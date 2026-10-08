Europa se pregătește pentru o iarnă în care prețurile gazelor naturale ar putea rămâne ridicate, în contextul nivelului mai scăzut al rezervelor și al tensiunilor de pe piețele energetice. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune însă că România se află într-o situație mai bună decât media europeană.

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Întrebat dacă după problemele din această vară ar putea urma o criză a gazelor în sezonul rece, Bușoi a explicat că gradul mediu de umplere a depozitelor europene este de aproximativ 73%, sub țintele stabilite pentru începutul sezonului rece.

„Uniunea Europeană se pregătește de un scenariu cu prețuri mari pentru gazele naturale în această iarnă. Evident că și umplerea sub nivelul altor ani și sub nivelul chiar cerințelor regulamentului european... avem media de 73%. Targetul era de 80% la 1 octombrie și 90% oricând între 1 octombrie și 30 decembrie, ca să nu mai fie presiune pe piețe, să crească și mai mult prețul”, a declarat Cristian Bușoi.

Secretarul de stat a precizat însă că România a depășit pragul de 80% și că rezervele țării ar trebui să asigure o poziție mai bună în sezonul rece.

„România este peste media europeană, am trecut de 80% și România va sta bine în ceea ce privește depozitele. Toate acestea arată că e posibil să ne confruntăm cu prețuri ridicate”, a spus Bușoi.

Întrebat dacă gazul se va scumpi pentru populație în această iarnă, Bușoi a răspuns: „Pentru populație, nu. Avem preț reglementat, avem 110 lei pe megawatt oră, avem cantitățile deja asigurate de Romgaz și OMV Petrom, avem gazul fizic în depozite.”

Oficialul a precizat că protecția se aplică și clădirilor racordate la sistemele centralizate de încălzire.

În cazul consumatorilor industriali, situația este diferită, iar autoritățile analizează posibilitatea unor măsuri de sprijin.

„Deci pentru populație și pentru chiar clădiri care sunt în încălzirea centralizată, nu. Pentru consumatorii industriali sigur e o altă discuție și aici, evident, trebuie să vedem în ce măsură putem oferi un sprijin pentru consumatorii industriali de gaz natural”, a spus acesta.

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