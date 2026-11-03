Curs BNR, 3 noiembrie 2026. Euro și dolarul au crescut. Cât costă principalele valute

Cursul BNR din 3 noiembrie 2026 aduce creșteri pentru euro, dolarul american, francul elvețian și lira sterlină, potrivit datelor publicate de cursbnr.ro. Dintre aceste patru monede, francul elvețian a înregistrat cea mai mare apreciere în lei față de ședința precedentă.

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Moneda europeană a fost cotată la 5,3416 lei, în creștere cu 0,0013 lei față de luni, 2 noiembrie, când valora 5,3403 lei. Euro se menține astfel peste pragul de 5,34 lei.

Dolarul american a urcat la 4,7761 lei, cu 0,0103 lei peste cotația de luni, de 4,7658 lei.

Francul elvețian s-a apreciat cu 0,0366 lei și a ajuns la 5,8375 lei, față de 5,8009 lei în ședința precedentă.

Și lira sterlină a înregistrat o creștere, fiind cotată la 6,4063 lei. Avansul față de luni este de 0,0184 lei, de la un nivel de 6,3879 lei.

În schimb, cursul pentru 100 de forinți maghiari a coborât la 1,4637 lei, în scădere cu 0,0008 lei față de cotația de luni, de 1,4645 lei.

Cursul BNR pentru principalele valute, 3 noiembrie 2026

Euro: 5,3416 lei, în creștere cu 0,0013 lei

Dolar american: 4,7761 lei, în creștere cu 0,0103 lei

Franc elvețian: 5,8375 lei, în creștere cu 0,0366 lei

Liră sterlină: 6,4063 lei, în creștere cu 0,0184 lei

100 de forinți maghiari: 1,4637 lei, în scădere cu 0,0008 lei

Cotații de referință, nu cursuri de schimb la ghișeu

Cursurile publicate de BNR sunt cotații de referință. Valorile la care băncile și casele de schimb cumpără sau vând valute pot fi diferite.