de vineri, 16 octombrie, de 4,7430 lei.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,7591 lei, cu 0,0033 lei mai mult decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,7558 lei.

Lira sterlină a crescut la 6,3336 lei, față de 6,3228 lei în ziua precedentă, înregistrând un avans de 0,0108 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit un curs de 1,4677 lei, în scădere cu 0,0018 lei față de cotația de vineri, de 1,4695 lei.

Extremele valutare pentru euro

Cursul maxim al euro a fost de 5,3527 lei, înregistrat la data de 6 octombrie 2026.

Cursul minim al euro a fost de 5,0914 lei, înregistrat la data de 15 aprilie 2026.

Cursul valutar BNR de astăzi, 19 octombrie 2026

Euro (EUR): 5,3272 lei — variație: -0,0096 lei

Dolar SUA (USD): 4,7520 lei — variație: +0,0090 lei

Franc elvețian (CHF): 5,7591 lei — variație: +0,0033 lei

Liră sterlină (GBP): 6,3336 lei — variație: +0,0108 lei

100 de forinți maghiari (HUF): 1,4677 lei — variație: -0,0018 lei

Cum au evoluat valutele față de joi, 15 octombrie

Comparativ cu ședința BNR de joi, 15 octombrie, euro a scăzut de la 5,3370 lei la 5,3272 lei, ceea ce înseamnă o depreciere de 0,0098 lei.

Dolarul american a scăzut de la 4,7571 lei la 4,7520 lei, înregistrând o depreciere de 0,0051 lei.

Francul elvețian a crescut de la 5,7356 lei la 5,7591 lei, în timp ce lira sterlină a urcat de la 6,3104 lei la 6,3336 lei.

În aceeași perioadă, cursul pentru 100 de forinți maghiari a scăzut de la 1,4678 lei la 1,4677 lei.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.