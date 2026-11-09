 Cum poți ajunge să fii penalizat când cauți o dobândă mai bună la bancă | adevarul.ro
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Cum poți ajunge să fii penalizat când cauți o dobândă mai bună la bancă

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O dobândă mai mică poate fi motivul pentru care un client începe să caute o altă bancă. Însă drumul de la compararea ofertelor la depunerea unor cereri de refinanțare poate avea un efect asupra evaluării sale de risc: solicitările recente de credit se numără printre elementele luate în calcul la stabilirea scorului FICO.

Bancnote de 100 și 200 de lei
Interogările recente pot conta în calculul scorului FICO Foto: arhivă

Nu orice discuție cu o bancă înseamnă automat scăderea punctajului. Diferența importantă este între o simulare preliminară și o interogare realizată în cadrul unei cereri efective de finanțare. Pentru consumator, întrebarea utilă este dacă verificarea propusă de bancă intră în calculul scorului, nu doar dacă instituția consultă Biroul de Credit.

Ce arată scorul FICO și de ce contează cererile recente

FICO® Score de la Biroul de Credit este un punctaj între 300 și 850, calculat statistic pe baza informațiilor înregistrate în sistem. Acesta estimează probabilitatea ca o persoană să își achite la timp obligațiile de creditare. Un scor mai mare indică un risc de neplată estimat mai redus, dar nu reprezintă o garanție că solicitarea va fi aprobată , potrivit Adevărul Financiar.

Băncile pot analiza punctajul alături de raportul de credit și de alte informații despre solicitant. Fiecare instituție își stabilește propriile reguli și praguri de risc. În consecință, același scor poate duce la evaluări diferite de la o bancă la alta.

Potrivit informațiilor Biroului de Credit prezentate de sursa citată, modelul ia în calcul istoricul plăților, datoria curentă, durata conturilor de credit, cererile noi, tipurile de credite utilizate și vârsta persoanei. Pentru cererile noi sunt relevante numărul interogărilor și creditele acordate în ultimele șase luni. Prin urmare, absența restanțelor nu înseamnă că punctajul nu poate fi influențat de alte elemente.

Ce verifică autoritatea de concurență

Consiliul Concurenței analizează dacă metodologia FICO și modul în care băncile schimbă și folosesc informațiile din Biroul de Credit pot limita accesul la finanțare și mobilitatea clienților. Suspiciunea privește posibilitatea ca un consumator care caută condiții mai bune să fie dezavantajat tocmai de solicitările adresate mai multor instituții.

Ancheta a fost deschisă în 2023, după inspecții la zece bănci, la Biroul de Credit și la Asociația Română a Băncilor. Potrivit declarațiilor președintelui autorității, Bogdan Chirițoiu, relatate de Adevărul Financiar, verificările ar putea fi finalizate la începutul anului 2027. Acesta este un termen estimat, nu o dată certă pentru o decizie.

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Până la încheierea investigației, nu există temei pentru a prezenta suspiciunile drept o încălcare dovedită a legii. Schimbul de informații despre istoricul de plată nu constituie, în sine, o abatere: autoritatea trebuie să stabilească dacă modul de folosire a datelor și metodologia de calcul restrâng concurența.

Cum compari ofertele înainte de o cerere fermă

Un prim pas este solicitarea unei simulări sau a unei verificări preliminare de eligibilitate, cu precizarea efectului asupra scorului. Adevărul Financiar citează explicația BCR potrivit căreia interogările de prescoring, în scop de pre-acordare, nu afectează punctajul FICO. Această precizare nu trebuie însă extinsă automat la toate etapele de analiză sau la toate băncile.

Pentru comparația inițială pot fi folosite simulatoarele publice și ofertele indicative care nu presupun o cerere completă. Dincolo de dobândă, merită urmărite dobânda anuală efectivă (DAE), comisioanele, asigurările, costurile de administrare, suma totală de rambursat și condițiile refinanțării.

După restrângerea listei la una sau două variante, clientul poate cere în scris ce verificări urmează și dacă acestea vor conta la calculul scorului. Recomandarea este evitarea depunerii simultane a mai multor cereri ferme atunci când nu sunt necesare, fără a renunța la compararea costurilor și a condițiilor.

Cum îți verifici propriul raport și ce poți corecta

Consumatorul își poate solicita datele direct de la Biroul de Credit, prin exercitarea dreptului de acces prevăzut de GDPR, fără să depună o cerere nouă de împrumut. Solicitarea se poate face online, după identificare și înrolare, prin intermediul unei bănci la care persoana este client sau potențial client ori prin poștă. Consultarea propriilor date nu trebuie confundată cu solicitarea unei finanțări.

Documentul primit, denumit „Situația Înscrierii”, poate include scorul FICO dacă datele disponibile permit calcularea lui. Termenul indicat de Biroul de Credit pentru răspuns este de cel mult o lună de la înregistrarea cererii. Verificarea ar trebui să urmărească și creditele raportate, soldurile, eventualele întârzieri, calitatea de codebitor sau garant și interogările înregistrate.

Dacă există informații inexacte, clientul poate cere rectificarea lor, de regulă participantului care le-a transmis în sistem. GDPR prevede și garanții pentru anumite decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv posibilitatea contestării și a intervenției umane în condițiile regulamentului. Aceste drepturi nu obligă însă banca să acorde împrumutul. Pentru cel care caută o refinanțare, pașii practici rămân verificarea datelor, compararea costului total și clarificarea efectului fiecărei interogări înainte de depunerea cererii.

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