O veste despre problemele unei bănci, amplificată de un atac cibernetic sau de informații răspândite pe rețelele sociale, poate declanșa retrageri masive de bani. Într-un sistem în care transferurile se fac aproape instantaneu, panica deponenților se poate transforma rapid într-o criză de lichiditate. Prim-viceguvernatorul BNR, Leonardo Badea, avertizează asupra riscurilor pe care digitalizarea și dependența de tehnologie le aduc stabilității financiare.

O bancă poate ajunge în pragul falimentului dacă se retrag simultan sume mari Foto: arhivă

O bancă poate ajunge în dificultate nu doar atunci când înregistrează pierderi mari, ci și atunci când nu mai are suficienți bani disponibili pentru a răspunde cererilor de retragere ale clienților. Chiar dacă deține active valoroase, precum credite acordate populației și companiilor sau titluri de stat, acestea nu pot fi transformate întotdeauna imediat în lichidități.

Acesta este riscul de lichiditate, una dintre vulnerabilitățile importante ale sistemului bancar. Dacă un număr mare de clienți încearcă să își retragă economiile în același timp, banca poate fi obligată să vândă rapid active, să se împrumute sau să solicite sprijin de urgență. Dacă nu reușește să obțină banii necesari, poate ajunge în imposibilitatea de a-și onora obligațiile.

În prezent, o astfel de criză se poate declanșa mult mai repede decât în trecut. Clienții nu mai trebuie să meargă la ghișee și să formeze cozi în fața sucursalelor. Pot transfera economiile în câteva secunde, iar o informație alarmantă se poate răspândi în câteva minute către mii sau chiar milioane de persoane.

Leonardo Badea: riscurile cibernetice pot afecta stabilitatea financiară

Prim-viceguvernatorul BNR, Leonardo Badea, a atras atenția asupra acestor vulnerabilități în cadrul conferinței „Cyber Security - Dinamica Criptoactivelor”. Oficialul BNR a evidențiat legătura tot mai strânsă dintre sistemul financiar și infrastructura digitală, într-un moment în care serviciile bancare depind tot mai mult de tehnologie.

Digitalizarea a schimbat modul în care oamenii își gestionează banii, fac plăți și transferă economii. Beneficiile sunt evidente, însă dependența de sistemele informatice și de furnizorii externi de tehnologie creează și riscuri noi. O problemă informatică nu mai înseamnă doar întreruperea temporară a unei aplicații. În anumite condiții, ea poate afecta capacitatea unei instituții de a funcționa și încrederea clienților în siguranța banilor depuși.

Un atac cibernetic poate bloca accesul la servicii, poate afecta infrastructura de plăți sau poate compromite comunicarea dintre bancă și clienți. Dacă oamenii nu mai pot verifica situația conturilor sau nu primesc explicații clare despre incident, pot începe să se teamă că își vor pierde accesul la economii.

Într-un asemenea context, zvonurile și informațiile neverificate pot amplifica reacțiile. Chiar și o instituție financiară care nu are probleme fundamentale de solvabilitate poate ajunge sub presiune dacă un număr foarte mare de deponenți solicită simultan retragerea banilor.

Badea a atras atenția și asupra rolului furnizorilor de tehnologie, de care instituțiile financiare depind tot mai mult. O întrerupere sau o vulnerabilitate la nivelul unui furnizor important poate afecta simultan mai multe instituții, ceea ce transformă riscul informatic dintr-o problemă izolată într-una cu potențial sistemic.

Silicon Valley Bank, banca prăbușită după retrageri de peste 40 de miliarde de dolari

Unul dintre cele mai cunoscute exemple recente este Silicon Valley Bank, din Statele Unite, care s-a prăbușit în martie 2023. Într-o singură zi, clienții au încercat să retragă peste 40 de miliarde de dolari, după ce banca anunțase că are nevoie să atragă capital și să își consolideze poziția financiară.

Vestea a provocat panică în rândul deponenților, în special al companiilor din sectorul tehnologic, care aveau sume importante în conturi. Retragerile s-au accelerat, iar banca nu a mai putut face față cererilor. Autoritățile americane au închis instituția pe 10 martie 2023.

