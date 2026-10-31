Costuri mai mari pentru producători în SGR: tariful pentru ambalajele metalice s-a dublat în 2026

Producătorii și importatorii de băuturi plătesc în 2026 tarife de administrare mai mari pentru mai multe categorii de ambalaje incluse în Sistemul Garanție-Returnare (SGR). Cele mai pronunțate creșteri procentuale dintre categoriile prezentate vizează metalul și sticla de până la 500 de mililitri, potrivit unei analize publicate de Adevărul Financiar.

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Pentru ambalajele metalice, tariful a urcat de la 0,0111 lei pe unitate în 2025 la 0,0225 lei în 2026, o majorare de 103%, conform sursei citate. În cazul plasticului transparent, valoarea a crescut de la 0,0853 lei la 0,1190 lei pe ambalaj, cu aproximativ 40%.

Tariful pentru sticla de până la 500 de mililitri a ajuns la 0,2451 lei, față de 0,1585 lei în anul anterior, în creștere cu aproximativ 55%. În schimb, pentru recipientele din sticlă mai mari de 500 de mililitri, acesta a scăzut cu circa 29%, de la 0,4532 lei la 0,3210 lei.

De ce cresc tarifele de administrare

Explicația RetuRO, prezentată în analiza citată, este că returnarea unui număr tot mai mare de ambalaje reduce veniturile din garanțiile nerevendicate. Astfel, tarifele achitate de producători capătă o pondere mai mare în finanțarea sistemului. Pentru sticla mare, reducerea tarifului este legată în principal de eliminarea unei componente de penalități pentru neatingerea țintei de reciclare, inclusă în valoarea din 2025.

Potrivit datelor din prezentarea RetuRO invocată de publicație, garanțiile nerevendicate reprezentau 39% din veniturile sistemului în 2025, iar tarifele de administrare, 44%. Pentru 2026, bugetul estimează ponderi de 21%, respectiv 58%. Aceste valori pentru anul în curs sunt estimări, nu rezultate finale.

Producătorii au avut de regularizat și diferențele dintre tarifele interimare și cele finale, în funcție de numărul ambalajelor introduse pe piață. Conform Adevărul Financiar, RetuRO a comunicat valorile finale la 8 mai 2026, cu aplicare din 8 iunie. Pentru sticla mică, tariful final de 0,2451 lei a fost de peste două ori mai mare decât cel interimar, de 0,1137 lei.

Garanția consumatorului, separată de costurile producătorilor

Tariful de administrare nu trebuie confundat cu garanția de 50 de bani achitată la cumpărarea unei băuturi în ambalaj SGR. Garanția este restituită consumatorului la returnarea ambalajului, în timp ce tariful este plătit de producători și importatori pentru finanțarea funcționării sistemului.

În primele nouă luni din 2026 au fost returnate peste 4,1 miliarde de ambalaje, iar RetuRO a predat reciclatorilor aproximativ 305.600 de tone de PET, aluminiu și sticlă, potrivit datelor administratorului reproduse de Adevărul Financiar. Rata de colectare raportată pentru această perioadă a fost de 85%.