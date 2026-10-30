 Cea mai mare companie farmaceutică din România rămâne fără director. Cine este Ioan Nani, cel care a condus-o timp de peste 30 de ani | adevarul.ro
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Cea mai mare companie farmaceutică din România rămâne fără director. Cine este Ioan Nani, cel care a condus-o timp de peste 30 de ani

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Ioan Nani a demisionat din funcția de director general al Antibiotice Iași. Consiliul de Administrație (CA) al companiei a luat act de solicitarea acestuia în ședința din 29 octombrie.

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Foto: Facebook/Antibiotice Iași

Potrivit Antibiotice S.A, decizia vine la solicitarea lui Ioan Nani, care, după aproape trei decenii la conducerea producătorului de medicamente, își dorește să petreacă mai mult timp alături de familie și de cei apropiați, scrie Ziarul de Iași.

Ioan Nani își va exercita atribuțiile până la 4 decembrie 2026, timp în care va coordona tranziția alături de Consiliul de Administrație.

Ulterior, compania va numi un director general interimar și va organiza selecția pentru ocuparea definitivă a funcției. Totodată, acționarii vor desemna un administrator provizoriu și vor declanșa procedura de selecție a unui administrator permanent.

Compania anunță că își va menține obiectivele strategice și direcțiile de dezvoltare.

Bogdan Mircea Babici este un executiv român de top care, începând cu data de 20 mai 2026, ocupă funcția de Director General Adjunct (Deputy CEO) responsabil de Finanțe, Guvernanță, Managementul Riscurilor, Securitate Cibernetică și Transformare Digitală la compania farmaceutică Antibiotice SA Iași.

Tranziția sa în industria farmaceutică a marcat o schimbare importantă de carieră, realizată după un parcurs de peste 25 de ani în sistemul bancar românesc.

Cine este Ioan Nani

Ioan Nani este unul dintre cei mai longevivi și cunoscuți manageri de top din industria farmaceutică românească, fiind recunoscut la nivel național pentru că a condus compania de stat Antibiotice Iași timp de aproape trei decenii.

De profesie economist, el a transformat fabrica din Iași într-un brand internațional și într-unul dintre cei mai importanți producători de medicamente generice din regiune.

A ocupat poziția de Director General al Antibiotice Iași în două mandate: primul între 1998 și 2008, iar cel de-al doilea din 2009 până în toamna anului 2026.

Acesta a absolvit Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și deține titlul de doctor în economie. 

Printre realizările sale se numără transformarea Antibiotice Iași într-un lider mondial în producția de nistatină și extinderea exporturilor în peste 70 de țări, inclusiv în SUA, Marea Britanie și Canada.

Totodată, a coordonat investiții în modernizarea fabricii, dezvoltarea unor noi fluxuri de producție, laboratoare de cercetare și digitalizare, contribuind la consolidarea poziției companiei pe piața antibioticelor injectabile.

De asemenea, a gestionat parcursul Antibiotice Iași ca emitent la Bursa de Valori București, unde este listată sub simbolul ATB, compania având ca acționar majoritar statul român, prin Ministerul Sănătății.

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