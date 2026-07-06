INS: Comerțul cu amănuntul a scăzut cu peste 5% în primele cinci luni din 2026. Vânzările de produse nealimentare, cele mai afectate

Consumul a continuat să scadă în primele cinci luni ale anului 2026, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS). Scăderea a fost de 5,5% ca serie brută și de 5,3% ca serie ajustată sezonier, pe fondul reducerii vânzărilor în toate marile categorii de produse.

Potrivit INS, evoluția negativă a fost determinată în principal de diminuarea vânzărilor de produse nealimentare, care au scăzut cu 7,9%. De asemenea, au fost înregistrate scăderi la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-3,7%), precum și la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-2,8%).

În seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, vânzările de produse nealimentare au coborât cu 7,7%, cele de produse alimentare, băuturi și tutun cu 3,5%, iar comerțul cu carburanți cu 1,7%.

Comerțul și-a revenit ușor în luna mai

Comparativ cu luna aprilie, comerțul cu amănuntul a înregistrat o ușoară creștere în luna mai. Potrivit datelor INS, volumul cifrei de afaceri a avansat cu 1,2% ca serie brută, susținut de majorarea vânzărilor de produse nealimentare (+3,2%) și a celor de produse alimentare, băuturi și tutun (+0,5%).

Singurul segment care a continuat să scadă a fost cel al carburanților, unde vânzările s-au redus cu 2,3%.

Și în seria ajustată sezonier s-a consemnat o creștere lunară de 1,3%, determinată de avansul vânzărilor de produse nealimentare (+2,3%) și alimentare (+2,2%). În schimb, comerțul cu carburanți a înregistrat un recul de 0,5%.

Vânzările rămân sub nivelul de anul trecut

În comparație cu luna mai 2025, comerțul cu amănuntul a rămas pe minus. Volumul cifrei de afaceri a scăzut cu 4,5% ca serie brută, pe fondul reducerii vânzărilor de carburanți (-5,5%), produse nealimentare (-4,8%) și produse alimentare, băuturi și tutun (-3,5%).

Datele ajustate sezonier indică un declin anual de 4,7%, determinat de scăderea vânzărilor de produse nealimentare (-5,3%), alimentare (-4,3%) și de carburanți (-2%).

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată astfel că, în ciuda unei ușoare reveniri în luna mai față de aprilie, comerțul cu amănuntul continuă să se situeze sub nivelurile înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut.