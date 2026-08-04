 Consiliul Concurenței, despre prețurile mari ale motorinei: Pot fi determinate de perturbările apărute în zona Mării Negre | adevarul.ro
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Consiliul Concurenței, despre prețurile mari ale motorinei: Pot fi determinate de perturbările apărute în zona Mării Negre

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Consiliul Concurenței monitorizează evoluția prețurilor la carburanți și analizează dacă recentele scumpiri ale motorinei au la bază factori obiectivi sau dacă sunt rezultatul comportamentului unor operatori din piață. Președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, a declarat pentru „Adevărul” că una dintre explicațiile posibile pentru creșterea prețurilor este perturbarea aprovizionării cu petrol în zona Mării Negre, pe fondul războiului din Ucraina.

Pompă de carburanți
Prețul motorinei standard a ajuns marți la 10,98 lei/litru. Foto Shutterstock

„Monitorizăm permanent piața carburanților și solicităm informații direct de la companii, suplimentar față de datele transmise periodic pentru Monitorul Prețurilor și, în același timp, analizăm informațiile în context european”, a declarat Bogdan Chirițoiu pentru „Adevărul”.

Potrivit acestuia, analiza realizată de instituție arată că, în perioada în care adaosul comercial la carburanți a fost plafonat, între aprilie și iunie, prețurile fără taxe din România au fost cu 10-15% mai mici decât în alte state ale Uniunii Europene.

În mod obișnuit, prețurile carburanților de pe piața românească se situau cu 2-5% sub media europeană. Faptul că, în această perioadă, diferența față de media UE a fost semnificativ mai mare indică faptul că măsura adoptată de autorități a produs efecte în beneficiul consumatorilor români”, a explicat șeful Consiliului Concurenței.

Acesta a precizat că și după eliminarea plafonării, prețurile carburanților din România au rămas sub cele practicate în alte state membre ale Uniunii Europene.

Datele recente analizate de noi arată că, și după eliminarea plafonării, prețurile carburanților din România s-au menținut sub nivelurile înregistrate în alte state europene”, a spus Bogdan Chirițoiu.

Președintele Consiliului Concurenței a arătat că instituția așteaptă datele aferente ultimei săptămâni, perioadă în care s-au înregistrat scumpiri mai accentuate la pompă.

„Așteptăm datele aferente ultimei săptămâni, perioadă în care au fost observate creșteri mai accentuate ale prețurilor la pompă. Le vom analiza și vom prezenta public concluziile”, a afirmat acesta.

În același timp, Bogdan Chirițoiu a subliniat că a intrat în vigoare noul mecanism de plafonare a adaosului comercial pe piața carburanților, promulgat de președintele României.

„Este posibil ca aceste creșteri să fie determinate de perturbările apărute în zona Mării Negre în aprovizionarea cu petrol, pe fondul războiului din Ucraina. Totodată, nu excludem posibilitatea ca unii operatori să fi profitat de perioada rămasă până la intrarea în vigoare a noului mecanism de plafonare a adaosului comercial”, a declarat președintele Consiliului Concurenței.

El a adăugat că, pe durata aplicării noului mecanism, autoritățile au instrumentele necesare pentru a verifica respectarea legii și pentru a sancționa eventualele abateri.

„După cum știți, pe durata aplicării acestui mecanism, autoritățile dispun de instrumente clare pentru verificarea respectării prevederilor legale și pentru sancționarea eventualelor încălcări”, a precizat Bogdan Chirițoiu.

Motorina se apropie de pragul de 11 lei pe litru

Scumpirile s-au reflectat și în prețurile afișate la stațiile de alimentare din Capitală. Luni, la prânz, prețul motorinei standard varia între 10,57 lei și 10,83 lei pe litru. Cel mai mic preț era practicat de Petrom și Socar, de 10,57 lei/litru, urmate de Mol, cu 10,62 lei/litru, Rompetrol și OMV, cu 10,63 lei/litru, iar Lukoil afișa cel mai ridicat preț, de 10,83 lei/litru.

Trendul ascendent a continuat și marți. La unele stații, prețul motorinei standard s-a apropiat de pragul de 11 lei pe litru, Lukoil afișând 10,98 lei/litru. OMV și Mol vindeau motorina cu 10,83 lei/litru, Petrom cu 10,77 lei/litru, în timp ce Socar păstra cel mai redus preț, de 10,57 lei pe litru.

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