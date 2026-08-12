Vești bune pentru Autostrada Sibiu-Pitești. CNAIR a depus documentația pentru revizuirea acordului de mediu

Un nou pas important a fost făcut pentru Autostrada Sibiu-Pitești, după ce Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a depus documentația necesară pentru revizuirea acordului de mediu pentru secțiunile montane ale autostrăzii.

Anunțul a fost făcut de secretarul de stat, Horațiu Cosma, care precizează că procedura este esențială pentru emiterea ultimelor autorizații de construire pentru tronsoanele din Valea Oltului, Valea Băiașului și Valea Topologului.

„Este un pas esențial pentru a putea emite, la Ministerul Transporturilor, ultimele autorizații de construire pentru secțiunile din Valea Oltului, Valea Băiașului și Valea Topologului”, a transmis acesta.

După autorizarea integrală, constructorii vor putea interveni pe întreaga lungime a celor două secțiuni montane, fiecare având o valoare de peste un miliard de euro.

În următoarele săptămâni urmează să fie parcursă procedura legală pentru revizuirea acordului de mediu. Aceasta include evaluarea documentației în comisiile tehnice, organizarea dezbaterii publice și, ulterior, emiterea acordului de mediu revizuit.

Potrivit lui Horațiu Cosma, Ministerul Transporturilor poartă discuții cu Ministerul Mediului pentru ca procedura să fie finalizată cât mai rapid.

„Deblocarea integrală a coloanei vertebrale a dezvoltării României este prioritatea zero la Ministerul Transporturilor”, a transmis acesta.

În paralel cu procedurile administrative, lucrările continuă pe tronsoanele unde constructorii au deja autorizațiile necesare.

La tunelul Poiana, cel mai lung tunel al proiectului, cu o lungime de aproximativ 1,7 kilometri, constructorul face ultimele pregătiri la portalul dinspre Sibiu. Transportul utilajului de forare, supranumit „cârtița”, este programat pentru începutul lunii septembrie.

Totodată, au început să fie produse inelele prefabricate care vor susține pereții tunelului. Lucrările avansează și la viaducte, precum și la producția grinzilor de beton.

Pe Valea Oltului se lucrează în continuare la tunelurile Balota, Robești și Boița. În zona Boița sunt împinse structurile metalice pe unul dintre cele mai spectaculoase viaducte ale proiectului, care are o înălțime de peste 50 de metri.

Autostrada Sibiu-Pitești este considerată unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, urmând să asigure legătura dintre sudul țării și Transilvania și să ofere o conexiune rutieră modernă peste Carpați.

„Prea mulți ani s-a vorbit mult despre Autostrada Sibiu-Pitești și s-a făcut puțin. Din această toamnă, nu vom mai vorbi despre avize, autorizații și blocaje administrative. Va vorbi șantierul”, a mai transmis Horațiu Cosma.