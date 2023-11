Banca Europeană de Investiții aprobă finanțarea Antibiotice Iași cu 25 de milioane de euro

Banca Europeană de Investiţii (BEI) a acordat un împrumut în valoare de 25 de milioane de euro producătorului român de medicamente Antibiotice Iaşi, banii fiind destinaţi finanţării construcţiei unei unităţi la cele mai înalte standarde, dedicate producţiei, ambalării şi depozitării.

Potrivit unui comunicat al BEI, transmis vineri Agerpres, acesta este primul acord InvestEU din România. Împrumutul BEI reprezintă un sfert din investiţia totală de 95,4 de milioane de euro.

„Acordul este posibil graţie sprijinului prin programul InvestEU, care urmăreşte să declanşeze peste 372 de miliarde de euro în perioada 2021-2027. Parteneriatul marchează o etapă semnificativă pentru sectorul medical românesc, fiind prima operaţiune InvestEU aprobată în România, după decizia Comitetului de investiţii din octombrie. Parteneriatul contribuie la consolidarea obiectivelor incluse în Strategia UE în domeniul farmaceutic (the EU Pharmaceutical Strategy) şi Comunicarea Comisiei pe tema rezolvării lipsei de medicamente în UE (the Commission Communication on addressing medicine shortages in the EU,) care urmăresc să abordeze lipsurile referitoare la medicamente şi să întărească securitatea sistemului de aprovizionare în UE”, se arată în comunicatul citat.

Proiectul susţine crearea unei capacităţi avansate de producţie farmaceutică într-o regiune de coeziune din România. Reducând dependenţa de importuri şi promovând accesibilitatea serviciilor de sănătate în întreaga UE, iniţiativa măreşte competitivitatea şi rezilienţa industriei farmaceutice europene şi subliniază rolul esenţial al capacităţii avansate de producţie în sprijinirea autonomiei strategice a Uniunii, în special în ceea ce priveşte domeniul sănătăţii, subliniază BEI.

„Această colaborare arată angajamentul nostru de a cultiva inovarea, de a crea locuri de muncă şi de a sprijini soluţiile pentru domeniul sănătăţii din România. Sprijinul BEI permite Antibiotice S.A. să-şi extindă capacităţile de producţie, contribuind semnificativ la bunăstarea populaţiei europene şi la extinderea cercetării şi dezvoltării în regiunile de coeziune. Mă bucur să salut acest prim proiect InvestEU în România”, a declarat vicepreşedinta BEI, Teresa Czerwilska.

Sprijinirea echipei de cercetare şi dezvoltare a companiei pentru a crea medicamente şi procese de producţie noi va duce la crearea a aproximativ 100 de locuri de muncă cu normă întreagă în cercetare şi producţie pe parcursul a patru ani.

„Pandemia de COVID-19 ne-a arătat importanţa întăririi capacităţii Europei la scară industrială în domeniul producţiei de medicamente. Sunt încântat că InvestEU joacă un rol crucial în a oferi finanţarea necesară pentru ca industria medicală europeană să rămână competitivă şi inovatoare, răspunzând în acelaşi timp nevoilor pacienţilor şi ale celor din sistemele noastre de sănătate. Acest proiect din România va stimula producţia de antibiotice şi simultan va aduce beneficii economiei locale şi în domeniul creării de locuri de muncă înalt specializate”, a precizat comisarul european pentru Economie, Paolo Gentiloni.

La rândul său, Ioan Nani, directorul general al Antibiotice, a subliniat că parteneriatul cu BEI consolidează planul de afaceri al companiei şi întăreşte capacitatea de răspuns la nevoile şi solicitările pieţei farmaceutice europene.

„Acest parteneriat cu Banca Europeana de Investitii consolidează "The Future Together 2030", planul nostru de afaceri şi, în acelaşi timp, întăreşte capacitatea de răspuns a companiei la nevoile şi solicitările pieţei farmaceutice europene. Investim în cercetare, transfer tehnologic şi noi site-uri de fabricaţie pentru a aduce plus valoare industriei farmaceutice şi pentru a consolida indicatorii economico-financiari ai companiei până în anul 2030”, a declarat Ioan Nani.

Banca Europeană de Investiţii (BEI) este instituţia de creditare pe termen lung a Uniunii Europene deţinută de statele membre ale acesteia. Banca pune la dispoziţie finanţare pe termen lung pentru investiţii solide, cu scopul de a contribui la atingerea obiectivelor politicilor UE. După izbucnirea Covid-19, în 2020, banca UE şi-a mărit semnificativ sprijinul pentru sectorul sănătăţii din România, contribuind cu 1,1 miliarde euro la finanţarea a trei spitale regionale şi la reabilitarea a 26 de spitale şi unităţi medicale mai mici din toată ţara. BEI lucrează în România de la începutul anilor 1990, îmbunătăţind coeziunea, infrastructura şi serviciile de sănătate şi sprijinind întreprinderile mici şi mijlocii din regiune, prin intermediul a 180 de proiecte în valoare de 17,78 miliarde euro.