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Silicon Valley Bank nu a ajuns în această situație exclusiv din cauza retragerilor. Avea deja vulnerabilități legate de structura activelor și de modul în care își gestiona riscurile. Creșterea dobânzilor îi diminuase valoarea unor investiții în obligațiuni, iar anunțul privind necesitatea atragerii de capital a afectat încrederea clienților. Retragerile masive au transformat aceste probleme într-o criză de lichiditate pe care banca nu a mai putut să o gestioneze.

La numai două zile distanță, autoritățile americane au închis și Signature Bank, în urma unor retrageri importante de depozite și a pierderii încrederii clienților. Cele două falimente au arătat cât de repede se pot propaga temerile în sistemul bancar și cât de dificil poate deveni controlul unei crize atunci când deponenții reacționează simultan.

Un precedent important este și cazul Northern Rock, din Marea Britanie. În 2007, după ce banca a anunțat că a solicitat sprijin de urgență de la Banca Angliei, clienții au format cozi la sucursale pentru a-și retrage economiile. A fost unul dintre cele mai vizibile episoade de panică bancară din Marea Britanie din ultimele decenii, iar instituția a ajuns ulterior în proprietatea statului.

De ce poate falimenta o bancă dacă toți clienții își cer banii înapoi

Modelul de funcționare al unei bănci presupune că nu toate depozitele vor fi retrase în același timp. O parte din banii depuși de clienți sunt folosiți pentru acordarea de credite sau pentru investiții, în timp ce instituția păstrează rezerve și alte active lichide pentru a putea onora plățile și retragerile.

Problema apare atunci când solicitările depășesc resursele disponibile imediat. Creditele acordate nu pot fi recuperate peste noapte, iar vânzarea rapidă a unor investiții poate însemna pierderi, mai ales dacă piața este tensionată. În lipsa unor surse alternative de finanțare, banca poate ajunge să nu mai poată plăti la timp.

Este importantă diferența dintre solvabilitate și lichiditate. Solvabilitatea arată dacă valoarea activelor unei instituții este suficientă pentru a-i acoperi obligațiile. Lichiditatea arată dacă aceasta are bani disponibili atunci când trebuie să facă plăți. O bancă poate avea active care valorează mai mult decât datoriile sale, dar să nu dispună de suficienți bani imediat pentru a face față retragerilor.

Într-o criză de încredere, cele două probleme se pot alimenta reciproc. Retragerile forțează banca să vândă active în condiții nefavorabile, pierderile îi pot afecta poziția financiară, iar informațiile despre dificultăți pot determina și alți clienți să își mute banii.

Atacurile informatice și panica se pot amplifica reciproc

Riscul evidențiat de Leonardo Badea trebuie privit și prin prisma vitezei cu care funcționează astăzi sistemul financiar. O problemă informatică poate afecta accesul la conturi sau la serviciile de plată, iar lipsa informațiilor clare poate alimenta neîncrederea. În paralel, mesajele alarmiste distribuite online pot transforma un incident tehnic într-o problemă de imagine și, ulterior, într-o criză de lichiditate.

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Dependența de furnizori externi de tehnologie adaugă un alt nivel de vulnerabilitate. Dacă o componentă importantă a infrastructurii digitale este afectată, consecințele se pot resimți în mai multe instituții financiare. De aceea, securitatea cibernetică nu mai este doar o chestiune tehnică, ci face parte din protejarea stabilității sistemului bancar.

În același timp, dezvoltarea plăților digitale și a criptoactivelor schimbă modul în care circulă banii și creează noi conexiuni între instituții, platforme și furnizori de servicii. Aceste evoluții pot aduce eficiență, dar impun și o gestionare atentă a riscurilor.

Cazurile Silicon Valley Bank și Signature Bank arată că pierderea încrederii se poate transforma într-o criză bancară într-un interval foarte scurt. Într-un sistem financiar tot mai digitalizat, protejarea infrastructurii informatice, existența unor rezerve suficiente de lichiditate și comunicarea rapidă cu clienții sunt esențiale. O bancă nu trebuie doar să fie solidă financiar, ci și să poată face față unei situații în care foarte mulți deponenți își cer banii înapoi în același timp.