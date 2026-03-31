Dunărea, sufocată de gunoaie la Galați după viiturile de zilele trecute. Autoritățile și firmele, somate să intervină urgent

După viiturile din ultimele zile, Dunărea a fost invadată de deșeuri la Galați, unde malurile au ajuns să arate ca o adevărată groapă de gunoi. Resturi vegetale, bidoane, ambalaje și trunchiuri de copaci s-au adunat în cantități mari, aduse de ape.

Cele mai multe gunoaie provin din râurile din zonă, în special din Siret, care, în perioadele cu debit crescut, transportă cantități mari de resturi către Dunăre.

Martorii spun că situația s-a schimbat radical în doar câteva zile. Dacă anterior malurile erau curate, după viituri au fost acoperite de deșeuri.

Costuri uriașe pentru operatorii economici

Cei mai afectați sunt agenții economici care își desfășoară activitatea în zonă și care sunt obligați să suporte costurile de curățare.

Reprezentanții din domeniu spun că, după fiecare viitură, cheltuielile pentru salubrizare pot ajunge la aproximativ 50.000 de lei.

În același timp, navigatorii atrag atenția asupra pericolelor din apă, unde trunchiurile de copaci pot avaria ambarcațiunile.

Cine este responsabil pentru curățenie

Garda de Mediu subliniază că responsabilitatea este împărțită: operatorii economici trebuie să curețe zonele în care își desfășoară activitatea, iar autoritățile locale au obligația de a salubriza malurile și digurile. Apele Române administrează albia și fluxul apei. Instituția a transmis deja notificări către cei responsabili pentru a solicita intervenții urgente, relatează presa locală din Galați.

Amenzi de până la 100.000 de lei

Autoritățile avertizează că sancțiunile sunt semnificative. Operatorii economici riscă amenzi de până la 60.000 de lei, iar instituțiile publice până la 45.000 de lei. În unele cazuri, amenzile totale pot ajunge chiar și la 100.000 de lei dacă nu sunt luate măsuri rapide.

Totuși, comparativ cu anii trecuți, cantitatea de sticle din plastic este în scădere. Specialiștii pun această evoluție pe seama implementării sistemului de garanție-returnare (SGR), care a redus numărul ambalajelor aruncate în natură.