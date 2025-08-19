search
Marți, 19 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026

0
0
Publicat:

Dublarea impozitului pe clădiri în anumite situații, descrise în detaliu în pachetul 2 de măsuri, aduce după sine și alte scumpiri în lanț, potrivit declarațiilor date de experți pentru „Adevărul”.

Cartier de vile cu turnulețe
Impozitele pentru clădirile ridicate fără autorizație se vor dubla. Foto Adevărul

Documentul aduce modificări Codului fiscal astfel:

- se stabilește că pentru lucrările realizate legal, adică cele cu autorizație de construire, valoarea de impozitare va fi calculată pe baza informațiilor specifice din documentele oficiale, cum ar fi anexa din cererea pentru emiterea autorizației și proiectul anexat acesteia. Practic, se asigură că impozitul se stabilește în funcție de date concrete și oficiale, pentru a evita interpretări sau estimări neclare.

- se reglementează situația construcțiilor realizate fără autorizație de construire, exceptând cele edificate înainte de 1 august 2001. În aceste cazuri, valoarea de impozitare va fi calculată în funcție de suprafața clădirii executate.

„În plus, se introduce o majorare de 100% a impozitului pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor constatării neregulii, adică a construcției făcute fără autorizație. Aceasta măsură are ca scop descurajarea construcțiilor ilegale și creșterea veniturilor la bugetul local, penalizând astfel aceste activități”, se arată în Expunerea de motive a proiectului de act normativ.

„Ne așteptăm la creșteri mari de chirii și prețuri de imobile”

Întrebat care ar fi efectele acestui proiect de act normativ, Cristian Istrătescu, fondator al companiei de investiții imobiliare Hubix Investment, a declarat pentru „Adevărul” că dublarea impozitului este doar începutul.


Ca regulă generală, în momentul în care cresc taxele și impozitele în orice domeniu, nu numai în imobiliare, companiile transferă integral sau în mare parte aceste costuri clientului final. Începând cu anul viitor, majoritatea impozitelor pe proprietate vor crește cu până la 100%, ceea ce poate părea extrem de mult, însă în realitate, în valoare nominală, media o să fie de maximum 200-300 lei pe an la un apartament de 2 camere și asta în orașele mari. Acum, dacă ne gândim că aceste creșteri înseamnă 50 euro pe an, acest lucru înseamnă un cost suplimentar de 4 euro/lună pentru fiecare proprietar, așa că este de așteptat ca în chiriile de anul viitor să regăsim și această creștere de taxe. Mai îngrijorătoare este inflația foarte mare, care se poate situa la 9%, ceea ce înseamnă că la o chirie de 500 euro ar trebui să vedem o ajustare de 45 euro, mult mai mare decât creșterea impozitelor. Ca o concluzie, în 2026 o să ne așteptăm la creșteri mari de chirii, care involuntar o să ducă și la creșterea prețurilor apartamentelor", a declarat Cristian Istrătescu pentru „Adevărul”.

Impozitul pe locuință se reflectă direct asupra pieței imobiliare

Creșterea impozitului pe locuințe are un impact direct asupra pieței imobiliare, dar efectele se manifestă diferit în funcție de tipul de proprietar și segmentul vizat, a explicat pentru „Adevărul” Sorin Lăpădatu, fondator NEXO Group.

Potrivit acestuia, în cazul proprietarilor persoane fizice care dețin o singură locuință, efectul va fi mai degrabă psihologic și limitat. „Majorarea impozitului cu câteva sute de lei pe an nu va determina vânzări masive, însă poate influența decizia de cumpărare a unei a doua proprietăți. În special clasa de mijloc, care achiziționează apartamente pentru investiție, va cântări mai atent randamentul versus costurile suplimentare”, a spus Lăpădatu pentru „Adevărul”.

În ce privește investitorii și proprietarii de portofolii, cei care dețin mai multe apartamente pentru închiriere, aceștia vor fi printre cei mai afectați. „O parte dintre ei vor încerca să transfere costul către chiriași prin majorarea chiriilor, însă puterea de plată a pieței este limitată. Astfel, pentru unii investitori randamentul se va diminua, ceea ce ar putea duce la o creștere a ofertei la vânzare pe piață”, a adăugat Lăpădatu.

