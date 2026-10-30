Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov închide o importantă fabrică din România, după atacurile Rusiei din Ucraina. Urmează concedieri colective

Una dintre cele mai vechi companii industriale din județul Iași își încetează activitatea, pe fondul războiului din Ucraina, angajații urmând a fi concediați.

Rinat Ahmetov, alături de legendarul Mircea Lucescu Foto: Rinat Ahmetov, Mircea lucescu Metinvest Tubular Iași,

Este vorba de Metinvest Tubular Iași, fosta ArcelorMittal Tubular Products, a cărei închidere a fost decisă după ce atacurile rusești din Ucraina au afectat lanțul de aprovizionare al fabricii controlate de grupul ucrainean Metinvest, deținut de miliardarul Rinat Ahmetov, scrie Ziarul de Iași

Fabrica a notificat Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inspectoratul Teritorial de Muncă cu privire la declanșarea unei proceduri de concediere colectivă care vizează aproape întregul personal.

„Modelul de afaceri al societății s-a bazat pe accesul la rulouri de oțel laminat la cald primite de la un combinat din Ucraina. Atacurile armate ale Rusiei din august 2026 au determinat suspendarea operațiunilor și au afectat activitatea companiei de la Iași”, se arată în notificarea transmisă AJOFM și ITM.

Compania miliardarul Rinat Ahmetov a încercat să găsească soluții alternative pentru aprovizionare, orientându-se către producători europeni. Potrivit reprezentanților societății, costurile materiilor prime disponibile pe piața europeană sunt însă cu aproximativ 110 euro pe tonă mai mari decât cele ale furnizorului ucrainean, făcând activitatea nerentabilă.

Până la Crăciun, aproape toți angajații vor fi concediați

Din totalul de 195 de salariați, 194 vor fi afectați de concedierea colectivă. Singurul post care rămâne, cel puțin deocamdată, este cel de director general.

În perioada următoare vor avea loc consultări cu sindicatul, după care vor fi emise preavizele individuale. Acestea vor avea o durată minimă de 20 de zile lucrătoare. În timpul preavizului, angajații vor beneficia de câte patru ore pe zi pentru căutarea unui nou loc de muncă, fără diminuarea salariului, notează sursa citată.

Salariații cu o vechime mai mare de zece ani ar urma să beneficieze de compensații de 10.000 de lei net, în timp ce angajații cu peste 30 de ani de activitate ar urma să ia câte 25.000 de lei net, potrivit unor surse ale publicației Ziarul de Iași

Conform sursei citate, activitatea fabricii era deja blocată de mai mult timp din cauza lipsei materiei prime, iar majoritatea angajaților nu mai desfășurau activitate curentă.

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