Șoferii care așteptau deschiderea completă a Variantei Ocolitoare Bacău odată cu inaugurarea noului tronson al Autostrăzii Moldovei (A7) vor mai avea de așteptat. Deși circulația va fi deschisă pe sectorul Adjud - Bacău Sud începând cu 31 august, CNAIR a anunțat că nodul rutier Bacău Nord nu va fi gata la timp, astfel că ultimii kilometri ai centurii nu vor fi dați în trafic la aceeași dată.

Într-o postare pe Facebook publicată după o vizită pe șantier, Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că, luni, 31 august, de la ora 16:00, va fi deschisă circulația pe cei 47,10 kilometri ai sectorului de autostradă dintre Adjud și Bacău Sud.

Totuși, traficul nu va putea continua până la capătul Variantei Ocolitoare Bacău, întrucât lucrările de racordare la Nodul Rutier Bacău Nord nu sunt încă finalizate.

„Deschidem circulația pe autostradă între Adjud și Bacău Sud! Am fost astăzi pe șantier, unde constructorul român (UMB) finalizează ultimele detalii, și am făcut ultima verificare înainte de deschidere. Luni, 31 august, de la ora 16:00, se va putea circula pe cei 47,10 km noi de autostradă. Din acel moment, drumul pe autostradă de la București va ajunge, într-o primă fază, până la nodul rutier al VO Bacău care face legătura cu DN2F, spre Vaslui”, a transmis Cristian Pistol.

Autostrada 7 Foto: Captură CNAIR / Cristian Pistol

Practic, ultimii aproximativ 4 kilometri până la Nodul Rutier Bacău Nord nu vor fi deschiși odată cu restul tronsonului, deși autoritățile estimaseră anterior că întregul sector va fi dat în trafic până la sfârșitul lunii august.

„În perioada imediat următoare, după finalizarea lucrărilor de racordare, circulația se va extinde până la Nodul Rutier Bacău Nord al VO Bacău (încă 4 km). Am ales această etapizare pentru un singur motiv: deschidem fiecare kilometru doar atunci când conexiunile lui sunt complete și sigure. Odată cu deschiderea sectorului Adjud - Bacău Sud, se va circula pe 241,62 km din totalul celor 319 km ai A7 (Ploiești - Pașcani), ale cărei loturi în execuție sunt finanțate prin PNRR. Moldova își primește autostrada - și, odată cu ea, perspective economice concrete de dezvoltare”, a adăugat Cristian Pistol.

Data exactă la care va fi deschis și Nodul Rutier Bacău Nord nu a fost deocamdată anunțată, Cristian Pistol precizând doar că acest lucru se va întâmpla după finalizarea lucrărilor de racordare.



