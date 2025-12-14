search
Duminică, 14 Decembrie 2025
Biletele de tren se scumpesc cu până la 10%. Tarife mai mari și un nou mers al trenurilor intră în vigoare de astăzi

Publicat:

Biletele de tren în România se scumpesc cu până la 10% începând de duminică, 14 decembrie 2025, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor 2025–2026. Actualizarea tarifelor a fost făcută din cauza ratei inflației, majorările fiind similare celor aplicate anual în luna decembrie, când CFR revizuiește atât prețurile, cât și programul de circulație.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa, a explicat că „odată cu noul plan de mers, prețul biletelor se indexează cu rata inflației. Aceasta este legea”.

Creșterea de preț vine la doar patru luni după ultima majorare, aplicată în urma creșterii cotei de TVA la transportul feroviar de la 19% la 21%. În decembrie 2024, biletele au crescut cu 4,6%, iar scumpirile aplicate anual au continuat de mai mulți ani din cauza inflației. 

Astfel, pentru călătoria cu trenul de tip InterRegio între București și Brașov, un bilet la clasa a II-a costă acum aproximativ 75 de lei, în creștere față de 68 de lei anterior aplicării majorării. La clasa întâi prețul a ajuns la 108 lei, de la 73 de lei. Prețul unei călătorii spre Constanța este estimat la 92 de lei, iar un drum mai lung, până la Iași, ajunge la 140 de lei.

CFR Călători anunță trenuri mai moderne și servicii îmbunătățite 

Odată cu intrarea în vigoare a noului mers al trenurilor, vor circula zilnic aproximativ 1.150 de garnituri, dintre care 52 de trenuri internaționale. Totodată, au fost reintroduse legăturile directe între București și Budapesta, respectiv București și Viena.

Noile vagoane, realizate în uzine din România, sunt dotate cu Wi-Fi, sisteme audio-video de informare, camere de supraveghere, prize electrice, aer condiționat, toalete ecologice, spații pentru persoane cu mobilitate redusă și vagoane bar-bistro.

În acest context, unele trenuri Interregio care leagă Bucureștiul de Mărășești – Suceava/Iași și de Brașov vor fi reclasificate în Intercity, beneficiind de material rulant modernizat și de un nivel superior de confort, siguranță și viteză.

O altă noutate majoră este introducerea ramelor electrice Alstom Coradia Stream, puse la dispoziție de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Aceste trenuri moderne, capabile să atingă viteze de până la 160 km/h, vor fi utilizate în circulația a 26 de trenuri zilnice pe rutele cele mai solicitate: București Nord – Constanța, București Nord – Craiova, București Nord – Arad, București Nord – Brașov, București Nord – Timișoara Nord și București Nord – Craiova – Deva. CFR Călători estimează că până la 1 februarie 2026 vor fi operate 11 rame din primul lot de 12.

De asemenea, în cursul anului 2026, compania intenționează să introducă 7 trenuri formate din rame PESA pe ruta București – Buzău – Adjud, după finalizarea testelor și procedurilor de recepție. Aceste rame sunt achiziționate tot de ARF și vor intra în exploatare după predarea oficială către CFR Călători.

Procesul de modernizare a parcului feroviar va continua gradual, pe măsură ce noile rame Alstom, PESA și vagoanele modernizate prin PNRR vor înlocui materialul rulant mai vechi, cu uzură avansată.

În paralel, CFR Călători menține o serie de reduceri tarifare pentru traficul intern, precum abonamente pentru diverse categorii de călători, cardul TrenPlus (25% reducere timp de un an), oferta dus-întors cu 10% reducere și reduceri de până la 10% pentru biletele cumpărate cu anticipație. Reduceri sunt disponibile și pentru traficul internațional, inclusiv către Ungaria, Austria, Germania, Polonia, Cehia, Slovacia și Republica Moldova, precum și prin oferta Interrail.

Biletele pot fi achiziționate online, din aplicația mobilă CFR Călători, de la automatele din gări sau de la casele de bilete. Compania reamintește că pasagerii trebuie să aibă bilet valabil înainte de urcarea în tren.

