CFR introduce vagoane suplimentare pe trenuri, de sărbători, către toate destinațiile

CFR Călători anunţă că, în perioada sărbătorilor de iarnă, în zilele cu trafic intens, va asigura capacitatea maximă de transport disponibilă, pentru a facilita deplasarea călătorilor către toate destinaţiile.

Pentru evitarea supraaglomerării trenurilor din orele de vârf, CFR Călători recomandă pasagerilor să folosească şi celelalte trenuri prevăzute în graficul zilnic de circulaţie, se arată într-un comunicat de presă al CFR Călători.

Potrivit sursei citate, biletele pot fi achiziţionate online până la ora plecării trenului, în limita locurilor disponibile.

Pentru predictibilitatea cererii de transport şi adaptarea eficientă a capacităţii la numărul de locuri solicitat, CFR Călători mai recomandă cetăţenilor să-şi planifice din timp călătoria şi să-şi cumpere în avans bilete, fie online, de pe site-ul www.cfrcalatori.ro, fie din aplicaţia mobilă „CFR Călători bilete online" sau de la automatele de vânzare a biletelor din staţii ori de la casele de bilete din staţii şi agenţiile de voiaj CFR Călători.

„Înainte de urcarea în tren, recomandăm tuturor călătorilor să se asigure că deţin legitimaţia de călătorie şi, după caz, documentele aferente transportului, pentru a evita taxarea suplimentară în tren şi/sau aplicarea sancţiunilor prevăzute de reglementările în vigoare”, adaugă compania.

Pentru informaţii privind circulaţia trenurilor (zi, oră, tarif) pe ruta dorită, CFR Călători recomandă accesarea modulului „Mers tren trafic intern" de pe www.cfrcalatori.ro, unde se completează staţia de plecare şi sosire, se selectează data călătoriei şi se apasă butonul „Caută".

De asemenea, informaţii despre circulaţia trenurilor sunt disponibile la telefon 021 9521 – INFO CFR (trafic intern), la numerele de telefon ale staţiilor CFR, publicate pe cfrcalatori.ro, în secţiunea Informaţii telefonice – https://www.cfrcalatori.ro/informatii-telefonice/, în aplicaţia TRENUL MEU (https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Itineraries), prin introducerea numărului exact al trenului se pot obţine informaţii în timp real despre opriri, întârzieri, durata staţionării şi timpul estimat de sosire, pe site-ul companiei www.cfr.ro, unde sunt funcţionale şi actualizate permanent camerele web din gările Bucureşti Nord, Aeroport Henri Coandă, Timişoara, Craiova, Braşov, Iaşi, Cluj-Napoca şi Constanţa, care indică orele de sosire şi plecare ale trenurilor sau de la personalul CFR din staţii.