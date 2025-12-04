Criza de la Paltinu: când se va relua distribuția apei către oamenii din Prahova

Administraţia Naţională Apele Române a anunțat, joi seară, că distribuţia apei către consumatorii din Prahova afectați de actuala criză se va realiza progresiv, conform procedurilor tehnologice obligatorii, şi numai după confirmarea rezultatelor analizelor DSP Prahova.

„ANAR informează că procesul de reluare a alimentării cu apă în judeţul Prahova se desfăşoară în condiţii de siguranţă şi monitorizare permanentă. Ieri, la ora 15:30, a început alimentarea aducţiunii şi amorsarea sistemelor ESZ de la Staţia de Tratare Voila până la nodul hidraulic Movila Vulpii, din care sunt alimentaţi toţi operatorii din judeţ. Conform estimărilor tehnice, amorsarea completă va fi atinsă în această seară, în jurul orei 20:00”, transmite instituţia, într-un comunicat postat pe Facebook.

Administraţia Naţională Apele Române precizează că, după finalizarea amorsării, Direcţia de Sănătate Publică Prahova va preleva probe de apă pentru analizarea parametrilor de calitate. Reintroducerea apei în reţelele Hidro Prahova va fi realizată numai după confirmarea că apa respectă toţi parametrii fiziologici şi bacteriologici.

„Au fost identificate soluţii alternative pentru perioada imediat următoare”

Potrivit comunicatului, de miercuri, Staţia de Tratare Voila a început să primească apă brută prin conducta CHEMP3 ELSID, direcţionată către coada lacului de acumulare Voila. Procesul de tratare a apei a fost reluat, iar debitul transportat prin conductă către lacul de priză a crescut la 4 mc/s.

„Apele Române asigură volumul necesar de apă în parametri optimi şi monitorizează permanent turbiditatea. De asemenea, au fost identificate soluţii alternative pentru perioada imediat următoare: au fost create volume tampon cu turbiditate scăzută în BAC-ul de la Malul Vânat, pentru a sprijini reluarea alimentării. Distribuţia apei către consumatori se va realiza progresiv, conform procedurilor tehnologice obligatorii, numai după confirmarea rezultatelor analizelor DSP Prahova. Procesul nu a început încă, iar orice informaţie contrară apărută în mediul online este falsă”, mai arată reprezentanţii Apele Române.

Administraţia Naţională Apele Române mai arată, în același comunicat că „participă activ la ședințele operative de la nivel județean și susține aplicarea soluțiilor imediate pentru normalizarea situației. Instituția sprijină toate demersurile ESZ Prahova pentru urgenta decolmatare a BAC-ului și a conductei de aducțiune și monitorizează continuu parametrii apei”.

Peste 107.000 de oameni sunt afectaţi de lipsa apei potabile, dar şi instituţii, şcoli şi unităţi sanitare.

Amintim că premierul Ilie Bolojan a declarat joi, 4 decembrie, la Viena, cu privire la criza apei potabile din Dâmboviţa şi Prahova, că se lucrează la soluţii, în aşa fel încât, până luni, consumatorii din zonă să poată beneficia de apă. Șeful Guvernului a subliniat că responsabilii pentru actuala situație vor fi trași la răspundere.