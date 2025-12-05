Video Centrala Brazi, repornită după două zile și jumătate. Bogdan Ivan: „România este în siguranță, avem suficientă energie”

Centrala electrică pe gaze naturale de la Brazi, aparținând OMV Petrom, a fost repornită vineri, începând cu ora 07:00, după ce fusese oprită pe 2 decembrie din cauza problemelor în alimentarea cu apă, generate de situația de la barajul Paltinu.

Potrivit Ministerului Energiei, centrala a fost repornită astăzi, începând cu ora 07:00.

„Prima turbină pe gaz, cu o putere instalată de aproape 300 MW, a fost integrată în Sistemul Energetic Național la ora 11:30”, a anunțat ministrul Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a verificat personal procesul de repornire și a transmis un mesaj de calm pentru consumatori.

„Vreau să anunțăm faptul că, după o pauză de două zile și jumătate, centrala Brazi a fost repornită și începe să injecteze 300 MW în Sistemul Energetic Național și pe această cale vreau să-i asigur pe toți oamenii care acum se uită la noi că România este în siguranță, avem suficientă energie pentru piața de energie din țara noastră. În această perioadă, ce nu am putut să generăm din această centrală pe gaz am compensat prin centralele electrice pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia și putem să pornim din nou această centrală”, a declarat ministrul Energiei.

Două dintre grupurile de producție ale centralei Brazi, cu o putere instalată cumulată de 569 MW, fuseseră oprite pe 2 decembrie, la ora 12:00, iar un al treilea grup, de 262,95 MW, urma să fie oprit în noaptea de vineri spre sâmbătă, de la ora 00:00, conform datelor analizate de Profit.ro.

Centrala furnizează aproximativ 10% din producția națională de electricitate.

Potrivit operatorului de transport și sistem Transelectrica, întreruperea producției a fost cauzată de: „debit redus de apă tehnologică datorită unor avarii comunicate de Apele Române, conform adresa 62D/02.12.2025.”

Datele disponibile indică faptul că toate cele trei grupuri ale centralei vor fi repornite pe 4 decembrie, de la ora 01:00.

OMV Petrom a notificat atunci întreruperea și pe platformele pieței europene de energie electrică, conform Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (Regulamentul REMIT).