În cazul vilelor sau apartamentelor mari, a explicat acesta, unde impozitele cresc semnificativ, proprietarii pot resimți presiune financiară mai mare. „Totuși, cumpărătorii din acest segment au, de regulă, o capacitate ridicată de plată, ceea ce face ca impactul real asupra volumului tranzacțiilor să fie moderat”, a precizat expertul.

El a subliniat că este de așteptat ca impozitul crescut să fie parțial transferat în prețul chiriilor. „În orașele mari, unde cererea pentru închiriere este puternică (București, Cluj, Iași, Timișoara), chiriașii ar putea suporta o parte din cost. În orașele cu cerere mai slabă, presiunea va rămâne pe proprietari”, a completat specialistul.

Pe de altă parte, susține acesta, dezvoltatorii pot folosi argumentul costurilor fiscale crescute pentru a justifica menținerea sau chiar creșterea prețurilor la locuințe noi. În același timp, o parte dintre cumpărători ar putea amâna achiziția, ceea ce va tempera ritmul vânzărilor în 2025.

Cum va fi afectată piața pe termen mediu și lung

Potrivit specialistului Nexo Group, piața va fi afectată pe termen mediu și lung, după cum urmează:

• Pe termen scurt (6–12 luni): probabil vom vedea o ușoară creștere a ofertelor la vânzare și o presiune de creștere a chiriilor.

• Pe termen mediu (2–3 ani): piața se va recalibra, cu o diferențiere mai clară între cei care cumpără pentru locuire și cei care cumpără pentru investiție", spune Sorin Lăpădatu, fondator NEXO Group.

Impozit dublu pentru construcțiile ilegale

Concret, conform noilor măsuri fiscal-bugetare, dacă ți-ai ridicat casa sau orice altă clădire fără autorizație de construire (cu excepția celor construite înainte de 1 august 2001), impozitul ți se va dubla timp de 5 ani. Creșterea intră în vigoare din anul următor constatării neregulii.

Dublarea impozitării va afecta piața chiriilor. În ce sens? Deja vedem un decalaj destul de mare în ceea ce privește chiriile versus prețul de achiziție. Un investitor, o persoană care are un apartament spre închiriat, se uită la venitul pe care îl poate obține de acolo. Prin urmare, se uită la chiria pe care o încasează minus cheltuielile pe care le are cu acel apartament. Randamentele deja sunt destul de mici. Vorbim de 4%-5% pe domeniul chiriilor. Orice majorare de costuri pe care o ai cu apartamentul, deci inclusiv această creștere de impozit, îl va face pe proprietar să se gândească la prețul final al chiriei”, a declarat Daniel Crainic, directorul de marketing al Imobiliare.ro.

Ministerul spune că această măsură are rolul de a descuraja construcțiile ilegale și de a aduce mai mulți bani la bugetul local.

Cum se stabilește valoarea impozabilă

Lucrări cu autorizație: valoarea de impozitare va fi calculată pe baza datelor exacte din documentele oficiale – anexa cererii de autorizare și proiectul tehnic. Astfel, nu mai e loc de interpretări sau estimări aproximative.

Construcții fără autorizație: impozitul se va calcula în funcție de suprafața construită efectiv.

Impozit și pentru clădirile nedeclarate sau cu autorizație expirată

Noile reguli extind situațiile în care se datorează impozit:

  • Clădirile ridicate cu autorizație, dar a căror valabilitate a expirat și nu a fost prelungită.
  • Clădirile fără autorizație, identificate de autorități până la data de 31 decembrie a anului precedent.

Ce se întâmplă cu clădirile parțial finalizate

Dacă ai o construcție în lucru și autorizația nu mai este valabilă, trebuie totuși să o declari. O vei face pe baza unui proces-verbal de recepție parțială, în care se menționează stadiul lucrărilor și suprafața construită.

Dacă lucrezi în regie proprie, ești obligat să anunți autoritatea locală. Scopul este ca toate clădirile, chiar și cele neterminate, să fie identificate și impozitate.

În situația în care nu declari la timp clădirea, impozitul tău va crește cu 30% la fiecare 6 luni de întârziere.

Cum pot verifica autoritățile

Inspectorii nu se vor baza doar pe deplasările în teren. Vor putea folosi drone, imagini satelitare și alte tehnologii pentru a depista clădiri fără autorizație sau nedeclarate. Aceste imagini vor putea fi folosite ca dovezi pentru sancțiuni.

