„M-a sunat un coleg mai perspicace”. Ministrul Energiei dezvăluie cum au fost evitate un blocaj energetic major și oprirea rafinăriei Petrobrazi

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că a aflat despre criza de la Centrala electrică de la Brazi și despre riscul la care era expusă rafinăria Petrobrazi nu prin canalele oficiale, ci de la un funcționar „mai perspicace” din minister.

Întrebat de unde a aflat, Ivan a răspuns: „de la un coleg de-al meu, care este destul de perspicace și care mi-a dat această informație”.

„Deci am aflat ieri dimineață, după o discuție cu un coleg de-al meu, funcționar în minister, care m-a informat <domnule ministru, cred că avem o potențială problemă acolo>. Ok, în regulă, în secunda am sunat CEO-ul de la OMV Petrom și după asta pe toată lumea implicată în situație pentru a găsi o rezolvare”, a explicat ministrul Bogdan Ivan, la Antena 3.

Ministrul s-a declarat consternat că nu a fost informat din timp de Ministerul Mediului sau de Apele Române despre lucrările de la Barajul Paltinu și despre riscul creșterii turbidității apei. Mai mult, nici documentele oficiale care indicau problemele nu i-au ajuns. „La mine n-au ajuns. Eu ieri dimineață, la ora 7:30, am aflat de potențialul risc al acestei situații (…)”, a mai spus el.

Măsuri urgente pentru rafinărie și energie

Pentru a evita oprirea rafinăriei Petrobrazi, autoritățile au luat măsuri imediate: conectarea unității la sistemul propriu de alimentare cu apă al Apa Nova Ploiești și asigurarea unui flux constant de resurse.

„Nu va fi afectată pentru că avem alternative. Am făcut împreună cu companiile de apă din județul Prahova, cu președintele Consiliului Județean am făcut acest lucru pentru că nu puteam să stau să ajung în situația în care să fie prea târziu să fie oprită rafinăria (…) Rolul nostru este să anticipăm”, a explicat Ivan.

Ministrul a avertizat asupra consecințelor unei opriri. „În situația în care s-ar fi ajuns ca ea să fie oprită, era nevoie de o pauză de minim 10 zile pentru ca să fie repornită din nou, timp în care aproape 130.000 de tone petrol n-ar fi fost procesate, lucru care ar fi cauzat o penurie de combustibil pe piață din România, având în vedere și că avem rafinăria Lukoil în momentul de față închisă, iar acest lucru ar fi cauzat, evident, o creștere a prețurilor”, a spus Ivan.

Repornirea centralelor pe cărbune

Pentru a compensa pierderea de energie de la Brazi, ministrul a anunțat că au fost repornite centralele pe cărbune din Oltenia și Paroșeni.

„Am pornit un nou grup de la Complexul Energetic Oltenia. Am dus la capacitate maximă toate centralele pe cărbune și acum își arată utilitatea, cât de importante sunt pentru situații centralele pe cărbune din România. Și am pornit și centrala de la Paroșeni”, a explicat ministrul.

Bogdan Ivan a subliniat că rolul său a fost să anticipeze situația și să evite un blocaj energetic sau economic.