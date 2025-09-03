search
Creșterea taxelor și impozitelor pe locuințe ar putea fi amânată cu un an

0
0
Publicat:

Creșterea taxelor și impozitelor pe locuințe, ca urmare a taxării la valoarea de piață a proprietăților imobiliare deținute de persoane fizice, ar putea fi amânată cu un an pentru că statul nu dispune încă de sistemele informatice necesare și nici nu are mecanismele de evaluare.

Macheta uei case peste proiectul desenat pe hârtie de un arhitect
Creșterea taxelor și impozitelor pe locuințe ar putea fi amânată cu un an

Ministerul Finanțelor a renunțat la impozitarea din 2026 la valoarea de piață a proprietăților imobiliare deținute de persoane fizice, întrucât nu are timp suficient pentru a pune la punct sistemele informatice și mecanismele de evaluare, potrivit informațiilor Profit.ro și Termene.ro, creșterea urmând să fie aplicată cel mai probabil din ianuarie 2027.

Până la publicarea acestei știri, Ministerul Finanțelor nu a răspuns solicitării „Adevărul”, însă premierul Ilie Bolojan a declarat luni, 1 septembrie, că impozitul pe proprietate va fi majorat, fără a preciza însă și data de la care se va implementa:  „Am actualizat impozitul pe proprietate în acord cu un angajament al României din PNRR. Actuala formă este un mecanism de tranziție spre impozitarea la valoarea de piață. Impozitul pe proprietate va crește, iar autoritățile locale vor avea mai mulți bani pentru investiții fără a apela la bugetul central. Trebuie să fim corecţi cu românii”.

Impozitarea proprietății la valoarea de piață este prevăzută deja de legislația în vigoare. Inițial, ar fi trebuit să intre în aplicare de la 1 ianuarie 2025, după ce Parlamentul a stabilit la finalul anului 2022, prin legea care a aprobat ordonanța 16 din acel an, intrarea în vigoare a prevederilor ordonanței referitoare la impozitarea proprietății la valoarea de piață, dar abia de la 1 ianuarie 2025. Din rațiuni electorale a fost amânată pentru 1 ianuarie 2026.

Acum ar urma să aibă loc o nouă amânare, având în vedere că anterior nu s-a lucrat suficient la noul sistem și nu mai este timp pentru implementare până la finalul acestui an.

Taxele pe proprietate vor crește cu 60-70% din 2027

Impozitul pe clădirile rezidențiale deținute de persoane fizice se calculează în prezent aplicând o cotă între 0,08% și 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

Valoarea impozabilă este stabilită în funcție de factori precum zona, rangul localității și materialele de construcție folosite.

Vicepremierul Tanczos Barna a oferit o estimare a posibilei creșteri a impozitelor. „Momentan vorbim de un procent între 60% și 70%. La finalul discuțiilor vorm avea varianta finală. Este și o discuție pe care o poartă România de ani de zile cu Comisia Europeană”, a explicat el în cadrul unui interviu pentru televiziunea Digi24.

Citește și: Cu cât va crește impozitul pe proprietate de la 1 ianuarie. Calculele care vor dubla sau chiar tripla sumele datorate

„Este o majorare necesară pentru consolidarea bugetelor locale, astfel încât aceste primării să devină cât de cât independente financiar și să poată asigura resursele pentru proiectele de dezvoltare”, a mai adăugat Tanczos Barna.

Calculul impozitului/taxei pe clădiri

În cazul clădirilor care cuprind spații cu destinație rezidențială și spații cu destinație nerezidențială, impozitul/taxa se determină în funcție de destinația suprafețelor cu o pondere mai mare (peste 50%) și se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare destinației majoritare asupra valorii întregii clădiri.

Se va aplica o cotă de minimum 0,1% (pentru clădiri rezidențiale) și minimum 0,5% (pentru clădiri nerezidențiale) asupra valorii clădirii (reglementarea anterioară prevedea cote de 0,08% – 0,2% pentru clădiri rezidențiale și 0,2% – 1,3% pentru clădiri nerezidențiale, aplicate asupra valorii impozabile a clădirii).

Pentru clădirile utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii clădirii.

Valoarea clădirii se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor anexe, după caz, și a valorii suprafețelor de teren acoperite de acestea, cuprinse în Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.

În situația în care valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, din Studiile de piață administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, sunt mai mici decât valorile impozabile determinate conform prevederilor în vigoare la data de 31 decembrie 2025, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de minimum 0,1%/0,5% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor în vigoare la data de 31 decembrie 2025.

Cum se va face impozitarea

În primul rând, la clădiri se modifică intervalele de impunere, prin eliminarea plafonului maxim, care va fi de minimum 0,1% pentru clădirile rezidențiale (astăzi se situează între 0,08% și 0,2%) și minimum 0,5% pentru clădirile nerezidențiale (astăzi este între 0,2% și 1,3%).

„Autoritățile locale vor putea ajusta taxa flexibil, în funcție de propriile nevoi și, desigur, în funcție de ‘cerere’ și ‘ofertă’, adică atractivitatea localității pentru rezidenți și investitori”, arată un material semnat de Alex Milcev, liderul departamentului de Asistență fiscală și juridică, EY România.

În al doilea rând, taxele pe proprietate pentru persoanele fizice se calculează acum pe baza unor cifre neadaptate la valoarea de piață a momentului. Prin noile reglementări, baza de impozitare se va stabili în funcție de valoarea clădirilor și a terenurilor pe care sunt amplasate, valoare ce va fi cuprinsă în studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România (UNNPR), explică specialistul.

