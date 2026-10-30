 Curs BNR, 30 octombrie 2026. Euro și dolarul s-au depreciat | adevarul.ro
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Curs BNR, 30 octombrie 2026. Euro și dolarul s-au depreciat

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Banca Națională a României a anunțat vineri, 30 octombrie, noile cotații ale principalelor valute. Euro și dolarul american au înregistrat scăderi față de ziua precedentă, în timp ce francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat. Dintre monedele urmărite, cea mai mare variație negativă a fost consemnată de dolar, iar francul elvețian a avut cea mai importantă creștere.

Bancnote și monede sugerând cursul valutar
Euro și dolarul au scăzut Foto: arhivă

Moneda europeană a fost cotată de BNR la 5,3426 lei, în scădere cu 0,0023 lei față de joi, când valora 5,3449 lei. Deși variația este redusă, euro continuă să se mențină peste pragul de 5,34 lei.

Dolarul american a coborât la 4,7698 lei, după ce a pierdut 0,0245 lei într-o singură ședință. Joi, moneda americană fusese cotată la 4,7943 lei.

În schimb, francul elvețian s-a apreciat cu 0,0195 lei și a ajuns la 5,8059 lei, față de 5,7864 lei în ziua precedentă.

Și lira sterlină a înregistrat o creștere, fiind cotată la 6,4052 lei, cu 0,0175 lei peste nivelul de joi, de 6,3877 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit un curs de 1,4602 lei, în scădere ușoară cu 0,0004 lei față de cotația precedentă.

Cursul BNR pentru principalele valute, 30 octombrie 2026

  • Euro: 5,3426 lei, în scădere cu 0,0023 lei
  • Dolar american: 4,7698 lei, în scădere cu 0,0245 lei
  • Franc elvețian: 5,8059 lei, în creștere cu 0,0195 lei
  • Liră sterlină: 6,4052 lei, în creștere cu 0,0175 lei
  • 100 de forinți maghiari: 1,4602 lei, în scădere cu 0,0004 lei

Evoluția cursului valutar în ultimele două ședințe

Raportat la nivelurile înregistrate miercuri, 28 octombrie, euro a pierdut 0,0069 lei, coborând de la 5,3495 lei la 5,3426 lei. Dolarul american a avut o depreciere mai accentuată, de 0,0390 lei, de la 4,8088 lei la 4,7698 lei.

În aceeași perioadă, francul elvețian a crescut cu 0,0148 lei, până la 5,8059 lei, iar lira sterlină s-a apreciat cu 0,0204 lei, ajungând la 6,4052 lei.

Cursurile publicate de BNR sunt cotații de referință. Valorile la care băncile și casele de schimb cumpără sau vând valute pot fi diferite.

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