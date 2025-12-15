Peste 100 de călători, blocați pe câmp în două trenuri spre Aeroportul Otopeni de mai bine de 90 de minute

Peste 100 de persoane riscă să piardă avionul după ce două trenuri CFR Săgeata Albastră, spre Aeroportul Otopeni, au rămas blocate în câmp de peste 90 de minute.

Două trenuri CFR Săgeata Albastră, interconectate, care au plecat luni din Gara de Nord spre Aeroportul Otopeni, au rămas imobile în câmp de mai bine de 90 de minute, potrivit relatărilor pasagerilor.

Trenurile au plecat la ora 17:10, iar la ora 19:15 acestea erau încă blocate, fără ca reprezentanții CFR să ofere o soluţie, ceea ce a provocat furie printre pasageri, mulți riscând să piardă zborurile programate.

„E o bătaie de joc, deja au trecut 90 de minute și nu pare să existe o soluție. Ni s-a spus doar că la unul dintre trenuri a căzut alimentarea astfel că nici cel de-al doilea, interconectat, nu mai poate merge. În ambele trenuri sunt peste 100 de călători, dar ni s-a comunicat că nu au voie să mute oameni dintr-un tren în altul, așa că stăm toți pe loc de mai bine de 90 de minute”, a declarat unul dintre călători, citaţi de G4Media.

Potrivit martorului, s-au făcut mai multe încercări de repornire a trenurilor, însă fără succes.

„Toată lumea e revoltată, pentru că pierdem avioanele”, a mai spus acesta, precizând că, în timp ce ei stăteau blocaţi în câmp, un alt tren a trecut spre aeroport și s-a întors, ceea ce a amplificat frustrarea pasagerilor din cele două garnituri.

Până la acest moment, CFR nu a oferit un punct de vedere oficial privind cauza blocajului sau timpul estimat până la reluarea circulației.