De asemenea, serviciile de urbanism și cele fiscale vor colabora mai strâns, schimbând automat date despre autorizațiile emise, valabilitatea lor și detalii tehnice (suprafață, materiale folosite) pentru a calcula corect impozitul.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
digi24.ro
image
Zelenski, liderii UE și Trump, față în față la Casa Albă. „Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina”
stirileprotv.ro
image
Strigător la cer! Cât a ajuns să coste un SUC de 250 ml la Castelul Cantacuzino din Bușteni: „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia”
gandul.ro
image
Zelenski a anunțat la Casa Albă faptul că alegerile prezidențiale din Ucraina vor avea loc doar după încheierea războiului cu Rusia
mediafax.ro
image
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la 20 de ani de la ”ruptura” de Traian Băsescu
fanatik.ro
image
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
libertatea.ro
image
VIDEO Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou de la delegația rusă venită în Alaska
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește o avere, pe viață, în cazul despărțirii
digisport.ro
image
De ce să te obosești să sapi tuneluri când poți pur și simplu să razi munții? Inginerii chinezi, criticați pentru lucrările care distrug natura
stiripesurse.ro
image
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
antena3.ro
image
Bugetarii care vor avea salariile tăiate cu 30%. Venitul şefilor din instituţii
observatornews.ro
image
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Nina Iliescu nu poate accepta sfârşitul lui Ion Iliescu! Ce a făcut văduva fostului preşedinte de faţă cu toţi, declaraţia dureroasă...
playtech.ro
image
Cinci zodii care au noroc de pe 19 august de la ora 19. Oportunități uriașe, reușite, dar și surprize pentru ele
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: vor să-i achite clauza de reziliere lui Edi Iordănescu! Salariu uriaș pentru antrenor
digisport.ro
image
Joaca de-a Dumnezeu: apare o nouă 'rasă' umană / Selecția embrionilor în funcție de IQ și 'optimizarea' partenerilor
stiripesurse.ro
image
Tragedie pe drumul spre Thassos! Trei persoane și-au pierdut viața după ce un TIR a lovit violent două mașini la bariera de taxare
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
wowbiz.ro
image
Moment stânjenitor pentru Andreea Antonescu. A cântat singură pe scenă, fără public: Și cântăm cu toții tare! Care toți? Erau 10 oameni cu tot cu personalul
romaniatv.net
image
Decizie privind seniorii cu pensie peste 3.000 de lei. Vor fi afectați de această schimbare fiscală
mediaflux.ro
image
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Situație halucinantă în Râșnov. Un bărbat condamnat pentru tentativă de viol a ucis cu cruzime un animal, sub privirile înspăimântate ale copiilor. În lipsa Poliției, micuții l-au închis pe individ în ghenă: „Sunt marcați pe viață pentru ceea ce au văzut”
actualitate.net
image
17 ani fără Ilarion Ciobanu. A murit demn, măcinat de o boală cruntă: „A refuzat banii”. Fiul îi seamănă leit și e tot actor
click.ro
image
Jamila, mărturisiri emoționante despre familia soțului ei marocan: „Vă doresc din suflet și vouă să puteți face la fel”
click.ro
image
Cea mai mare gară din lume a fost inaugurată. Terminalul său impresionant acoperă o suprafață echivalentă cu 170 de terenuri de fotbal
click.ro
Prințesa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati jfif
Diagnostic cumplit pentru prințesa spitalizată din 2022. Palatul a făcut anunțul, ce se întâmplă cu ea
okmagazine.ro
alexander grey QGQz IBBl5w unsplash jpg
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
George Coșbuc, Elena Coșbuc, Alexandru Vlahuță, Alexandru Vaida-Voevod și Ion Luca Caragiale, la Karlsbad, în 1911 (© Wikimedia Commons)
Cârciuma din Buzău deținută odinioară de Caragiale, scoasă la vânzare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză i-au făcut grecii fiului său în restaurant: „O țară care a fost în faliment, dar azi prosperă”
image
17 ani fără Ilarion Ciobanu. A murit demn, măcinat de o boală cruntă: „A refuzat banii”. Fiul îi seamănă leit și e tot actor

OK! Magazine

image
A apărut incredibila știre despre divorțul lui Kate de William, iar palatul ar fi făcut presiuni să dispară complet!

Click! Pentru femei

image
„Brad Pitt de Franța” a ajuns la fundul sacului și trăiește doar din mila fostei soții, Halle Berry

Click! Sănătate

image
Apă minerală carbogazoasă versus apă plată: care te hidratează mai bine?