Alertă în sistemul energetic: Centrala de la Brazi, care furnizează 10% din energia țării, oprită din cauza lipsei apei la Barajul Paltinu

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Problemele de la Barajul Paltinu au dus la oprirea temporară a centralei electrice de la Brazi, unul dintre cele mai mari proiecte private de producere a energiei din România, deținută de Petrom. Centrala furnizează aproximativ 10% din producția națională de electricitate.

Centrala electrică de la Brazi FOTO: Ministerul Energiei/FB
Centrala electrică de la Brazi FOTO: Ministerul Energiei/FB

Sistarea cu apă din Prahova și Dâmbovița a afectat funcționarea centralei de la Brazi. Centrala care are o capacitate de 860 MW a fost oprită.

Motivul opririi este lipsa apei necesare funcționării centralei. 

Potrivit Transelectrica, sistarea activității este cauzată de „debit redus de apă tehnologică datorită unor avarii comunicate de Apele Române, conform adresei 62D/02.12.2025”.

Ministerul Energiei a convocat o ședință de urgență pentru a gestiona situația și a preveni eventualele probleme în alimentarea cu energie electrică, potrivit Antena3.

Pusă în funcțiune în 2012, în urma unei investiții de 530 milioane EUR, centrala electrică cu ciclu combinat de la Brazi este cel mai mare proiect privat de producere a energiei electrice din România.

Are o capacitate instalată de 860 MW și este compusă din două turbine pe gaze naturale, fiecare cu o capacitate de 290 MW, două cazane de recuperare și o turbină cu abur cu o capacitate de 310 MW.

Știre în curs de actualizare....

